Brokuły to warzywo bogate w przeciwutleniacze, w tym sulforafan. Różyczki wykorzystujemy do sałatek, zapiekanek lub do dań z makaronem. Zupa brokułowa na bulionie warzywnym lub mięsnym jest podawana również jako krem z grzankami lub pestkami słonecznika czy dyni. Zobacz, co jeszcze zrobić z odmiany fioletowej lub romanesco.