Pyszna sałatka z brokułem i jajkiem. Prosty przepis na zdrową przekąskę

Sałatkę z brokułem i jajkiem możesz zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. To idealny posiłek do jedzenia w biegu! Chociaż jest prosty w przygotowaniu i zajmuje dosłownie chwilę, dostarcza wszystkich potrzebnych składników, które pomogą ci przetrwać nawet najtrudniejszy dzień.

W tym przepisie możesz użyć brokułów świeżych lub mrożonych. My zdecydowanie polecamy ugotować je na parze, dzięki czemu zachowają więcej smaku oraz wartości odżywczych. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości lub ochoty, możesz także ugotować je w wodzie. Jak przyrządzić sałatkę z brokułem i jajkiem?

Jajka ugotuj na twardo: włóż je do zimnej wody i podgrzej. Od momentu zagotowania się wody zostaw je jeszcze na 8 minut. Następnie ostudź i obierz ze skorupek. Różyczki brokuła ugotuj na parze przez 2-3 minuty. Powinny mieć intensywny zielony kolor. Sałatę lub szpinak opłucz i przełóż do miski. Dodaj ugotowanego brokuła, pokrojone jajka na twardo oraz odcedzoną kukurydzę z puszki. Na grubej tarce zetrzyj ser – my polecamy użyć do tego parmezanu lub pecorino. Sałatkę z brokułem i jajkiem dopraw solą i pieprzem, dodaj majonez (lub w zdrowszej wersji – jogurt naturalny). Smacznego!

