Brokuł al dente - jak go przygotować? Sprawdź ten sekret

fot. Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Brokuł al dente to jego najzdrowsza wersja. Gotowany tylko przez chwilę zachowuje wszystkie wartości odżywcze, a dodatkowo zyskuje piękny, zdrowy kolor. Zobacz, jak przygotować idealne brokuły i cieszyć się ich smakiem.

Spis treści:

Brokuł to prawdziwa bomba witaminowa i powinien na stałe znaleźć się w twojej diecie. Przede wszystkim jest bogatym źródłem flawonoidów, które działają przeciwzapalnie. Dodatkowo w brokułach znajdziesz witaminy A oraz K, a także karotenoidy, witaminę C oraz antyoksydanty. Dzięki temu brokuły wspierają odporność, dbają o zdrowie kości, chronią przed alergiami i pomagają zachować zdrowy wzrok oraz młody wygląd.

Dlaczego warto jeść brokuły al dente? Zbyt długie gotowanie sprawia, że warzywa mają mniej wartości odżywczych. Przykładowo witamina C rozpada się bardzo szybko w wysokich temperaturach i, aby nie wylać jej do zlewu wraz z wodą po brokułach, konieczne jest krótkie gotowanie.



fot. Brokuł al dente/Adobe Stock, Алена Ган

Brokuł al dente wystarczy gotować ok. 3 minuty. Ten czas wystarczy, aby warzywo uwolniło chlorofil, odpowiedzialny za intensywnie zieloną barwę. Nie wkładaj jednak od razu brokuła do wody, tak jak np. robi się to w przypadku ziemniaków.

Lekko osoloną wodę zagotuj, a brokuły wrzuć na wrzątek. Możesz podzielić je na mniejsze różyczki albo włożyć do wody całą główkę. Dzięki temu brokuł zachowa jeszcze więcej swoich wartości odżywczych. Do wody możesz wrzucić pół łyżeczki cukru zamiast soli - w ten sposób brokuł zyska niepowtarzalny smak i będzie idealnie pasował do sałatki.

Pamiętaj też, że brokuł dość szybko się rozgotowuje, dlatego gotuj go na średnim ogniu. Po 3 minutach wyjmij go z wody lub odcedź. Nie musisz dodatkowo przelewać go zimną wodą.



fot. Ile gotować brokuł al dente?/Adobe Stock, chamillew

Co to znaczy al dente?

Al dente oznacza gotowanie na półtwardo. Warzywo nie musi całkowicie zmięknąć, a jedynie podgotować się przez kilka minut. W ten sposób można gotować nie tylko warzywa, takie jak brokuły, kalafior czy groszek, ale także makarony, kasze oraz ryż. Gotowanie al dente pozwala zachować niemal wszystkie wartości odżywcze, dzięki czemu potrawa będzie zdrowsza.

