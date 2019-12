Bitą śmietanę przygotujemy ze śmietany o zawartości tłuszczu 30% lub 36%. Najlepsze efekty uzyskamy po dodaniu żelatyny - sztywną masą obłożymy tort lub inne ciasto. To klasyczny dodatek do gofrów, deserów na zimno, lodów oraz ciast. Najlepiej ubijać ją przez około 8 minut. Zobacz, co zrobić jeżeli się zwarzy!