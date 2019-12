Aborcja to wywołanie poronienia – celowe przedwczesne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej. Prowadzi do śmierci zarodka lub płodu. W zależności od państwa może być legalna lub nielegalna. W wielu krajach aborcja jest możliwa do określonego miesiąca ciąży zgodnie z obowiązującym prawem.