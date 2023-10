Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole: co warto kupić na klasowe mikołajki? Nasze pomysły do 20-30 zł

fot. Adobe Stock, PinkCoffee Studio

Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole to wyzwanie dla dziecka i rodzica - warto pomóc swojemu smykowi w wyborze upominku. Klasowe mikołajki to nie tylko okazja do świętowania i radość z odpakowywania prezentów, ale także szansa na integrację i lepsze poznanie rówieśników. Prezenty na mikołajkach klasowych to jednak główny punkt programu obchodów mikołajek w szkole.

W naszym zestawieniu znajdziesz pomysły na prezent na mikołajki dla dzieci w szkole do 20-30 zł. Przekonaj się, że nawet za niewielką kwotę można kupić upominek, który sprawi innym uczniom wiele radości.

Słodycze jako pierwsze przychodzą do głowy, gdy myślimy o symbolicznym prezencie na mikołajki dla dzieci w szkole. Nic dziwnego, ma jedną przeważającą nad innymi prezentami zaletę — lubią je wszyscy, więc spodobają się nawet wybrednym dzieciakom. Czekoladowe Mikołaje, olbrzymi lizak w kształcie biało-czerwonej laski albo cukierki w metalowej puszce w zimowej odsłonie - do wyboru do koloru. To chyba najprostsza z możliwych opcji - dostępna w każdym sklepie spożywczym i niezakładająca, że musisz koniecznie znać hobby obdarowanej osoby. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie mikołajkowej paczki słodyczy. W maksymalnej cenie 20-30 zł możesz stworzyć całkiem przyjemną i obfitą mikołajkową paczkę słodyczy.

fot. Miś TEDDY, Lindt, cena ok. 25 zł; Jajko niespodzianka z czapką Mikołaja, Kinder, cena ok. 7 zł; Kartonik Mikołaj z czekoladkami, Wawel, cena ok. 30 zł; Kartonik Renifer z mieszanką krakowską, Wawel, cena ok. 25 zł; Czekolada mleczno-karmelowa renifer, E. Wedel, cena ok. 5 zł; Bombka z czekolady, E. Wedel, cena ok. 17 zł; Choinka z czekolady, E. Wedel, cena ok. 16 zł; Świąteczna Nutella, cena ok. 20 zł; Cukierki mikołajkowe 1 kg, Mieszko, cena ok. 30 zł

Choć skarpetki mogą nie kojarzyć się z wymarzonym dziecięcym prezentem, nie można odmówić im uroku. Para skarpetek mikołajkowych to doskonałe wzbogacenie paczki na mikołajki klasowe dla dzieci o coś praktycznego, uroczego i świątecznego. Warto postawić na uniwersalne wzory z mikołajem, pierniczkami, bałwanami i reniferami. Zielone, czerwone i czarne skarpetki sprawdzą się dla dziewczynek i chłopców do jednakowych paczek prezentowych na mikołajki klasowe. Dobrym wyborem jest też duża skarpeta świąteczna, która będzie opakowaniem dla innych mikołajkowych drobiazgów.

fot. Świąteczne dziecięce skarpetki z szenili, H&M, cena ok. 13 zł/para; Skarpety frotte świąteczne z pieskami, H&M, cena ok. 13 zł/para; Skarpety świąteczne dziecięce w bombce, H&M, cena ok. 20 zł; Antypoślizgowe skarpetki chłopięce Psi Patrol, Smyk, cena ok. 30 zł; Skarpetki dziewczęce świąteczne czerwone lub beżowe, Smyk, cena ok. 25 zł; Skarpeta z Mikołajem GoDan, Smyk, cena ok. 10 zł

Świąteczne kubki to doskonały wybór na prezent na mikołajki dla starszych szkolniaków. Piękny mikołajkowy kubek wprowadzi w atmosferę świąt, a zimowe kakao będzie smakować z niego jak z żadnego innego naczynia! W cenie do 20-30 zł dostępne są przepiękne mikołajkowe kubki w różnych odsłonach: śmieszne, dekoracyjne, a nawet magiczne. Wielkim hitem na klasowe mikołajki okazać się mogą świąteczne kubki zmieniające kolor pod wpływem ciepłego napoju. Wa naszym zestawieniu znajdziesz też bardzo tanie kubki świąteczne (za 4,5 zł!), które uzupełnią paczkę z drobiazgami na mikołajki klasowe.

fot. Różnokolorowy kubek świąteczny, Action, cena ok. 4,5 zł; Świąteczny kubek - różne wzory i kolory, Empik, cena ok. 23 zł; Śmieszny świąteczny kubek, Empik, cena ok. 25 zł; Magiczny kubek świąteczny zmieniający kolor, Podarunkowo, cena ok. 24 zł

Dziecięce książkowe nowości trafiają do księgarń w każdym miesiącu, a już w październiku pojawiają się te pierwsze świąteczne premiery. Jako prezent na szkolne mikołajki dla dzieci 2023 sprawdzą się świąteczne nowości książkowe. Polecamy np. „Pierwsze święta jeżyka Tadzika” – napisaną przez Katarzynę Pruszkowską – Sokalla; tanią książkę „Króliki mkną saniami. Pędzące króliki” wydawnictwa Wilga autorstwa Ardagha Philipa lub książkę „Jak dzieci świętują Boże Narodzenie na całym świecie”. Dobrą opcją jest też książka z naklejkami, np. „Dekoruję na święta. Zima” wydawnictwa Zielona Sowa.

Ale na prezent na mikołajki dla dzieci w szkole wcale nie trzeba kupować książek o przygodach Św. Mikołaja. Może to być np. kolejny tom chętnie czytanej przez wszystkie dzieciaki serii np. "Pies na Medal", "Żubr Pompik", "Emi i Tajny Klub Superdziewczyn", albo coś z klasyki np. Karolcia lub Akademia Pana Kleksa.

fot. Jak dzieci świętują Boże Narodzenie na całym świecie, wyd. Znak Emotikon, cena ok. 30 zł; książka z naklejkami Dekoruję na święta. Zima, wyd. Zielona Sowa, cena ok. 12 zł; Dwanaście świątecznych dni, wyd. Zielona Sowa, cena ok. 27 zł; Tajemnica Świętego Mikołaja, wyd. Dwie Siostry, cena ok. 23 zł; Króliki mkną saniami. Pędzące króliki, wyd. Wilga, cena ok. 13 zł

Puzzle, nawet te 500 elementowe, można kupić już za niecałe 30 zł. W ofercie marki Trefl czy Clementoni znajdziesz puzzle ze świątecznymi obrazkami. Idealne jako uniwersalny prezent dla dzieci na klasowe mikołajki.

Dobrym pomysłem na prezent na mikołajki klasowe jest gra planszowa - warcaby, chińczyk czy karciana gra UNO, to uniwersalne propozycje, które spodobają się każdemu. Możesz też postawić na nowe, mniej znane gry karciane i planszowe, np. grę w quiz "Rodzice kontra Dzieci" lub grę karcianą "Wirus". Poniżej znajdziesz jeszcze kilka propozycji gier poniżej 30 zł.

fot. Puzzle świąteczne, Trefl, cena ok. 25 zł; Wirus gra karciana, MUDUKO, cena ok. 18 zł; Gra Kłamca, Kangur, cena ok. 20 zł; Gra Quiz Rodzice kontra Dzieci 5+, Kangurek, cena ok. 20 zł; Gra planszowa Game OVER, Nasza Księgarnia, cena ok. 17 zł; Gra karciana UNO flex, Mattel Games, cena ok. 25 zł/ Materiały prasowe

Zestaw stempelków, mazaki dwustronne albo brokatowe kredki, przydadzą się każdemu młodemu artyście. Możesz również wybierać spośród zestawów ciastoliny (te najtańsze kupisz za kilkanaście złotych) albo do tworzenia biżuterii. Wśród zestawów kreatywnych znajdziesz też typowo świąteczne propozycje np. do stworzenia domku z piernika. Niezawodne są też klasyczne kolorowanki!

fot. Gwiazdkowe kolorowanki, Niko, cena ok. 9 zł; Kolorowanka świąteczna Disney, Canenco, cena ok. 10 zł; Zestaw kreatywny wydrapywanka kosmos, Djeco, cena ok. 25 zł; Gumki do robienia biżuterii, Hipo, cena ok. 4 zł; Witrażowe lampki, Ranok-Creative, cena ok. 30 zł; Koraliki do prasowania, IBaby, cena ok. 30 zł; Stempelki buźki, Adamigo, cena ok. 25 zł/ Materiały prasowe

7, 8, a nawet 10-latki mają jeszcze słabość do maskotek. Pluszowy miś od koleżanki z klasy to wspaniała pamiątka na lata.

Jeśli uważasz, że maskotka jest zbyt infantylna na prezent dla dzieci w szkole, postaw na kolekcjonerskie figurki. Mogą to być dinozaury, wiejskie zwierzęta, malutkie laleczki albo postacie z bajek lub LEGO. Tu uwaga - twoje dziecko musi dobrze znać wylosowaną osobę, bo łatwo popełnić gafę i kupić coś, co już ma. Przy odpowiedniej znajomości upodobań, można sprawić naprawdę wielką frajdę.

fot. Figurki dinozaury, Dromader, cena ok. 13 zł; Figurki ze Świnki Peppy, Weebles, cena ok. 23 zł; Figurki ze zwierzętami, Flockies, cena ok. 15 zł; Jajko dinozaura do wody, Moses, cena ok. 23 zł; Pojazd z figurką, T-Racers, cena ok. 25 zł; Maskotka Mikołaj, Deef, cena ok. 11 zł; Duża maskotka świąteczna, Action, cena ok. 17 zł

Zestaw kosmetyków na prezent dla dzieci w szkole brzmi bardzo poważnie, ale my mamy na myśli wyłącznie te, dzięki którym kąpiel staje się świetną zabawą. Kolorowe kapsułki do kąpieli, strzelające granulki albo płyny z brokatowymi drobinkami.

W drogeriach już w październiku pojawiają się świąteczne wydania soli lub kul do kąpieli, a także żeli o piernikowych zapachach. Najbardziej lubiane przez dzieci są... pianoroby! Zerknij też koniecznie na ciastolinę do kąpieli - to doskonały pomysł na prezent. Dla starszych dzieci w szkole sprawdzą się też np. kosmetyki z serii Harry Potter.

fot. Kapsułki rosnące w wodzie zwierzątka, cena ok. 5 zł; Musujące kapsułki do kąpieli, Hydrozaurus, cena ok. 8 zł; Kolorujące pastylki do kąpieli, Jungle Bath, cena ok. 10 zł; Pianotwory do kąpieli, Marba, cena ok. 10 zł; musujące pastylki do kąpieli o zapachu owoców, Paw Patrol; Goździkowy mus do twarzy z motywem Harrego Pottera, cena ok. 20 zł; Perełki do kąpieli o zapachu kiwi, Isana, cena ok. 5 zł/ Materiały prasowe

Bez względu na to, czy obdarowywany prezentemmikołajkowym szkolniak będzie mieć 7, 9, czy 11 lat, z pewnością ucieszy się z dodatku do swojego pokoju. Może to być poduszka z ulubionym bohaterem z filmów (jeśli znacie upodobania obdarowanego dziecka) albo dekoracyjna lampka LED. Świetne niedrogie dodatki kupisz m.in. w Sinsay, KIK czy Pepco.

fot. Dekoracja świąteczna do pokolorowania, Sinsay, ok. 13 zł; Kalendarz adwentowy z dinozaurami, Sinsay, ok. 17 zł; Świąteczna poszewka na poduszkę, Sinsay, ok. 10 zł; Świąteczny zestaw do malowania ozdób choinkowych, Sinsay, cena ok. 15 zł; Ozdoba świąteczna Mikołaj, Action, cena ok. 9 zł; Świąteczny talerz i miska, Action, cena ok. 5 zł/ Materiały prasowe

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 21.10.2021 przez Weronikę Kwaśniak.

