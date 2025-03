Chociaż tradycja składania życzeń na mikołajki nie jest może zbyt popularna - znacznie częściej pamiętamy o bliskich przy okazji Wigilii i Bożego Narodzenia - warto ją wprowadzić, bo to w gruncie rzeczy naprawdę sympatyczny zwyczaj. Przy okazaniu bliskim pamięci, skorzystaj z naszych szablonów.

Mikołajki to doskonała okazja, by rozbawić bliskich i dodać świątecznego uroku do tego na pozór zwykłego dnia. Śmieszne życzenia to świetny sposób na wywołanie uśmiechu i sprawienie, by ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. Możesz przekazać je SMS-em, w wiadomości na Messengerze albo... wyrecytować, jeśli są rymowane.

***

Gdy 6 grudnia na kalendarzu widnieje,

każdemu buzia sama się śmieje.

Dzisiaj Mikołaj grzeczne dzieci odwiedza,

całą kulę ziemską naokoło zwiedza.

Ja Ci wysyłam szczere życzenia,

niech Święty spełni Twoje marzenia.

***

Na Mikołajki dziś życzeń fura cała,

niech data 6 grudnia będzie doskonała,

niech przyniesie prezenty wspaniałe,

niech buzie będą dziś w uśmiechach całe.

***

Dziś Mikołaj stoi w progu i nieśmiało zerka,

każda pani i każdy pan w kieszeni ma cukierka,

mikołajek to jest pora, ten magiczny dzień,

życzę Ci by wszystkie troski poszły sobie w cień.

***

6 grudnia ważna data,

na kalendarzu całego świata,

6 grudnia to ważna chwila,

Mikołaj wszystkim dzień umila.

Życzę Ci dzisiaj pięknych prezentów,

nie chcę też słyszeć żadnych wykrętów.

***

6 grudnia to mikołajki,

nie jest to wcale data z bajki,

ten dzień przydarza się co roku,

czekamy na niego z błyskiem w oku.

Dzisiaj więc przyjmij moje życzenia,

niech Mikołaj spełni Twoje marzenia.

***

Gdy 6 grudnia cicho nadchodzi,

w nocy Mikołaj na palcach przychodzi.

Życzę Ci dzisiaj prezentów wspaniałych,

z serca całego darów doskonałych.

***

Na mikołajki przyjmij życzenia:

niech się w grudniu spełnią marzenia!

Niech Święty dziś zdejmie czapkę czerwoną,

byś mogła mieć minę bardzo zadowoloną.

***

Jest taki dzień wyjątkowy wśród innych dni grudniowych,

Mikołaj za rogiem cichutko czai się z workiem prezentów nowych,

wraz z pięknym upominkiem, niech powędrują życzenia:

nie tylko dziś, a przez cały rok, spełniaj swoje marzenia!

***

Gdy w kalendarzu miesiąc dwunasty, a dzień jego szósty,

nadchodzi dzień prezentowej rozpusty,

Mikołaj od rana się z nami dziś wita,

a wraz z nim cała jego elfów świta.

Ja Ci zaś szepczę skromne życzenia:

niech dzisiaj Ci się spełniają marzenia!

***

Śmieszne życzenia na mikołajki

Czasami najmniejsze gesty mają największe znaczenie. Proste i krótkie życzenia na mikołajki to idealny sposób, by wyrazić ciepłe uczucia, nie potrzebując wielu słów. Jeśli zależy ci na przesłaniu czegoś wyjątkowego, ale zwięzłego, te życzenia będą strzałem w dziesiątkę.

Wesołych mikołajek, pełnych radości i uśmiechu!

Niech Mikołaj przyniesie Ci mnóstwo radości i spełni jedno marzenie!

Mikołajki pełne magii, miłości i niezapomnianych chwil!

Wesołych mikołajek i samych cudownych chwil w tym świątecznym czasie!

Mikołaj niech obdaruje Cię szczęściem, a serce napełni ciepłem!

Niech Mikołaj przyniesie Ci wiele radości i spełni najskrytsze marzenia!

Wesołych mikołajek! Dużo uśmiechu i cudownych chwil z bliskimi!

Mikołajki pełne magii, śmiechu i miłości!

Na mikołajki życzę Ci cudownego dnia i mnóstwa pozytywnych emocji!

Mikołajki to czas na radość i ciepło - niech Ci ich nie zabraknie!

Mikołajki to także świetna okazja, by obdarować dorosłych bliskich serdecznymi życzeniami, które łączą humor z dozą pikanterii. Znajdziesz tu inspiracje na zabawne mikołajkowe życzenia 18+, które możesz wysłać kolegom, koleżankom czy bliskim przyjaciołom.

Mikołaj w tym roku ma dla Ciebie tylko jedno - dużo ciepła… i może trochę więcej!

Życzę Ci mikołajek pełnych pysznych smakołyków… i takich niespodzianek, które przyprawią Cię o gorący oddech!

Mikołaj nie tylko przynosi prezenty, ale także spełnia marzenia… Oby te najskrytsze były wyjątkowo gorące!

Z okazji mikołajek życzę Ci, abyś poczuł/a prawdziwą magię tych Świąt… i nie tylko od światełek na choince!

Na mikołajki życzę Ci magicznych chwil, pełnych namiętności, niech te Święta będą pełne pikanterii!

W tym roku Mikołaj zabrał ze sobą listę życzeń… a Twoje znalazło się na samej górze!

Niech Mikołaj w te Święta przyniesie Ci nie tylko prezenty, ale i coś pikantnego... oczywiście mam na myśli chili!

Mam nadzieję, że Mikołaj zadba o to, by te Święta były pełne namiętności… i cudownych niespodzianek!

Na mikołajki życzę Ci mnóstwo ciepła, namiętności i takich przyjemności, które rozgrzeją Cię bardziej niż grzane wino!

Na Mikołajki życzę Ci gorącego dnia, pełnego świątecznych namiętności!

Mikołajek pełnych niegrzecznych myśli, trochę pikanterii i mnóstwa radości!

Niech Mikołaj w te Święta da Ci wszystko, czego pragniesz… a może nawet więcej!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.11.2022.

