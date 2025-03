Nie martw się prezentem do 40 zł na święta 2024. Ceny są co prawda wyższe niż parę lat temu, ale nadal w takim budżecie zmieszczą się prezenty, których nie będziesz się wstydzić. Przejrzeliśmy dla ciebie najróżniejsze oferty z różnych kategorii, żebyś ty nie musiała tego robić, bo to szalenie czasochłonne. Być może znajdziesz tu coś, co wpadnie ci w oko i uznasz, że będzie trafionym upominek dla osoby, której wręczysz prezent. Powodzenia.

Reklama

Spis treści:

Obecnie około 60% dorosłej populacji na świecie pije kawę, co przekłada się na około 4,8 miliarda osób spośród ponad 8 miliardów ludzi na Ziemi. Łącznie, na świecie codziennie spożywa się około 2,25 miliarda filiżanek kawy, co obrazuje ogromną popularność tego napoju. Statystyczny Polak pije 95 litrów kawy rocznie. To pokazuje, że akcesoria do kawy mogą być świetnym pomysłem na prezent do 40 zł na święta 2024!

Co można w tej cenie kupić? Zaparzacze do kawy, eleganckie filiżanki, specjalny pojemnik do przechowywania ziaren, młynek, aby mielić kawę tuż przed parzeniem, co gwarantuje jej niesamowity aromat. Można też kupić 0,5 kg przepysznej kawy!

fot. Prezent do 40 zł na święta 2024 dla kawosza: 1. Ręczny młynek do kawy, Karl Hausmann, cena ok. 35 zł; 2. Kawa mielona świeżo palona Arabica Kostaryka 500 g, Eight Cafe, cena ok. 37 zł; 3. Pojemnik na kawę ze stali nierdzewnej z miarką, Allegro, cena ok. 35 zł; 4. Filiżanka porcelanowa 250 ml, Villa Italia, cena ok. 35 zł; 5. Kawiarka ze stali nierdzewnej 450 ml, Cookini, cena ok.39 zł/ fot. Materiały prasowe

3,5 miliarda ludzi na świecie uwielbia seriale i oglądają je nie tylko w telewizji, ale i na komputerach czy smartfonach. Podobno ok. 60% z nich uwielbia oglądać je w łóżku. Szacunki są takie, że do 2026 roku ponad 80 milionów gospodarstw domowych będzie korzystać z platform streamingowych. Jeśli więc nie masz pomysłu na prezent do 40 zł na święta 2024, kup coś, czego można użyć podczas oglądania seriali.

Proponujemy uchwyt na telefon, żeby nie drętwiały ręce, termofor – żeby w stopy czy plecy było ciepło, kubek z pokrywką, żeby nie zalać ciepłą herbatą pościeli lub kanapy, dodatkową poduszkę do podparcia głowy albo stylową miseczkę na przekąski. Takie drobiazgi na pewno przypomną obdarowanemu o tobie, gdy będzie się mościć przed ekranem.

fot. Prezent do 40 zł na święta 2024 dla wielbiciela seriali: 1. Uchwyt na smartfon, Ugreen, cena ok. 31 zł; 2. Czarna miseczka na przekąski, Ambition, cena ok. 32 zł; 3. Kubek termiczny z pokrywką 350 ml, K-Mont, cena ok. 39,90 zł; 4. Poszewka na poduszkę z chwostami, Eurofirany, cena ok. 38 zł; 5. Poduszka termofor z pestkami wiśni, Best Choice, cena ok. 35 zł/ fot. Materiały prasowe

Ok. 60% ludzi w Europie kocha gotować, przyjmować gości i jeść w towarzystwie znajomych. Jest to coś, co wpływa korzystnie na ich samopoczucie i zwiększa zadowolenie z życia. Coraz więcej ludzi zaczyna też odnajdywać radość w spożywaniu domowych posiłków.

Jeżeli osoba, dla której szukasz prezentu do 40 zł na święta, należy do tego typu osób, koniecznie zajrzyj do poniższego prezentownika. Znajdziesz w nim fajne akcesoria do gotowania i pieczenia, a także dekoracje stołu, przy którym można dzielić posiłek z miłym towarzystwem.

fot. Prezent do 40 zł na święta 2024 dla smakosza i szefa kuchni: 1.Rękawica kuchenna neoprenowa Mix Leaves, Ambition, cena ok. 34 zł; 2. Solniczka i pieprzniczka w kształcie awokado, Gadget Master, cena ok. 30 zł; 3. Metalowy świecznik na tealighty, Vilde, cena ok. 39,99 zł; 4. Bieżnik na stół 33 x 180 cm, Madex, cena ok. 37 zł; 5. Silikonowe foremki na ciastka 5 sztuk, La Cucina, cena ok. 15 zł/ fot. Materiały prasowe

Aktywność sportowa nie jest aż tak popularna wśród Polaków jak kawa, gotowanie czy seriale, ale nadal aż 45% Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu znajduje czas na sport i ruch na świeżym powietrzu. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze, fitness, pływanie.

Natomiast nie ulega wątpliwości, że każdy powinien się regularnie ruszać. Dlatego być może jakiś sportowy gadżet pomoże bliskiej ci osobie podjąć decyzję o zmianie trybu życia na zdrowszy lub sportowy prezent do 40 zł akurat wpisze się w sportowy tryb życia kogoś ci bliskiego.

Proponujemy w większości sportowe gadżety, które przydadzą się nawet wtedy, gdy tą aktywnością ma być zwykły spacer. Ale w niedużym budżecie zmieszczą się też: liczniki do roweru, lampka rowerowa, fajny czepek, klapki na basen i wiele innych fajnych drobiazgów.

fot. Prezent do 40 zł na święta 2024 dla aktywnych: 1. Wielofunkcyjny komin z polaru, Pros, cena 32 zł; 2. Opaska termoaktywna, Ante Sport, cena 30 zł; 3. Opaska na ramię na telefon, Avento, cena: ok. 37 zł; 4. Mata do ćwiczeń Active, Rebel, cena ok. 39 zł; 5. Rękawiczki damskie dotykowe, Nandu, cena 32 zł/ fot. Materiały prasowe

Już nie tylko kobiety przykładają wagę do tego, aby ubierać się stylowo. Na szczęście moda wyewoluowała tak, że obecnie sporą wagę przykłada się też do tego, aby kupowane rzeczy były praktyczne i wygodne.

Ubrania to nie wszystko, co tworzy styl. Ważne są też dodatki, a wśród nich, paski, torby, czapki, chusty, szale czy apaszki, rękawiczki, a także biżuteria. Dlatego podsuwamy ci kilka pomysłów na prezent do 40 zł na święta 2024 w postaci różnych wyrazistych dodatków. Z nimi łatwiej będzie uzyskać bardziej wyrazisty look.

fot. Prezent do 40 zł na święta 2024 dla fana mody: 1. Bransoletka z naturalnych spinelów i perełki rzecznej, dzidex, cena 40 zł; 2. Kaszmirowy szal w kolorze musztardowym, Scarf, cena: ok. 20 zł; 3. Skórzany pasek damski szerokość 3 cm, Sepher, cena ok. 35 zł; 4. Torebka damska w kratę, Rebiko, cena ok. 39,90 zł; 5. Beret z akrylu, Moraj, cena ok. 25 zł/ fot. Materiały prasowe

Źródła:

1. 22 Coffee Consumption Statistics & Facts to Know in 2024/cornercoffeestore.com

2. Kitchen & Home News 10 Must-Know Food Trends of 2024/thekitchn.com

3. European Fashion Report 2021/bussines.yougov.com

4. Sport participation - practicing sport and physical activity, European Comission, Eurostat

Pomysły na prezenty na mikołajki:

Pomysły na prezenty świąteczne: