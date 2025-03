Mikołajki to wyjątkowy czas w roku, gdy dzieci (ale też dorośli) czekają na drobne upominki, słodycze i… świąteczną atmosferę. Dlaczego by więc nie uczcić tego dnia pysznymi, domowymi wypiekami? Ciasta na mikołajki mogą być nie tylko smaczną niespodzianką, ale także pięknie nawiązywać do klimatu świąt - dzięki dekoracjom, aromatom i prostym formom. Oto kilka pomysłów, które sprawią, że dzień 6 grudnia stanie się jeszcze bardziej magiczny.

Piernik i czekolada to idealne połączenie na zimowe dni. Piernikowe brownie jest wilgotne, mocno czekoladowe, a dzięki przyprawie do piernika zyskuje korzenny, zimowy aromat. W sam raz na mikołajki! Możesz także przygotować brownie bez masła - w tej wersji też będzie lekkie i wilgotne.

Składniki:

200 g gorzkiej czekolady,

150 g masła,

3 jajka,

szklanka cukru (można użyć brązowego),

szklanka mąki pszennej,

2 łyżeczki przyprawy do piernika,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rozpuść czekoladę z masłem w kąpieli wodnej lub na bardzo małym ogniu, mieszając, aż masa będzie gładka. Odstaw do przestygnięcia. W misce ubij jajka z cukrem, aż powstanie jasna, puszysta masa. Dodaj do jajek przestudzoną czekoladę z masłem i delikatnie wymieszaj. W osobnej misce połącz mąkę, przyprawę do piernika, proszek do pieczenia i sól. Stopniowo wsypuj suche składniki do masy czekoladowej, mieszając, aż wszystko się połączy. Wlej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 20-25 minut. Brownie powinno być lekko wilgotne w środku. Po wystygnięciu udekoruj lukrem, cukrowymi posypkami lub czekoladową polewą.

fot. Ciasta na mikołajki: piernikowe brownie/Adobe Stock, Vladislav Noseek

Lekka, biała rolada o smaku kokosa to deser, który idealnie wpisuje się w zimowy klimat. Dzięki śnieżnobiałemu wyglądowi kojarzy się z mroźną aurą i zimowym krajobrazem. Klasyczny biszkopt idealnie komponuje się z puszystym kremem. Możesz dodać do rolady także kajmak lub powidła, aby wzbogacić jej smak, ale sama w sobie też będzie genialna.

Składniki na biszkopt:

5 jajek,

3/4 szklanki cukru,

3/4 szklanki mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na krem kokosowy:

250 g mascarpone,

200 ml śmietany 36%,

3 łyżki cukru pudru,

100 g wiórków kokosowych.

Sposób przygotowania:

Przygotuj biszkopt. Oddziel białka od żółtek. Ubij białka na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier, nie przerywając ubijania. Dodaj żółtka i delikatnie wymieszaj. Następnie przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie wmieszaj w masę jajeczną. Wylej ciasto na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piecz w 180 stopniach przez około 10 minut. Po upieczeniu od razu przełóż biszkopt na wilgotną ściereczkę, delikatnie zdejmij papier i zwiń w rulon razem ze ściereczką. Odstaw do ostudzenia. W tym czasie zabierz się za krem. Ubij śmietanę z cukrem pudrem, a następnie delikatnie połącz z mascarpone i wiórkami kokosowymi. Rozwiń ostudzony biszkopt, posmaruj kremem kokosowym i ponownie zwiń. Posmaruj wierzch pozostałym kremem i obsyp wiórkami kokosowymi. Przed podaniem schłodź w lodówce przez kilka godzin.

fot. Ciasta na mikołajki: śnieżna rolada z kremem kokosowym/Adobe Stock, jamdesign

Nic tak nie mówi "święta" jak sernik! Na mikołajki wybierz wersję z dodatkiem kakao i wiśni - to nieoczywiste połączenie będzie idealne na grudniowy poranek. Wykorzystaj je jako lekkie ciasto do kawy albo podaj w połączeniu z lodami lub domowymi powidłami.

Składniki na spód:

200 g herbatników czekoladowych,

100 g masła,

Składniki na masę serową:

kilogram twarogu sernikowego (z wiaderka),

200 g gorzkiej czekolady,

3 jajka,

3/4 szklanki cukru,

2 łyżki kakao,

łyżka mąki ziemniaczanej.

Składniki na wiśniową warstwę:

300 g wiśni (świeżych, mrożonych lub z kompotu),

2 łyżki cukru,

łyżeczka żelatyny.

Sposób przygotowania:

Przygotuj spód. Zmiksuj herbatniki na drobno. Rozpuść masło i wymieszaj z herbatnikami. Wyłóż masą dno tortownicy i lekko dociśnij. Wstaw do lodówki. W tym czasie zrób masę serowo-kakaową. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i przestudź. Utrzyj ser z cukrem, dodaj jajka jedno po drugim, a następnie kakao i mąkę ziemniaczaną. Na końcu delikatnie wmieszaj przestudzoną czekoladę. Wylej masę na przygotowany spód. Piecz w 160 stopni przez około 50-60 minut. Jeśli używasz mrożonych wiśni, rozmroź je i odcedź sok. Wiśnie podgrzej z cukrem, aż puszczą sok. Rozpuść żelatynę w odrobinie gorącej wody i połącz z wiśniami. Po ostudzeniu sernika wyłóż na wierzch wiśniową warstwę i schłodź w lodówce przez kilka godzin.

fot. Mikołajkowy sernik kakaowy/Adobe Stock, Anna_Ah

Tradycyjna szarlotka w mikołajkowej wersji! Dodaj do niej mieszankę korzennych przypraw, miód (może być smakowy) i ulubione bakalie. Takie ciasto zniknie z talerza w sekundę!

Składniki na ciasto:

300 g mąki pszennej,

200 g masła lub smalcu,

100 g cukru pudru,

2 żółtka,

szczypta soli.

Składniki na nadzienie:

kilogram jabłek (sprawdzi się np. szara reneta),

2 łyżki miodu,

łyżeczka cynamonu,

garść rodzynek,

garść posiekanych orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Zagnieć składniki na ciasto (mąkę, masło, cukier, żółtka i sól), aż powstanie jednolita kula. Podziel ciasto na dwie części w proporcji 2:1. Schłodź w lodówce przez 30 minut. Większą część ciasta rozwałkuj i wyłóż nią formę do tarty lub ciasta. Obrane jabłka zetrzyj na tarce o dużych oczkach lub pokrój w cienkie plasterki. Wymieszaj z miodem, cynamonem, rodzynkami i orzechami. Wyłóż na ciasto. Mniejszą część ciasta rozwałkuj i wytnij paski, z których uformujesz kratkę na wierzchu szarlotki. Piecz w 180 stopniach przez około 40-50 minut, aż ciasto się zarumieni. Po wystygnięciu posyp cukrem pudrem.

fot. Ciasta na mikołajki: korzenna szarlotka z bakaliami/Adobe Stock, ricka_kinamoto

