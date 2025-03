Oto prezenty do 30 zł na święta 2024 dla mamy, taty, koleżanki, kolegi czy seniorów. Wybierz coś z jednej z 5 kategorii – w sumie masz tu 25 konkretnych propozycji. Znajdziesz tu mniej i bardziej praktyczne rzeczy, ale też takie, które mają po prostu szansę być miłą niespodzianką. Przekonaj się, że za 30 zł, a często nawet mniej, da się kupić coś fajnego. Najtańsze drobiazgi mogą być dodatkiem do głównego, większego upominku. Jedno jest pewne: nawet prezent do 30 zł na święta 2024 może być atrakcyjny.

W tak małej kwocie, jaką obecnie jest 30 zł, uda się w tym roku kupić naprawdę fajne kosmetyczne upominki. W tej cenie zmieści się dobra odżywka do włosów, krem do ciała z linii najmodniejszych koreańskich kosmetyków, szybkoschnący lakier do paznokci, dobry krem nawilżający czy praktyczny krem BB.

Tak naprawdę wybór jest bardzo duży. Najważniejsze to wybrać coś z gatunku kosmetyków pielęgnacyjnych czy beauty, a nie z podstawowych, higienicznych.

Można też kupić ładną kosmetyczkę do torebki czy podróżną, albo zestaw pędzelków do makijażu czy minikosmetyków, które da się zabrać na wyjazd. Konieczne pamiętaj o ich ozdobnym opakowaniu, co doda nawet drobnemu prezentowi atrakcyjnej oprawy i potwierdzi, że dajesz go z serca.

Prezent do 30 zł na święta 2024: kosmetyki: 1. Rewitalizująca odżywka do włosów So!Flow, Hebe, cena 27 zł; 2. Krem nawilżający, Bielenda Vegan Muesli, cena 13 zł; 3. Szybkoschnący lakier do paznokci, Sally Hansen Insta-Dri Sesame Street, cena 22 zł; 4. Rozświetlający krem BB SPF45 PA++, Holika Holika, cena 29,99 zł; 5. Nawilżający krem kokosowy do ciała, Nacomi, cena 18 zł/ Materiały prasowe

Są jeszcze wśród nas ludzie, którzy czytają książki w wersji papierowej i chociaż ceny książek są obecnie bardzo wysokie, to nadal można kupić prezent na święta 2024 do 30 zł dla mola książkowego. W tej cenie zmieszczą się wydania kieszonkowe książek, ale i gadżety, które umilą amatorowi literatury pochłanianie kolejnych tomów.

Zobacz ceramiczny kubek z adekwatnym nadrukiem, praktyczne zakładki magnetyczne czy bezprzewodowe słuchawki, które pomogą czytelnikowi zanurzyć się w klimacie czytanej książki i zapomnieć o całym świecie przy ulubionej muzyce.

Zawsze trafionym pomysłem dla „czytacza” są też ciepłe skarpety i kocyk, które otulą pozostające podczas czytania w bezruchu ciało. Jeszcze inny pomysł to stojak na książkę z przytrzymywaniem stron czy ozdobna półeczka na ulubione egzemplarze książek.

Prezent do 30 zł na święta 2024 dla mola książkowego: 1. Bezprzewodowe słuchawki douszne z power bankiem, Kruger&Matz, cena ok. 25 zł; 2. Zakładka magnetyczna, TaniaKsiazka.pl, cena 6 zł; 3. Ceramiczny kubek dla mola książkowego, Allegro, cena 29 zł; 4. Wydanie kieszonkowe „Joyland” Stephen King, Prószyński i S-ka, cena 10,24 zł; 5. Wydanie kieszonkowe „Credence”, Penelope Douglas, NieZwykłe, cena 12,14 zł/ Materiały prasowe

Poszukujesz czegoś niedrogiego dla kogoś, kto jest zakręcony na punkcie sportów? Mamy tu dla ciebie kilka podpowiedzi. Wybierz coś, co najlepiej będzie pasować albo zainspiruj się tymi drobiazgami i praktycznymi rzeczami.

Żadnej z tych rzeczy nie będziesz się wstydzić, a obdarowanej osobie na pewno będzie miło, że postarałaś się kupić prezent nawiązujący do jej zainteresowań.

W tak niewielkiej kwocie można też szukać: sportowego bidonu, szybkoschnącego ręcznika, sportowych kosmetyków, wygodnych sportowych skarpet, opaski na telefon do biegania, uchwytu na smartfon na rower, sportowego komina czy przyzwoitej lampki rowerowej.

Prezent do 30 zł na święta 2024: dla aktywnych: 1. Brelok do kluczy z motywem sportowym, Asimex Plus, cena 29 zł; 2. Kolorowy czepek pływacki, Tsunami, cena 29,99 zł; 3. Naklejka na samochód różne wzory, cena ok. 18 zł; 4. Okulary przeciwsłoneczne sportowe, Draco, cena ok. 25 zł; 5. Plecak sportowy, Pit Viper, cena ok. 25 zł/ Materiały prasowe

Oto pomysły na drobny prezent w sam raz dla kogoś, kto jest właśnie na etapie urządzania sobie mieszkania. Jeśli wiesz, w jakim stylu jest lub będzie mieszkanie, możesz na prezent na święta 2024 do 30 zł kupić pasująca dekorację.

W tej cenie da się znaleźć nowoczesny serwetnik, ozdobę na stół czy parapet z prawdziwego kamienia, stylowy plakat, a nawet praktyczną półkę na buty do garderoby. Możesz także szukać niedrogiego ozdobnego kominka zapachowego, łapacza snów, podkładek pod kubki.

Szukaj ładnych przedmiotów. Lepiej kupić nieduży drobiazg wykonany z naturalnych lub szlachetniejszych materiałów niż ozdobę z tworzywa. Z plastiku dobrej jakości mogą być natomiast rzeczy praktyczne, ale nie ozdoby, bo takie zawsze wyglądają tanio. Przedmioty ze skóry, drewna, kamienia czy metalu, o ile są ładnie wykonane, zawsze mają w sobie więcej uroku.

Prezent na święta 2024 do 30 zł: dekoracje dla domu: 1. Gruszka ozdobna z onyksu, Gemour, cena 25 zł; 2. Składana półka na buty, Allegro, cena ok. 27 zł; 3. Plakat Pocałunek Gustava Klimta, Allegro, cena 25 zł; 4. Kominek zapachowy z ceramiczną podstawką, Bilovit, cena 29,90 zł; 5. Serwetnik metalowy, Balvi, cena 24 zł/ Materiały prasowe

Biżuteryjne dodatki można kupić nie tylko dla kobiety! Coraz więcej mężczyzn nosi bransoletki czy wisiory. Wśród kobiet nieustająco na topie są delikatne szlachetnie wyglądające bransoletki, niekoniecznie już z przywieszkami. Dla mężczyzny najlepiej kupić wyrób z dodatkiem ze skóry czy metalu. Ciągle popularne są drobiazgi z nordyckimi motywami lub połączenie metali i kamieni albo skóry i metali.

Za niewielkie pieniądze można kupić dodatki z naturalnymi kamieniami, ze srebra lub stali szlachetnej. Kluczowy będzie wybór stylu, aby dodatek pasował do sposobu ubierania się czy biżuterii, którą nosi osoba, której chcesz zrobić prezent do 30 zł na święta 2024.

Coraz modniejsze robią się nieduże przypinki zwane pinsami. W okolicach 30 zł można kupić metalowego pinsa. Do wyboru są setki rodzajów z najróżniejszymi motywami – od pizzy poprzez spławik czy znak Zodiaku po różę wiatrów. Taka ozdoba może świetnie wyglądać w klapie marynarki, wpięta w torbę czy czapkę.

Prezent do 30 zł na święta 2024: biżuteria: 1. Broszka emaliowana koliber, Pinets, cena 15 zł; 2. Bransoletka ze stali szlachetnej i malachitu, Jatyona, cena 29,90 zł; 3. Wisior z malachitem drzewko drzewo życia, Ametrix, cena 27 zł; 4. Nausznica srebrna, Falana, cena 21 zł; 5. Bransoletka męska ze stalą szlachetną, Bestformen, cena 24,90 zł/ Materiały prasowe

