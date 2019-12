(z ang. Personal Income Tax) to podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnikami PIT są osoby zatrudnione, przedsiębiorcy, emeryci i renciści. PIT składa się do urzędu skarbowego do 30 kwietnia. 1% podatku można przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego. PIT to również nazwa druku do rozliczenia.