Wielkanoc to niezwykle radosny i wzruszający czas spotkań z najbliższymi. Warto sprawić, by rodzinne spotkania przy stole były jeszcze przyjemniejsze – uświetniając je tradycyjnymi wypiekami świątecznymi. Jednym z takich nieodłącznych symboli Wielkanocy jest babka wielkanocna. Nadaj jej niecodzienną formę – to możliwe dzięki naszym przepisom! Znajdziesz tutaj pomysły na klasyczną babkę z cukrem pudrem lub lukrem, a także na bogatsze wersje – z owocami, makiem, różane, czekoladowe, z migdałami lub kawowe. Wybór jest ogromny – do dzieła!