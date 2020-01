Babka ucierana z kakao i polewą czekoladową. Prosty przepis

Babka ucierana to bardzo przyjemny i prosty sposób na przygotowanie babki wielkanocnej. Dodaj do niej kakao, ekstrakt waniliowy lub nawet startą na małych oczkach cytrynę, by stworzyć pyszne i proste ciasto na święta i nie tylko. Sprawdź też nasz przepis na babkę cytrynową.

To idealny deser, który możesz przygotować każdego dnia – jest szybka, smaczna i idealnie pasuje do kawy czy herbaty. Jak przygotować kakaową babkę ucieraną?

Margarynę rozpuść w rondelku i odstaw do ostudzenia. Jajka, cukier i ekstrakt waniliowy utrzyj na puch. Do masy jajecznej stopniowo dodawaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao. Następnie bardzo cienką strużką wlewaj przestudzoną margarynę, cały czas miksując aż do całkowitego połączenia się składników. Okrągłą formę z kominem wysmaruj tłuszczem i oprósz bułką tartą. Przełóż do niej ciasto. Piecz babkę ucieraną przez 50 minut w temperaturze 175 stopni. W tym czasie przygotuj polewę czekoladową. Wszystkie składniki połącz w rondelku i podgrzej, aż się zagotują. Zestaw z ognia, lekko ostudź. Jeszcze ciepłą polewą polej babkę ucieraną. Smacznego!

