Babka majonezowa w dwóch kolorach. Przepis na pyszne i piękne ciasto

Babka majonezowa to prosty sposób na idealnie wilgotne i pyszne ciasto na Wielkanoc. Nasza babka wygląda wyjątkowo pięknie – wszystko dzięki dodatkowi kakao w części ciasta. Do jasnej części możesz dodać za to ekstraktu lub cukry waniliowego.

Górę babki ozdób lukrem i płatkami migdałowymi. Możesz też przygotować polewę czekoladową. Jak przygotować dwukolorową babkę majonezową?

W dużej misce przesiej mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszaj. W drugiej misce utrzyj jajka z cukrem. Gdy konsystencja będzie przypominała puch, dodaj majonez i miksuj jeszcze chwilę. Dodaj suche składniki do mokrych i wymieszaj, aż całkowicie się połączą. Podziel ciasto na dwie części. Do pierwszej części ciasta dodaj kakao. Do drugiej możesz dodać wanilię. Przełóż do foremki najpierw jedną, a potem drugą masę. Babkę majonezową piecz w temperaturze 180 stopni przez około 35 minut. Po upieczeniu zostaw ciasto jeszcze na około 10 minut w uchylonym piekarniku. Wystudź jeszcze chwilę, po czym wyjmij babkę z foremki. Jeszcze ciepłą polej lukrem, a następnie posyp np. płatkami migdałowymi. Smacznego!

