Według przesądów wybór prezentów z poniższej listy grozi nieszczęściem, chorobą, a w najlepszym przypadku rozwodem. O dziwo, w czołówce wcale nie znajdują się skarpety. Sprawdź, czy nie obdarowałaś kogoś bliskiego jednym z nich. A może ktoś z rodziny niechcący podarował ci... klątwę?

1. Buty

Dlaczego? Podobno obdarowana nimi osoba odejdzie. Przesądy nie precyzują niestety, jak daleko (sądzę że w siną dal), ale za to na pewno nieodwołalnie. Dostałam w prezencie już tyle par butów (np. kapci), że prawdopodobnie powinnam znajdować się teraz w Hiszpanii. I zastanawiam się... czy kupienie komuś niewygodnych butów gwarantuje, że klątwa jednak nie zadziała?

2. Zegarek

Podarowany ukochanej osobie, nieuchronnie odmierza czas do rozstania. W pełni świadoma tego zabobonu, na przekór losowi, kupiłam mężowi zegarek w prezencie ślubnym. Życzliwi (a jednocześnie przerażeni) doradzali, aby wykupił go ode mnie za symboliczną złotówkę.

3. Perły

Rzekomo mają na obdarowaną kobietę sprowadzić szereg nieszczęść i katastrof. „Dając perły, dajesz łzy” - mawiała zawsze moja sąsiadka (chociaż nie sądzę, żeby zamierzała obdarowywać kogokolwiek jakąkolwiek biżuterią).

Przesąd prawdopodobnie wymyśliła kilka wieków temu sfrustrowana zawistnica, nie mogąca znieść tego, że mąż koleżanki sprezentował ukochanej naszyjnik z pereł. Zastanawiam się tylko, co z tańszymi imitacjami? Czy istnieją jakieś regulacje na temat tego, czy są objęte klątwą?

4. Zwierzątko

Wcale nie dlatego, że to nierozsądne i niechciany pupil może potem wylądować w schronisku. Jak wieść niesie, podarowanego zwierzaka czeka rychła śmierć. Aby odwrócić zły urok, trzeba za pupila zapłacić chociaż kilka groszy. Dostałam kiedyś królika. Po 8 latach umarł jako króliczy staruszek. Może gdybym dała za niego złotówkę, do tej pory cieszyłby się nieśmiertelnością? ;-)

5. Krzyżyk

Prezent, który podobno ma najgorszą renomę. Darując go komuś: stawiamy na nim krzyżyk i wykreślamy go z naszego życia/życzymy mu, aby rychło stanął na jego grobie krzyż/narzucamy mu na plecy ciężki bagaż. W skumulowanej wersji, wszystkie 3 nieszczęścia mogą podobno nastąpić równocześnie. A co z rodzicami chrzestnymi, którzy dają taki upominek maluchowi?

6. Nóż

Wraz z nożem dajesz komuś możliwość tworzenia pysznych potraw, dorzucasz jeszcze pewne prawdopodobieństwo skaleczenia, a do tego... przecięcie dobrych relacji. Natychmiast. Uwaga! Dotyczy także scyzoryków i zestawów ze sztućcami. Tak, noże stołowe też się przecież liczą.

7. Portfel

Jak kilka lat temu uświadomiła mnie babcia, podarowany bez zawartości, natychmiast sprowadza biedę. Warto odnotować, że umieszczenie w nim kilkuset złotych, może przynieść ogromne bogactwo. Jak widać, wszystko zależy od intencji ofiarodawcy...

8. Świeczka

Wypala znajomość. Nawet jeśli świeca jest najpiękniejsza i oszałamiająco pachnie. "Kiedy świeczka zgaśnie, relacja z ukochanym również się skończy" - taką mroczną przepowiednię przeczytałam na jednym z internetowych forów. A pod nią ogrom komentarzy od przerażonych darczyńców i obdarowanych.

Na szczęście, na wszystkie klątwy istnieje skuteczne antidotum. Jak doradzają znawcy, prócz wykupienia podarunku od darczyńcy za symboliczną złotówkę, można po prostu nie przejmować się zabobonami.

Rekomendujemy, aby zarówno prezent, jak i życzenia na urodziny, imieniny lub inne okazje dobrać odpowiednio do odbiorcy. Skuteczność i satysfakcja gwarantowana!

