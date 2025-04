Jeśli zastanawiasz się, jaki prezent dla męża podarować mu w te święta, z pewnością zauważyłaś już, że twój mężczyzna... wszystko ma. W takiej sytuacji odpadają pomysły typu portfel, pasek do spodni czy brelok do kluczy. Banalne prezenty są dobre na początek znajomości, ale znając zainteresowania i preferencje własnego męża warto jednak kupić coś, co naprawdę go ucieszy lub faktycznie mu się przyda.

Prezent dla majsterkowicza

Twój mąż to typowa „złota rączka”? Jeśli wciąż okazuje się, że mimo szczerych chęci, powieszenie waszego wspólnego zdjęcia jest niemożliwe, bo brakuje odpowiednich narzędzi, warto ten temat uporządkować.

Zestaw narzędzi kupisz już za 100 zł, choć za dobrze wyposażony komplet renomowanej firmy zapłacisz więcej. Radość obdarowanego będzie za to bezcenna.

Prezent dla posiadacza brody

Od przynajmniej kilku lat na ulicach mijamy coraz więcej mężczyzn, którzy zdecydowali się na zarost dłuższy niż dwudniowy... Jeśli twój mąż należy do tych, którzy także zdecydowali się zapuścić brodę, spraw mu zestaw, dzięki któremu sam wypielęgnuje swój zarost.

Możesz wybrać profesjonalny barberski zestaw do strzyżenia brody i wąsów lub postawić na kosmetyki.

Prezent dla fana gier planszowych

Gry komputerowe, z których mężczyźni wcale nie wyrastają tak łatwo, warto zastąpić planszowymi. Taki prezent dla męża na święta, choć dedykowany jemu, przyda się także innym domownikom, a ucieszy również znajomych.

Gier planszowych, karcianych czy logicznych są tysiące, a ceny naprawdę fajnych gier zaczynają się już od 30 zł. Wybierz taką, która wpisze się w zainteresowania twojego mężczyzny.

Czytnik e-booków

Jeśli twój mąż nie wyobraża sobie wieczoru bez książki, a najchętniej czytałby je nawet stojąc w korku, dobrym pomysłem będzie czytnik e-booków. Dzięki temu nie będzie potrzeby, by pamiętać o terminach w bibliotece, a w podróż będzie mógł zabrać kilka tytułów bez martwienia się o miejsce w bagażu.

Jeśli już zdecydujesz się na zakup czytnika, pamiętaj, by wykupić przynajmniej jednego e-booka na start.

Skarpetki na prezent

Niby banalne, a jednak szalenie praktyczne. Skarpetki z zabawnym nadrukiem, najlepiej takim, który coś mówi na temat ich posiadacza, będą dobrym pomysłem. W sklepach stacjonarnych i internetowych nie brakuje także typowo świątecznych wzorów, jednak lepiej wybrać uniwersalny motyw.

Ulubione perfumy

Jako żona z pewnością wiesz, jakie zapachy lubi i jakich konkretnie perfum używa. Nowy flakon na pewno się nie zmarnuje, a znając gust męża możesz też zaryzykować i wybrać inne, o podobnych nutach zapachowych.

Gadżet do samochodu lub na rower

Mówi się czasem, że mężczyźni zwykle bardziej niż o własne zdrowie dbają o... samochód. Jeśli dla twojego męża dwa lub cztery kółka są bardzo ważne, ucieszy go praktyczny gadżet. To może być kamerka samochodowa, uchwyt na telefon, bidon czy kask rowerowy.

Więcej pomysłów na prezent na święta dla męża znajdziesz w galerii.

