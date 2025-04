Czasem z różnych przyczyn na prezent bożonarodzeniowy nie chcemy wydawać więcej niż kilkadziesiąt złotych. Niezależnie od tego, czy chcesz obdarować nic dalszego znajomego, kolegę z pracy, czy nawet kogoś bliższego, tanie prezenty świąteczne powinny być równie przemyślane, co te droższe.

Nikt w końcu nie powiedział, że tani to zawsze brzydki i tandetny. Oto garść inspiracji na tanie prezenty na święta, które z pewnością wywołają uśmiech osoby, dla której są przeznaczone - i to prawdziwy, a nie taki z grzeczności.

Tanie prezenty na święta - kartki świąteczne

Życzenia świąteczne złożone od serca i napisane specjalnie dla obdarowanej osoby to zawsze o wiele lepszy prezent, niż bezsensowny bibelot. Nawet za bardzo elegancką i piękną kartkę świąteczną zapłacisz maksymalnie kilkanaście złotych. Osobiste życzenia będą cię kosztować przede wszystkim trochę czasu.

Pomysł na niedrogi prezent - książka

Zamiast kartki warto kupić na prezent książkę - szczególnie, jeśli znasz gust osoby, dla której prezentu szukasz. Do 30 złotych spokojnie znajdziesz wartościową lekturę. Chcesz, by ten prezent był o wiele bardziej wyjątkowy? Napisz specjalną dedykację - ten zwyczaj, chociaż już nieco odchodzi w zapomnienie, zawsze wywołuje przyjemne zaskoczenie.

Ozdoby bożonarodzeniowe

W okresie świątecznym, ozdoby bożonarodzeniowe często możesz kupić w bardzo korzystnych cenach. Figurki, ozdobne bombki czy nawet ozdoby na stół, zawsze się przydadzą podczas świąt. My polecamy kupić na prezent ozdoby z piernika. Nie dość, że pięknie wyglądają, to jeszcze świetnie smakują!

Prezent za grosze - oryginalny kubek

Jeśli szukasz prezentu dla osoby, której nigdy nie jest dość dużych, kolorowych kubków na kawę i herbatę, poszukiwania taniego prezentu na święta będą wyjątkowo proste. Wybadaj, jaki jest jej ulubiony bohater, film lub książka. Jeśli masz trochę więcej czasu, możesz też zamówić personalizowany kubek z własną grafiką.

Tanie zestawy kosmetyków

Zestawy kosmetyków to prezent, który zawsze się przydaje - i łatwo dopasować go do potrzeb osoby obdarowywanej. Dla mężczyzn polecamy zestaw do brody - olejek i specjalna szczotka z pewnością przypadną do gustu każdemu brodaczowi. W przypadku prezentu dla kobiety, świetnie sprawdzi się uniwersalny zestaw - na przykład kosmetyków do ciała.

Tanie prezenty świąteczne - DIY

Bez wątpienia najtańszą alternatywą dla kupionych prezentów jest ten, który... zrobisz własnoręcznie. Tani prezent na święta nie będzie wcale gorszy czy mniej ważny, jeśli włożysz w niego całe serce. Własnoręcznie zrobiony dodatek do domu, biżuteria lub nawet ciasteczka czy piękny tort, ucieszą każdego 100 razy bardziej, niż nietrafiony prezent za setki złotych.

