Czy to małe biuro, rodzinna firma czy duża korporacja, to przed świętami w wielu firmach kupuje się (grupowo lub indywidualnie) prezent dla szefa i szefowej na święta. Nie musi to być długopis czy wizytownik, a coś oryginalnego i na czasie.

Reklama

Prezent dla szefa i prezent dla szefowej 2020

To, jaki prezent otrzyma szef lub szefowa od ciebie (lub od zespołu, którym się znajdujesz) w dużej mierze zależy od tego, w jakiego typu relacji jesteście. Udanym prezentem może być zarówno kubek, jak voucher prezentowy. Nie bez znaczenia jest też kwota, jaką chcesz lub chcecie przeznaczyć na prezent dla szefa lub szefowej na święta, więc warto ustalić to od razu.

Jeśli nie masz pomysłu na prezent dla szefa, spróbujcie mimochodem porozmawiać o ostatnich promocjach, interesujących sklepach czy drobnych marzeniach: może to być nowy wazon, a może to być godzinna lekcja w symulatorze lotów.

Prezenty dla szefa na święta do 50 zł

Prezent dla szefa do 50 zł to sytuacja, w której nie składasz się z pozostałymi członkami zespołu na wspólny prezent i prawdopodobnie kupujecie sobie prezenty nawzajem, więc limit pieniężny jest nie do pominięcia.

Co kupić szefowi w prezencie, by był to wciąż elegancki, trafiony prezent świąteczny w dobrym tonie? Polecamy wykorzystać zimowe „czasoumilacze”, czyli evergreeny takie, jak kubek lub filiżanka, aromatyczna kawa, skórzane etui na długopisy czy kalendarz. Brzmi banalnie, ale jeśli nie jesteś z szefem w relacjach „per ty”, lepiej poruszać się po znanym wszystkim gruncie, a nie stąpać po kruchym lodzie.

Jeśli znasz swojego szefa i np. wiesz, że jest pasjonatem sportu, możesz kupić mu np. przewodnik rowerzysty po najatrakcyjniejszych szlakach w Polsce. Z kolei jeśli często wyczerpuje mu się szybko bateria telefonu, kup mu powerbank. Przydatnym gadżetem jest też lokalizator GPS.

Prezent dla szefowej do 50 zł

Jeśli atmosfera w pracy jest raczej przyjacielska i bezpośrednia, to możesz mieć ułatwione zadanie w kwestii kupowania prezentu dla szefowej - może on być bardziej osobisty, a niekiedy nawet intymny (choć bez przesady, to nie prezent dla mamy czy teściowej).

Staraj się albo trafić w gust obdarowywanej osoby lub dobierz takie upominki, które mogłyby uzupełnić jej kolekcję. Jeśli szefowa co godzinę popija earl greya, postaw na zestaw aromatycznych herbat i zaparzacz. Z kolei jeśli zaczyna dbać o regularne picie wody, przyda jej się do tego stylowa i elegancka ekobutelka.

Jeśli chodzi o prezent dla szefowej, która np. jest miłośniczką kosmetyków, a budżet nie pozwala ci na zestaw z perfumerii, pomyśl o ładnie zapakowanym zestawie do kąpieli - może to być relaksująca kula do wanny, aromatyczna sól, żel o jesienno-zimowym zapachu. Warto też pomyśleć o zakupie olejków, które są niedrogie, a mają wielorakie zastosowanie.

Elegancki prezent dla szefa i stylowy dla szefowej

Jeśli dysponujesz (dysponujecie) większym budżetem, warto skoncentrować się na prezencie dobrej jakości. Jeśli szefowa każdego dnia nosi na spotkania laptopa, pomyśl o efektownym etui - może być wzorzyste lub skórzane - to też elegancki prezent dla szefa, który ceni sobie klasykę. W niektórych sklepach można dodatkowo zamówić laserowy grawer.

Jeśli decydujesz się na galanterię skórzaną zadbaj, by nie był to prezent nadto osobisty: może to być pasek dobrej marki, jeśli szefowa lubi takie akcesoria lub podróżna kosmetyczka dla mężczyzny, który często wyjeżdża w delegacje.

Modowo-urodowy prezent dla szefowej

Nie da się ukryć, że kobiety mają swoje upodobania co do marek kosmetycznych i modowych. Może ceni polski brand biżuteryjny lub odzieżowy? Warto pokusić się o research i sprezentować szefowej voucher do cenionego sklepu lub zaopatrzyć ją w wysokiej jakości produkty danej marki. Mogą to być kapcie wykonane z owczej wełny (w galerii umieściłyśmy piękny egzemplarz polskiej marki), kaszmirowy szal w neutralnym kolorze czy niezobowiązująca cenowo bransoletka.

Zapachowy prezent dla szefa lub szefowej

W kategorii zapachów można wyróżnić wiele akcesoriów do domu, jak i osobistych. Trudno o wybór perfum (chyba, że znasz ulubiony zapach i wiesz, że będzie to trafiony upominek) - jest to bardzo indywidualna kwestia. Warto pokusić się o zakup voucheru, dzięki któremu można kupić lub stworzyć własny zapach. To zakup nie tylko przedmiotu, ale wydarzenia samego w sobie.

Ponadto zapachowe prezenty to też wszelkiego rodzaju aromatyczne świece (woskowe lub sojowe) czy pałeczki zapachowe. Może to być także zestaw kosmetyków do masażu, kąpieli czy podstawowej pielęgnacji - tu warto sprawdzić, jakie aromaty sprzyjają relaksowi, a jakie drażnią szefową lub szefa. Jeśli szef nosi brodę, doceni cedrowe olejki do brody w zestawie ze szczotką.

Prezenty kulturalne dla szefa i szefowej

W tej kategorii mieści się całkiem sporo: chodzi nam o literaturę (obyczajową, faktograficzną, poezję), filmy czy muzykę (koncerty na DVD, płyty CD czy winylowe). Warto przed decyzją o zakupie książki czy płyty dla szefowej poznać jego/jej gust. Nie każdy przepada za współczesną prozą, ale może... doceni pięknie ilustrowaną książkę o kulinariach, bo uwielbia gotować?

Książki to świetny pomysł na prezent dla szefa lub szefowej, bo nie są to kosztowne produkty. Jeśli jest taka szansa, zdobądź autograf autora. Wtedy będzie to bezcenny upominek.

Jeśli szef lub szefowa cenią dobrą muzykę i chętnie oglądają lub chodzą na koncerty, zerknij na ofertę sklepów muzycznych: spektakularne widowiska koncertowe, np. zespołu Metallica czy Madonny często zostają wydane na płytach DVD w świetnej jakości, czego nigdy nie zobaczy się na platformach streamingowych.

Oczywiście warto też zdecydować się na świąteczne evergreeny: muzyka świąteczna każdego wprawi w błogi nastrój, a jeśli już o serwisach streamingowych wspomnieliśmy - może warto wykupić i podarować dostęp do płatnych platform, takich jak Tidal, Spotify, Storytel, Amazon Prime Video i innych.

Zobacz więcej pomysłów na prezenty świąteczne: Prezent dla mamy na święta

Prezent dla taty na święta

Wspólny prezent dla rodziców na święta

Prezent dla babci na święta

Prezent dla dziadka na święta

Prezent dla teścia na święta

Prezent dla teściowej na święta

Prezent dla żony na święta

Prezent dla męża na święta

Prezent dla chłopaka na święta

Prezent dla dziewczyny na święta

Prezent dla niemowlaka na święta

Prezent dla rocznego dziecka na święta

Prezenty dla 2-latków i 3-latków na święta

Prezenty dla 4-latków i 5-latków na święta

Prezenty dla 6-latków, 7-latków i 8-latków na święta

Prezenty dla 9-latków i 10-latków

Prezenty dla nastolatków na święta

Reklama

Prezent dla przyjaciółki na święta

Pomysły na tanie prezenty świąteczne

Pomysły na prezenty świąteczne do 20 zł

Pomysły na prezenty świąteczne do 50 zł

Pomysły na prezenty świąteczne do 100 zł