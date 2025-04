Prezenty dla 6-7-8 latków na święta powinny rozwijać ich kreatywność, bawić i uczyć. Moment stawiania pierwszych kroków w szkole podstawowej to dobry moment, by podpytać dziecko, co chciałoby dostać od Świętego Mikołaja. Niełatwo bowiem zadowolić kształtujący się gust malca. W naszej galerii znajdziesz 32 pomysły na prezent dla 6-7-8 latków w różnych kategoriach cenowych - od 15 do 600 złotych.

Reklama

Klocki na prezent dla 6-7-8 latków na święta

Klocki to evergreen, który sprawdzi się jako prezent dla dzieci w każdym wieku i na każdą okazję. Większość z nich podzielona jest na te dla dziewczynek np. Lego Friends i dla chłopców np. Lego City, ale sama znamy dziewczynki, które zamiast budować uroczą kawiarenkę, wolały bawić się strażą pożarną.

Nie sugeruj się sztywnymi podziałami marek, tylko zapytaj malucha, co najbardziej go interesuje i czym chciałby się bawić.

Puzzle i gry planszowe

Układanie puzzli to nie tylko świetna zabawa. Układanki uczą wyobraźni przestrzennej i rozwijają kreatywność. Jako prezent dla 6-7-8 latków na święta wybieraj te, które mają od 100 do 200 elementów.

Gry planszowe pozwolą spędzić czas z całą rodziną. Rozgrywka nie powinna jednak być zbyt długa, by nie znudziła dziecka.

Świąteczne swetry, bluzy i piżamy

Must have na święta? Świąteczny sweter! Szukaj ich w najnowszych kolekcjach marek KappAhl, Zara, H&M i Pepco. Najczęściej zdobione są reniferami, misiami, świętymi mikołajami i bałwankami, ale zdarzają się też te w dinozaury albo postacie z kreskówek.

Książki są dobre na każdą okazję

Kolejny evergreen. Książki na prezent dla 6-7-8 latka mogą być związane z zainteresowaniami dziecka albo pozwolić mu odkryć zupełnie nieznane do tej pory zagadnienia.

Chcesz, by maluch jeszcze lepiej poznał tradycje Bożego Narodzenia i poczuł klimat świąt? Wybierz coś z naszego zestawienia książek świątecznych dla dzieci.

Akcesoria do dziecięcego pokoju

Śliczny plakat, wygodna i miła w dotyku pufa w kształcie zwierzątka albo nowa pościel sprawią, że maluch jeszcze bardziej pokocha swój pokój. To w końcu jego baza! To niezwykle ważne, by otaczały go przedmioty, które przyjemnie mu się kojarzą.

Rzeczy rozwijające zainteresowania i pasje

Twoje dziecko uwielbia rysować? Będzie zachwycone drewnianą sztalugą i dużym zestawem kredek (najlepiej takim, który ma więcej niż standardowe 36 kolorów). Interesuje się muzyką albo namiętnie słucha ebooków? Spraw mu bezprzewodowe słuchawki albo głośnik, dzięki którym spędzanie wolnego czasu będzie jeszcze przyjemniejsze.

Zobacz więcej pomysłów na prezenty świąteczne: Prezent dla mamy na święta

Prezent dla taty na święta

Wspólny prezent dla rodziców na święta

Prezent dla babci na święta

Prezent dla dziadka na święta

Prezent dla teścia na święta

Prezent dla teściowej na święta

Prezent dla żony na święta

Prezent dla męża na święta

Prezent dla chłopaka na święta

Prezent dla dziewczyny na święta

Prezent dla niemowlaka na święta

Prezent dla rocznego dziecka na święta

Prezenty dla 2-latków i 3-latków na święta

Prezenty dla 4-latków i 5-latków na święta

Reklama

Prezenty dla 9-latków i 10-latków

Prezenty dla nastolatków na święta

Prezent dla szefa lub szefowej na święta

Prezent dla przyjaciółki na święta

Pomysły na tanie prezenty świąteczne

Pomysły na prezenty świąteczne do 20 zł

Pomysły na prezenty świąteczne do 50 zł

Pomysły na prezenty świąteczne do 100 zł