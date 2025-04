Prezent dla teściowej na święta 2020 nie musi być nudny. Pamiętaj, że powinien przede wszystkim sprawiać przyjemność - jeśli do tej pory myślałaś schematycznie, postaraj się, aby prezent dla teściowej, który w tym roku znajdzie pod choinką był zupełnie wyjątkowy.

Reklama

Oczywiście sporo zależy od tego, w jak bliskich relacjach jesteś ze swoją teściową. Prezentem może być zarówno kawiarka lub filiżanka, jak i coś o wiele bardziej intymnego - szlafrok albo piękna pościel.

Jeśli nie masz pomysłu na prezent dla teściowej, zrób krótki wywiad. Zapytaj teścia lub męża, czy nie wspominała ostatnio o czym marzy - w końcu to oni najlepiej ją znają.

Akcesoria do domu dla teściowej na święta

Filiżanka do herbaty, kawiarka albo ozdobna patera, zawsze świetnie się sprawdzą. Możesz wybrać coś klasycznego albo postawić na świąteczne motywy. Porcelanę w bożonarodzeniowych barwach znajdziesz m.in. w najnowszych kolekcjach Porcelany Bogucice albo Villeroy&Boch.

Staraj się albo trafić w gust obdarowywanej albo wybierać rzeczy, których jeszcze nie ma w swojej kolekcji. Teściowa uwielbia herbatę? Postaw na modny zaparzacz. Jest miłośniczką serów i uwielbia podejmować gości? Drewniana deska specjalnie do podawania tego przysmaku z pewnością przypadnie jej do gustu.

Kosmetyczne prezenty dla teściowej na święta

To jeden z tych prezentów, z których ucieszy się każda kobieta. Obowiązkowo wybieraj te w świątecznych opakowaniach - w perfumeriach i drogeriach aż roi się od kosmetycznych zestawów.

Możesz wybrać coś do pielęgnacji twarzy, ciała albo zestawy do kąpieli - pachnące sole i mydełka nie tylko się przydadzą, ale również pozwolą celebrować zwykłe, codzienne czynności.

Koce, poduszki, ręczniki i pościel

Evergreeny, które sprawdzą się nie tylko na święta. Staraj się wybierać miękkie, naturalne materiały w neutralnych kolorach chyba, że dobrze znasz gust teściowej - wtedy możesz zaszaleć.

Książki kucharskie, powieści i przepiśniki

Książka kucharska to świetny pomysł na prezent dla teściowej na święta. W końcu większość kobiet kocha gotować. Wybieraj takie tytuły, które pozwolą poznać jej zupełnie inne dania, niż te które do tej pory przygotowywała. To rozwinie jej kulinarne możliwości!

Strefa relaksu, czyli pomysłowe prezenty dla teściowej

Zestaw do manicure, aromatyczna świeca lub masażer to coś, co uprzyjemni codzienne wieczory. Pamiętaj jednak, że taki prezent sprawdzi się tylko wtedy, jeśli masz z teściową bardzo bliskie relacje.

Małe AGD jako prezent dla teściowej na święta

Nowa maszyna do szycia, parownica do ubrań albo suszarka do włosów? Na pewno jest choć jeden sprzęt, który teściowa chciałaby wymienić. Być może do tej pory nie miała na to czasu albo zawsze pojawiał się jakiś ważniejszy wydatek - czas więc wziąć sprawy w swoje ręce.

Zobacz więcej pomysłów na prezenty świąteczne: Prezent dla mamy na święta

Prezent dla taty na święta

Wspólny prezent dla rodziców na święta

Prezent dla babci na święta

Prezent dla dziadka na święta

Prezent dla teścia na święta

Reklama

Prezent dla żony na święta

Prezent dla męża na święta

Prezent dla chłopaka na święta

Prezent dla dziewczyny na święta

Prezent dla niemowlaka na święta

Prezent dla rocznego dziecka na święta

Prezenty dla 2-latków i 3-latków na święta

Prezenty dla 4-latków i 5-latków na święta

Prezenty dla 6-latków, 7-latków i 8-latków na święta

Prezenty dla 9-latków i 10-latków

Prezenty dla nastolatków na święta

Prezent dla szefa lub szefowej na święta

Prezent dla przyjaciółki na święta

Pomysły na tanie prezenty świąteczne

Pomysły na prezenty świąteczne do 20 zł

Pomysły na prezenty świąteczne do 50 zł

Pomysły na prezenty świąteczne do 100 zł