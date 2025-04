2-latek i 3-latek bez problemu wskaże zabawki, którymi lubi się bawić i książki, które chętnie poczyta. Bez mrugnięcia okiem odrzuci prezent lub zapała do niego miłością, a najlepiej, jeśli pieniądze wydane na upominek będzie i bawił, i uczył - to długi czas. Pomagamy wybrać fajne prezenty dla maluchów i 3-latków.

Klocki to zawsze dobry pomysł na prezent

Nie da się ukryć, że ta obszerna kategoria może przyprawić o zawrót głowy, bowiem pomysłów zabawkowy na prezent dla 2-latka i 3-latka mamy nieskończoną ilość, a sklepy prześcigają się w ofercie. Warto zgłębić temat i podpytać dziecko lub jego rodziców o zainteresowania i zawęzić pole wyboru.

Jeśli 2-latek pasjonuje się samolotami, szukaj zabawek o tej tematyce: może to być lotnisko z serii LEGO Duplo czy zdalnie sterowany samolot. Niezmiennie warto decydować się na zestawy z postaciami z bajek (np. z Myszką Miki).

Z kolei jeśli masz do czynienia z fanem motoryzacji, postaw na przyszłościowe i rozwijające prezenty - u mnie prawdziwym hitem okazał się zestaw od marki BOSCH - można kupić wkrętarkę, śrubokręty i pokazywać dziecku w jaki sposób rozkręcić i skręcić samochód. Zdalnie sterowane auto też jest fajnym gadżetem, ale może warto je złożyć? Radość jest podwójna.

Prezenty dla dwulatki często są silnie ukierunkowane na temat mody, akcesoriów, sprzątania i gotowania. Warto wyjść poza schemat, jeśli wiesz że dziewczynka lubi konstruować i budować z klocków lub interesuje się dinozaurami - warto rozwijać w niej te upodobania. Zakup zabawkowej kuchni, odkurzacza czy mopa, zostaw rodzicom dziecka. Jeśli nie chcesz ryzykować, polecamy także: naklejki wielorazowe Melissa & Doug, puzzle CzuCzu, ciastolinę Play-Doh.

Prezenty dla 3-latków na Gwiazdkę - puzzle i gry

Magiczna granica 3 lat często pojawia się na opakowaniach gier, zabawek i puzzli z mniejszymi elementami. To już podsuwa myśl, że dzieci w tym wieku potrafią się bawić samodzielnie w bardziej zaawansowany sposób.

Postaw na atrakcyjne wizualnie puzzle. Już 2,5-roczne dziecko potrafi ułożyć 30-elementowe puzzle, jeśli obrazek je zainteresuje. Może nawiązywać do ulubionej bajki lub innych zainteresowań. Z doświadczenia wiemy, że 3-latka może marzyć o lalce Barbie czy lalce-bobasie, a także np. o samochodzie świnki Peppy lub koparce.

Z kolei trafionym prezentem dla 3-latka może być sklepowe stoisko w postaci warzywniaka lub zestaw młodego kucharza. Najczęściej zabawki dla 3-latków są sprofilowane płciowo, co ułatwia zadanie kupującym, ale ponownie zachęcamy do podpytywania rodziców, co mogłoby się spodobać maluchowi.

Książki do 20 zł dla dwulatków i trzylatków

Do znudzenia można powtarzać, że książka jest idealnym pomysłem na prezent - nie znamy jednak dziecka, które by książek nie lubiło kartkować, przeglądać, „czytać”, wpatrywać się w obrazki i wyszukiwać maleńkie szczegóły. Książka to udany prezent na święta dla dziecka w każdym wieku, niezależnie od płci. Jeśli ma stanowić dodatek do większego i droższego prezentu, to polecamy pozycje do 20 zł, szczególnie nowości: książki z serii o Kici Koci, Zuzi, Maksie (seria Mądra Mysz) czy Jadzi Pętelce. Koniecznie zerknij na oferty nowości książkowych dla dzieci lub serie świąteczne.

Pięknie ilustrowane, mądre, wartościowe i solidne: te książki skradną wasze serca. Warto wybierać pozycje, które będą też zdobić pokój malucha i z których będzie korzystać przez kilka lat, później przekazując kolejnym pokoleniom. Polecamy: „Rok na ulicy Czereśniowej”, „Prezent gwiazdkowy dla Korneliusza Klopsa”, „Rok w lesie” czy „Święta dzieci z dachów” z pięknymi ilustracjami Liny Boden.

Prezenty artystyczne i kreatywne dla 2-latka i 3-latka

W tym wieku dzieci przejawiają już talenty plastyczne czy muzyczne. Z pewnością dostrzeżesz fakt, że dziewczynka chętnie siada do kolorowanek, a kredki i farby chowa do swojej torebki lub plecaka w pierwszej kolejności. Nie sposób też nie zauważyć klocków czy ciastoliny w rękach 2-latka, który z zapałem tworzy plac budowy, z kaskiem na głowie zaczynając dzień.

Gadżety plastyczne to artykuły pierwszej potrzeby i warto uzupełniać je na bieżąco, dlatego każdy 2-latek i 3-latek doceni kolorowe akcesoria, które służą rozwijaniu wyobraźni i artystycznemu wyrażaniu siebie. Dzieci ucieszy zmywalna tablica, kreda, farby w kredce, zestaw małego artysty. Szczególnie polecamy: zdrapka Scratch Art marki Avenir, zestaw artystyczny Wróżki od Janod, zestaw z masą plastyczną marki DJECO.

