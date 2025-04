Najbliższa przyjaciółka to wyjątkowa osoba w życiu każdej kobiety - to z nią w końcu przeżywamy wszystkie wzloty i upadki, wszystkie szczęścia i nieszczęścia. Dlatego właśnie prezent dla przyjaciółki powinien być absolutnie wyjątkowy - przemyślany, zaplanowany, a przede wszystkim pokazujący, że naprawdę ci na niej zależy.

Pomysł na prezent dla przyjaciółki czasem przychodzi sam, ale czasem trzeba mu trochę pomóc. Jeśli nie masz pojęcia, co dać swojej bratniej duszy, zajrzyj do naszego prezentownika. Może zestaw kosmetyków, elektroniczny gadżet lub wnętrzarski dodatek przypadną jej do gustu? Kilka ciekawych propozycji znajdziesz też poniżej.

Prezent dla przyjaciółki: piękny planner lub bullet journal

Twoja przyjaciółka to uosobienie dobrej organizacji i zaplanowanego, przemyślanego działania? A może odwrotnie - wpada w obowiązki jak burza, zapominając o połowie ważnych spraw? W obu przypadkach świetnym prezentem dla niej będą eleganckie plannery - te już dawno przestały być zwykłymi, nudnymi kalendarzami.

Jeśli drzemie w niej też artystyczna dusza, możesz podarować jej bullet journal, czyli planner, który zrobi sama. Dzięki temu na 100% będzie dopasowany do jej potrzeb,

Książka o samorozwoju

Zimowe wieczory świetnie sprzyjają lekturze, ale czasem ma się już dość kryminałów o takiej samej fabule czy płaczliwych romansideł. Podczas pandemii, która bez wątpienia jest trudnym okresem dla wszystkich, warto zadbać o swoją głowę od środka. Książki o samorozwoju z pewnością to ułatwią.

Pomysł na prezent: zestaw kosmetyków

Zestaw kosmetyków, szczególnie tych oryginalnych i koniecznie naturalnych to świetny prezent, który zawsze sprawdzi się w każdej łazience - to też idealny podarunek na ostatnią chwilę, gdy ten właściwy nie dotrze na czas lub gdy obudzisz się 24 grudnia rano z myślą, że zapomniałaś o prezencie dla przyjaciółki... My radzimy sięgać zwłaszcza po kosmetyki z polską metką.

Akcesoria dla współczesnej czarownicy

Czy twoja przyjaciółka to osoba, z którą wspólnie mogłabyś wyć do księżyca? Ostatnio dużo mówi się o powrocie do korzeni - a konkretnie do tych magicznych. Zestawy naturalnych kadzideł, książki o zielarstwie czy naczynia do przygotowywania magicznych mikstur (na przykład tych na pryszcze) będą zdecydowanie niezapomnianym prezentem.

Drobne gadżety elektroniczne

Twoja przyjaciółka uwielbia gadżety i ciągle ich jej mało? A może jest sportowcem, który ciągle narzeka na to, że musi bez przerwy wyjmować telefon podczas biegu? Sportowa opaska licząca kroki i odczytująca wiadomości, bezprzewodowe słuchawki lub pojemny powerbank świetnie sprawdzą się jako prezent dla takiej osoby.

