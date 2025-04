Bliska Ci osoba obchodzi urodziny i nie wiesz, co jej napisać w tym wyjątkowym dniu? Mamy dla ciebie 33 inspirujące życzenia urodzinowe. W naszym zbiorze znajdziesz treści odpowiednie m.in. dla ukochanej mamy, taty, dla chłopaka i starszej siostry.

Wybierz, jakie życzenia cię interesują:

Jeśli solenizant jest optymistą, któremu zazwyczaj dopisuje poczucie humoru, postaw na zabawne treści. Masz do wyboru śmieszne, rymowane wierszyki pełne wesołych nawiązań do świętowania i traktujących upływający czas z przymrużeniem oka. Najlepsza przyjaciółka, wujek sypiący żartami czy rozpromieniona pani fryzjerka będą dobrym adresatem takich słów.

W ten dzień wyjątkowy

nie zawracaj sobie kłopotami głowy

Ciesz się i imprezuj

radość z życia już syntezuj

Poinformuj cały świat,

że dziś kończysz ... lat

Ile mrówek jest w mrowisku

Ile iskier żarzy się w ognisku

Tyle szczęścia ja ci życzę

i przychodzę na słodycze

W tym uroczystym dniu

życzę Ci dwóch rzeczy:

miłości, co w sens życie ubiera

i szczęścia, by wygrać z losem w pokera.

Wiele osób ma bardzo tradycyjny stosunek do wszelkich uroczystości. Istotna jest dla nich ranga wydarzenia, dlatego dość konserwatywnie podchodzą do kwestii życzeń. Jeśli chcesz okazać szacunek solenizantowi lub łączą Cię z nim wyłącznie stosunki formalne – bezpiecznie będzie jeśli wybierzesz poważniejsze lub neutralne treści.

Przykładowe wierszyki wskazują na ponadczasowe wartości, które są cenne dla każdego człowieka: zdrowie, szczęście czy miłość.

Kolorowych kwiatów las

i stos prezentów wokół Ciebie,

uśmiech przyjaciół i znajomych,

za toastem toast, byś żył 100 lat,

byś miał i szczęście i miłość i pieniędzy wór.

Tak w szampańskim nastroju

świętuje głosów chór.

Nie jest ważne ile,

ważne jak przeżyjesz tych

wyśpiewanych Ci sto lat!

Niekoniecznie wszystkiego,

nie zawsze najlepszego

lecz na pewno szczerego,

chcę Ci życzyć w dniu

Twych urodzin.

Jak co roku, ta sama data

przypomina o Twych urodzinach.

Jak co roku, o tej samej porze

zbiera się przyjaciół grono i rodzina.

Jak co roku, lecz trochę inaczej

pragnę Ci złożyć moje życzenia:

najpierw te na kartce, a resztę

dostaniesz słownie,

zatem – do zobaczenia.

Kochanej solenizantce

najlepsze życzenia zdrowia i wspaniałych dalszych lat życia składają…

W dniu Twych urodzin życzę Ci

wszystkiego co najlepsze,

radosnych i pogodnych dni,

pełnych szczęścia i miłości.

Aby każdy nadchodzący dzień

był tym najwspanialszym dniem w życiu

i żeby zawsze otaczali Cię kochający ludzie.

W dniu Twoich urodzin

wszystkiego co najlepsze,

co dobre i miłe,

co budzi uśmiech na twarzy,

co kryje się w maleńkim słowie - szczęście

- oraz tradycyjnych stu lat życzą...



Pamiętasz o urodzinach kolegi z pracy, ale jest już za późno na wysłanie okazjonalnej kartki? Na szczęście - nawet w ostatniej chwili – możesz przekazać mu kilka miłych słów poprzez wiadomość SMS. Do wykorzystania masz krótkie, rymowane wierszyki, których odczytanie na pewno sprawi przyjemność solenizantowi.

Sto lat pewnie dziś usłyszysz

Kilka świeczek zdmuchniesz na torcie,

ważny to dzień dla Ciebie.

Ja Ci życzę gwiazdki na niebie,

tylko dla Ciebie.

Aby spełniła Twoje marzenia

i jeszcze wszelkiego powodzenia Ci życzę

Życzę Ci szczęścia, zdrowia

i wiele radości oraz beztroskiej długiej przyszłości.

Wszystko co piękne i wymarzone

w dniu Twych urodzin niech będzie spełnione!

W dniu Twoich urodzin

zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy

i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Zapewne wiesz, że bardzo popularne i niezwykle wygodne jest składanie życzeń przez portal społecznościowy, jakim jest Facebook. W dużym stopniu przejął on funkcję tradycyjnego kalendarza i przypomina o tym, że ktoś z naszych znajomych właśnie obchodzi urodziny.

Zastanawiasz się, jak i gdzie napisać życzenia urodzinowe na FB? Zrobisz to na tzw. wallu, czyli głównej stronie profilu solenizanta. Jeśli chcesz, by Twoje życzenia były bardziej oryginalne, możesz dołączyć do nich obrazek lub animowanego GIFa.

Uśmiechu w każdej sekundzie,

radości w każdej minucie,

przyjaźni w każdej godzinie,

szczęścia każdego dnia,

miłości przez całe życie!

Urodzinowe życzenia,

aby każdy rok przynosił wszystko,

co w życiu najpiękniejsze:

radość, szczęście i miłość.

Codziennie nowych wrażeń,

podejmowania nowych wyzwań,

sukcesów przychodzących z prędkością światła

i szczęśliwych chwil trwających całą wieczność.

Mama to szczególna osoba w życiu każdego człowieka. Słowa, które do niej kierujesz powinny wyrażać szacunek i wdzięczność. Możesz być pewna, że ona – jak nikt inny – doceni trud, który włożysz w skomponowanie nietuzinkowych powinszowań. Warto, byś umieściła je na urodzinowej kartce lub dołączyła jako dedykację do upominku.

Bądź zawsze piękna,

wiecznie rozkwitaj jak kwiat

i uśmiechaj się jak słońce,

a stos prezentów na stole,

życzeń moc i dobrego szampana blask

niech uświetni Twoje kolejne urodziny.

Niech zabrzmi Twa ulubiona

piosenka urodzinowa,

niech czar w nutach ukryty

zamieni wszystkie dźwięki na szczęście

dla Ciebie – tak bardzo potrzebne.

Niech słowa życzeń, toczone

jak złote kamienie, będą nadzieją

na radość, co nigdy nie minie,

niech urodzin chwila wielkim

światłem nad Tobą rozbłyśnie, bo

dla Ciebie to wszystko właśnie.

Jesteś...

wzruszająca, ekscytująca, fascynująca, pasjonująca, niedościgniona, zadziwiająca, zagadkowa, niewiarygodna, fantastyczna, zabawna, emocjonująca, cudowna, urocza, promienna, doskonała, zachwycająca, niepospolita, wspaniała, porywająca, droga, oszałamiająca, wyjątkowa, nieskazitelna, nieporównywalna...

Przychodzę z rękoma

zajętymi prezentami,

i słowami płochymi,

co nie chcą się powtarzać.

Dziś już tyle różnych życzeń

od swych miłych gości usłyszałaś,

a ja nie chciałabym swoich

w tłumie innych zamazać.

To słowa krótkie i płynące

z serca mego: bądź sobą

i nigdy nie zmieniaj w nim

miejsca swego – tak bardzo

dla mnie ważnego.

Urodziny koleżanki lub kolegi stanowią doskonałą okazję do miłego spotkania i rozmowy przy kawie. Zastanawiasz się, jakie słowa skierować do najlepszej przyjaciółki lub rewelacyjnego kumpla? Jak podziękować za to, że możesz na nich polegać w każdej sytuacji? Zainspiruj się szczerymi wierszykami stworzonymi specjalnie dla tych wyjątkowych adresatów.

Urodziny najlepiej obchodzić

z księżycem na ustach,

słońcem złotym w oczach,

patrzeć na świat,

niekoniecznie przez różowe okulary.

W urodziny, kiedy goście się zejdą,

by za zdrowie twe wznieść toast szampanem,

życzę Ci, by fajerwerki szczęścia

połaskotały Cię w serce.

Niech lat Ci ubywa wraz z nadmiernymi kilogramami

zmarszczki znikają razem

ze złym humorem.

Pieniędzy przybywa wraz z optymizmem

i zapasem wolnego czasu.

Gdy szampan popłynie

spienionymi jak wodospad strumieniami,

i radość zaleje Cię swoją słodyczą,

przyjmij w ten urodzinowy czas,

kartkę pełną życzeń.

Życzeń wszystkiego dobrego dla Ciebie,

tylko Tobie

i tylko ode mnie,

i aby się spełniły,

sama je głośno wypowiedz.

W dniu ... - ych urodzin,

proszę Cię byś pamiętał/pamiętała o mnie

i o tym co teraz powiem Ci:

Nie ważne są lata,

lecz to, co czujemy,

nie ważna jest data, gdy

pełnią życia żyć chcemy,

więc zrób coś szalonego,

coś całkiem bez rozsądku,

otrząśnij się z codzienności.

Nie będzie ważne, co się dalej stanie.

Najpiękniej egzystować

w życiowym bałaganie.

O jeden krok do

dojrzałości bliżej,

do samodzielności

i życia z poważnymi problemami.

Lecz póki co, nie myśl o tym,

baw się i raduj z nami.

Niech te dzisiejsze będą

najwspanialszymi urodzinami.

Urodziny dziecka to wyjątkowy dzień nie tylko dla solenizanta, lecz także dla jego rodziców. To oni obserwują, jak z roku na rok zmienia się i dorasta mały człowiek, który rozwesela ich życie. Słowa kierowane do małego dziecka z reguły mają wesoły i magiczny wydźwięk. W wierszykach dla nastolatków często da się wyczuć nostalgiczną nutę.

Kolorowych snów

uśmiechu od ucha do ucha,

pięknych bajek na dobranoc,

własnego psa i kota,

co dzień nowych przygód,

czapki niewidki,

gwiazdki z nieba,

wspaniałych przyjaciół

i wesołej rodzinki

życzą…

Zaczarować chcę złotą różdżką

Twe urodzinowe serduszko.

Zaczarować dni, które na Ciebie czekają,

niech wiele miłych niespodzianek mają.

Życzenia moje płyną z radości, że

jesteś mą przyjaciółką

z przyszłości.

Rakieta czasu dogania Cię

w ten szczególnie miły dzień,

o którym wszyscy pamiętają.

Lata kładą na Tobie

urodzinowy deseń, ubrany

w tęczę siedmiobarwną.

Do tej tęczy dołączam

garnuszek złota – to moje

życzenia, byś żyła długo, masz

piękną misję do spełnienia.

Snów dzieciństwem pachnących,

myśli lekkich jak motyle i uśmiechu w głębi duszy

na przekór pesymistycznemu światu.

Podaję Ci rękę ciężką od życzeń

całuję serdecznie w dotyku motylim,

uśmiechem od serca rozpinam

płaszcz propozycji do spełnienia

i mam nadzieję, że mimo upływu lat

i kolejnych urodzin

w Tobie nic się nie zmienia.

Strumień szampana odrywa się

od butelki i napełnia usta gości,

którzy “Sto lat” śpiewają w

atmosferze wspólnej radości.

Ja życzę Ci sto lat świetlnych

na gładkiej mlecznej drodze

i powodzenia na przyszłość dla

Twych planów kosmicznych,

na których spełnienie czekasz od

pierwszych dni urodzenia.

Każde urodziny są ważne, jednak osiemnastkę traktujemy wyjątkowo. Wejście w dorosłość zazwyczaj hucznie świętujemy i cieszymy się z nowych przywilejów, które otrzymujemy. Możliwość zrobienia prawa jazdy lub legalnego zakupu alkoholu to tylko niektóre bonusy wiążące się rozpoczęciem dojrzałego życia.

Zegar czas szybko odmierza

Dziś stajesz się dorosły.

Od tej pory łatwo nie będzie,

idź więc w dorosłość mądrze

i z nadzieją patrz w przyszłość

Osiemnaście lat czekałeś

I dorosłym już się stałeś

Świat Ci daje nowe możliwości

Korzystaj z nich bez lękliwości

Wkroczenie w nowe dziesięciolecie życia prawie zawsze wiąże się z nieco większym przeżyciem. Ta symboliczna zmiana cyferki z przodu, która określa nasz wiek zazwyczaj skłania do refleksji i podsumowań.

Czego życzyć komuś, kto obchodzi 20., 30., 40., 50. lub inne okrągłe urodziny? Zobacz propozycje słów adekwatnych do rangi wydarzenia zawarte w poniższych wierszykach.

Kiedy gości tłum oderwie Cię

od refleksji o czasie minionym,

gdy zaśpiewają “Sto lat” przy

stole suto zastawionym,

odłóż wszystkie myśli na bok

i baw się – to przecież twoje święto,

Twój czas

Wolny od myślenia,

wolny od martwienia się,

o to, co było lub jutro będzie.

Lat 50 – brzmi dostojnie,

Choć nie wszystkie były hojne

Życzę Ci radości wiele,

Niech twe życie puch wściele

Już ... lat minęło

i pędzą Cię lata przyszłe,

lecz w wieczór urodzinowy

staraj się by nie prysło,

to życie już przeżyte,

te z dobrymi chwilami

i smutnymi refleksjami.

To, co zapełnia Twój życiowy

plecak doświadczeń

i jest skarbem dla tych,

z którymi się spotykasz.

Wybierz życzenia urodzinowe, które najbardziej pasują do solenizanta!

Jak składać życzenia urodzinowe

Jeśli zastanawiasz się nad zasadami, które obowiązują podczas składania życzeń i nie chcesz przy tej okazji popełnić żadnej gafy, zapoznaj się z krótkim przewodnikiem:

Przede wszystkim osobom, z którymi łączą nas bliskie relacje. Składając życzenia mówimy komuś: „jesteś dla mnie ważny“. Najbliższej rodzinie i przyjaciołom najlepiej przekazać życzenia osobiście. Jeśli nie pozwala na to czas i odległość – telefonicznie.

Do koleżanki lub kolegi, z którymi się lubimy, spotykamy czasem, ale nasze relacje są rzadsze możemy też posłać SMS. Do osób starszych lepiej zatelefonować, na przykład do współpracownika, który przeszedł już na emeryturę albo do profesora, u którego napisaliśmy pracę magisterską. Przesłana tradycyjną pocztą kartka z życzeniami będzie niecodziennym, a przez to wyjątkowym sposobem złożenia życzeń.

Na pewno pamiętałbym o wyższości życzeń osobistych i telefonicznych nad tymi w formie wiadomości tekstowej, przesłanych na Messengerze czy wklejonych na tablicy na popularnym portalu. - mówi Wojciech S. Wocław, popularyzator wiedzy z savoir-vivre’u, etykiety w biznesie i dress code’u

Media społecznościowe przypominają nam obecnie o rocznicach urodzin wszystkich znajomych, wśród nich i tych osób, z którymi widzieliśmy się może raz w życiu. W takich przypadkach nie widzę konieczności przesyłania życzeń – dodaje Wojciech S. Wocław.

Dobre pytanie! Można jedne i drugie. Pochodzę ze Śląska i tam z reguły obchodzi się urodziny. W innych częściach Polski – imieniny – zaznacza Wojciech S. Wocław

W przypadku osób z naszego najbliższego otoczenia warto się zorientować, która okazja jest im bliższa i właśnie o niej pamiętać. Zresztą, nie trzeba tym nawet obciążać swojej pamięci, wystarczy zapisać w kalendarzu albo telefonie.

Wypada, oczywiście. Pamiętajmy jednak, żeby zrobić to w sposób, który nie sprawi, że współpracownicy zaczną o nas myśleć „lizus“ – mówi Wojciech S. Wocław, popularyzator wiedzy z savoir-vivre’u, etykiety w biznesie i dress code’u

Jeśli wiemy, że szef ma urodziny, to powiedzmy o tym również kolegom z działu czy firmy. Jeśli szef ma swój gabinet, można pójść do niego w 2-3 osoby, jeśli pracuje ze wszystkimi osobami w otwartej przestrzeni – jeden z pracowników może złożyć mu życzenia w imieniu wszystkich.

Dodałbym jeszcze, żeby ton życzeń dostosować do charakteru codziennych relacji z przełożonym. Jeśli te są raczej formalne i nacechowane pewnym dystansem, to warto złożyć „uniwersalne“ życzenia. Jeżeli zaś z szefem łączą nas nieco cieplejsze relacje, to można życzyć np. spełnienia jakiegoś konkretnego marzenia – dodaje nasz ekspert.



