Zakup prezentu dla 4- czy 5-latka to wyzwanie. Dziecko w tym wieku ma już zazwyczaj konkretne zainteresowania. Nie ma jeszcze w sobie dyplomacji, więc potrafi wyraźnie okazać niezadowolenie z otrzymanego upominku. W naszym zestawieniu znajdziecie prezentowe hity na święta 2020, dzięki którym każdy 4- i 5-latek będzie zadowolony - mamy propozycje dla chłopców i dla dziewczynek.

Książki na prezent dla 4- i 5-latka na święta

Jesteśmy zdania, że książka to zawsze świetny pomysł na prezent. Na pewno uda się znaleźć taką, która trafi w gust dziecka. Jeśli nie lubi długiego tekstu, zdecyduj się np. na wyszukiwankę albo książkę obrazkową. Seria o ulicy Czereśniowej lub wyszukiwanki z Muminkami to pozycje, nad którymi można spędzić długie godziny, obserwując i opowiadając.

Gry planszowe na prezent

Już najmłodsze dzieci uwielbiają element rywalizacji. Ciekawa gra planszowa zapewni rozrywkę całej rodziny - zimowe wieczory to idealna pora na emocjonujące rozgrywki. Wbrew pozorom, planszówka to dla dziecka nie tylko chęć współzawodnictwa i radość ze zwycięstwa - to także świetny moment na naukę przyjmowania życiowych porażek.

Kreatywne prezenty dla 4- i 5-latków

Z całą pewnością nie istnieje na świecie dziecko, które nie ucieszyłoby się z zestawu ciastoliny, piankoliny czy piasku kinetycznego. Kategoria prezentów kreatywnych jest bardzo szeroka. Dzięki nim maluch może przygotowywać biżuterię, figurki, własne tatuaże, a nawet... małe witraże. Do kreatywnych prezentów zaliczamy również artykuły plastyczne. Na pewno wszystkie przedszkolaki ucieszą się z ogromnego zestawu kredek, pachnących pisaków lub brokatowych mazaków.

Lalki na prezent gwiazdkowy dla 4- lub 5-latki

Kategoria lalek idealnych na prezent jest również bardzo obszerna. Niektóre dziewczynki wolą bawić się bobasami, jak płaczące Baby Born. Inne z kolei uwielbiają Barbie, dzięki którym mogą wcielać się w różne role. Jeszcze inne wolą miniaturowe laleczki typu Polly Pocket lub lalki pochodzące wprost z baśniowych krain, jak Enchantimals. A może wybierzesz lalkę inspirowaną popularną bajką, np. postać z Krainy Lodu?

Mówiąc o lalkach, nie możemy zapominać o gadżetach i akcesoriach dla nich. Mebelki dla Barbie czy wózek dla bobasa, to marzenie każdej 4- i 5-latki. Są też bardziej rozbudowane zestawy - karetka pogotowia, kamper czy piękny domek.

Klocki na prezent świąteczny dla 4- i 5-latków

Klocki to świetny prezent i to niezależnie od płci obdarowanego. Jest w czym wybierać! Już same zestawy kultowych LEGO dzielą się na wiele kategorii - choćby LEGO City, LEGO Duplo czy LEGO Friends. Możesz też pójść w zupełnie innym kierunku i kupić np. sensoryczne klocki-jeżyki.

