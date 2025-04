9 z 33

Zestaw do golenia dla mężczyzn, Wilkinson, cena 92 zł

W zestawie do golenia Wilkinson Sword Premium Collection znalazło się wszystko, co potrzebne do codziennego golenia:

tradycyjna maszynka do golenia z wymiennymi ostrzami (5 szt.),

pędzel do golenia,

krem do golenia.

Zestaw pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej skóry. Pięknie zapakowany doskonały na prezent dla dziadka na święta.