Czy arbuz tuczy? Arbuz na diecie: kalorie, wartości odżywcze, indeks glikemiczny

Możesz jeść arbuza na diecie odchudzającej. Ten orzeźwiający owoc wspiera odchudzanie i wcale nie tuczy. Arbuz jest źródłem silnego przeciwutleniacza - likopenu, który działa przeciwnowotworowo. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Spis treści:

Arbuz jest niskokaloryczny i w 91% składa się wody. Dostarcza znikomych ilości białka i tłuszczu oraz niewielkich błonnika pokarmowego.

Owoc ten świetnie nawadnia i zaspokaja apetyt, mimo, że nie dostarcza wielu kalorii.

100 g arbuza to zaledwie 36 kalorii, średni kawałek o masie 350 g to zaledwie 126 kalorii.

Wartość odżywcza w 100 g:

wartość energetyczna: 36 kalorii (kcal),

białko: 0,6 g,

węglowodany: 8,1 g,

tłuszcz: 0,1 g,

błonnik pokarmowy: 0,3 g,

woda: 90,6 g.

Cukier w arbuzie

Często słyszysz, że arbuz to sam cukier? Wbrew powszechnie powtarzanym opiniom, nie zawiera on znacząco więcej cukrów prostych, niż inne letnie owoce.

W porównaniu do tego, ile kalorii mają owoce, także wypada całkiem nieźle.

Węglowodany w letnich owocach (na 100 g):

Truskawki: 5,8 g

Maliny: 5,2 g

Arbuz: 8,1 g

Jagody: 9,0 g

Brzoskwinie: 10 g

Morele: 10,2 g

Czereśnie: 13,3 g

Indeks glikemiczny to współczynnik, który obrazuje jak szybko węglowodany z produktów spożywczych wchłaniają się z przewodu pokarmowego do krwi.

Im szybciej wchłaniają się węglowodany, tym szybciej rośnie stężenie glukozy we krwi. Wysokie stężenie glukozy wywołuje wydzielanie insuliny i nasila odkładanie tkanki tłuszczowej.

Indeks glikemiczny klasyfikowany jest:

jako niski, gdy wynosi mniej niż 55,

średni, gdy mieści się w granicach 55-69,

wysoki, gdy wynosi 70 lub więcej.

Indeks glikemiczny arbuza wynosi 72 – jest zatem wysoki! W przypadku arbuza to wcale nie oznacza, że nie możesz go jeść, gdy chcesz schudnąć lub walczysz o utrzymanie prawidłowej masy ciała.

fot. Arbuz na diecie/Adobe Stock

Indeks glikemiczny jest wskaźnikiem dość przestarzałym, ale ciągle popularnym. Indeks wyznacza się dla takiej ilości produktu, która zawiera 50 g węglowodanów.

50 g węglowodanów jest w 620 g arbuza! Niewiele osób jest w stanie zjeść tak dużo arbuza na raz. Średni kawałek ma tylko 350 g – sam miąższ, bez skórki. Właśnie dlatego indeks glikemiczny często wprowadza w błąd. Znacznie korzystniej jest kierować się ładunkiem glikemicznym, który poza wpływem na stężenie glukozy we krwi uwzględnia także to, ile zazwyczaj danego produktu zjadasz

- tłumaczy Barbara Dąbrowska-Górska, dietetyk.

Ładunek glikemiczny arbuza wynosi 4, czyli jest bardzo niski. Oznacza to, że bez obaw możesz go jeść na co dzień i w trakcie diety odchudzającej.

Ładunek glikemiczny:

niski: wynosi mniej niż 10,

średni: mieści się w granicach 11-19,

wysoki: wynosi więcej niż 20.

Co jeść? Produkty o niskim indeksie glikemicznym KONTRA produkty o niskim ładunku glikemicznym

Nie musisz się martwić, że arbuz tuczy. Dlaczego jeszcze warto sięgać po arbuza?

Zawiera likopen

Słyszałaś, że czerwony barwnik pomidorów jest bardzo zdrowy i zapobiega nowotworom? Arbuz także jest jego źródłem. Mowa o likopenie, jednym z silniejszych naturalnych przeciwutleniaczy.

Zapobiega obrzękom i nadciśnieniu

Arbuz jest źródłem potasu. Pierwiastek ten sprawia, że szybciej wydalasz nadmiar płynów z komórek ciała. Potas znany jest także z właściwości wspierających utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

Nawadnia

91% wody w arbuzie sprawia, że jedna jego porcja jest jak duża szklanka wody.

Źródło witamin

Arbuz dostarcza dwóch cennych witamin o działaniu antyoksydacyjnym. Witamina A występuje w formie prowitaminy (beta-karoten). Obie witaminy opóźniają proces starzenia.

Smoothie z arbuza

Składniki:

plaster arbuza (350 g),

szklanka świeżych malin,

banan,

łyżeczka nasion chia,

listki świeżej mięty.

Sposób przygotowania:

Arbuza pokrój w niedużą kostkę, banana w plasterki. Zmiksuj wszystkie owoce. Na koniec dodaj nasiona chia. Całość odstaw do napęcznienia na około 2-3 godziny. Pij schłodzone, ozdobione listkami mięty.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 24.07.2006.

