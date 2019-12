Podniecenie to stan emocjonalny, podniecenie seksualne to reakcja organizmu na bodziec, gotowość do reakcji seksualnej. Podniecenie związane jest z poziomem libido. Tu dowiedz się, jak wzbudzić pożądanie u mężczyzny, co ich podnieca, przeczytasz też dużo o orgazmie i masturbacji.