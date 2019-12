Dania z ryżem przygotujesz z kilku odmian tej rośliny. Biały nadaje się do zup, sosów lub gulaszy. Jaśminowy wykorzystasz do dań kuchni tajskiej- kurczaka w mleku kokosowym. Parboiled i brązowy użyj do bitek z mięsa wołowego lub potrawek. Zobacz jak zrobić kremowe risotto z aroborio, włoskiej odmiany, przeznaczonej specjalnie do tego dania!