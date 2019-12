Czarna porzeczka należy do roślin agrestowatych o intensywnym smaku i zapachu. To główne źródło witaminy C, stosowane w anginie i przeziębieniach. Jest wykorzystywana do przygotowania przetworów: dżemów, musów, sosów, soków, nalewek i wina. Zrobisz też ciasta ucierane, biszkoptowe i bezy cassis. Sprawdź przepisy i porady na Polki.pl!