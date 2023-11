Prezenty dla 9- i 10-latka na święta 2023. Najciekawsze pomysły dla chłopców i dziewczynek

fot. Adobe Stock, Syda Productions.com

Zastanawiając się nad prezentem dla dziecka, które jeszcze nie jest nastolatkiem, najczęściej decydujemy się na zabawki. Zabawki dla 9-latków są jednak zupełnie inne niż te, którymi bawią się młodsze dzieci. Prezenty dla 9- i 10-latka na święta 2023 powinny odzwierciedlać faktyczne zainteresowania dziecka lub zainteresować je czymś nowym. Oto pomysły na prezenty dla 9-latków i 10-latków pod choinkę. Uwzględniają zarówno mały, jak i duży budżet.

Gry planszowe dla 9- i 10-latków 2023

Ostatnie lata to prawdziwy rozkwit gier planszowych. Nie dość, że to wyjątkowy prezent na lata, to dodatkowo — rozrywka dla całej rodziny (również dla starszych dzieci). Wybór gier jest tak duży, że nietrudno znaleźć taką, której dziecko jeszcze nie ma. Prezent dla 9-latka w postaci gry z ciekawą szatą graficzną, dostarczającej dużej dawki rozrywki, to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza w długie zimowe wieczory. Dziś nikt nie twierdzi już, że gry to zabawa dla chłopców — to świetny pomysł na prezent dla 10-latki.

Możesz sięgnąć po klasyk typu Monopoly (do wyboru jest mnóstwo limitowanych edycji), albo wybrać coś mniej znanego: Gorący ziemniak, Marvel United, Wsiąść do pociągu czy Klub detektywów. Sprawdzą się też bardziej rozbudowane gry, które przypominają małe dzieła sztuki — warto przeglądać recenzje dotyczące wykonania figurek, plansz, klocków czy kart.

Gry karciane na prezent dla 9-latka

A jeśli już przy kartach jesteśmy, karcianki mogą być równie pomysłowe i dostarczające wrażeń, jak te planszowe. Zazwyczaj jednak ich wykonanie jest dużo tańsze, zatem kosztują mniej. Jeśli szukasz prezentu dla 9-latka na święta i masz dość okrojony budżet, gra karciana będzie świetnym wyborem. Warto wybierać te, które zawierają ulubiony motyw, np, związany z daną bajką lub postacią ze świata piłki nożnej czy filmu.

Prezent dla 9-latka i 10-latka posiadającego konkretne hobby

Rodzicom i członkom dalszej rodziny jest łatwiej gdy wiedzą, czym interesuje się dziecko. Jeśli jest to malowanie, wybierz zestaw ze sztalugą i farbami lu projektor do rysowania. 10-latek zainteresowany astronomią, ucieszy się z teleskopu, piłkarz doceni nowe korki. Wiele dzieci w tym wieku uwielbia kreatywne zestawy — np. do tworzenia biżuterii lub przestrzennego origami.

Technologiczne prezenty dla 9- i 10-latków

Nie jest tajemnicą fakt, że 9-latki bardzo interesują nowe technologie. Cenna wiadomość dla rodziców jest taka, że mogą służyć nie tylko rozrywce, lecz także nauce. Hitem minionego roku, jak również 2023, są okulary VR. Jeśli szukasz czegoś z nieco niższej półki cenowej, wybierz głośnik bluetooth lub bezprzewodowe słuchawki (dobrej jakości kupisz już za ok. 100 zł). Sprawdzą się też tzw. roboty solarne lub na baterie. Wszystko, co ma charakter edukacyjny i może być początkiem do pasji, jest naprawdę dobrym wyborem. Może to być też magnetyczna układanka czy LEGO Technic. Co powiesz na długopis 3D z wyświetlaczem LCD, dzięki któremu dziecko wejdzie w świat drukowania 3D?

1 z 22 fot. Materiały prasowe Książka "Szekspir to nie dramat", cena ok. 35 zł W notce od wydawnictwa Harper Collins Polska czytamy, że pozycja ta jest dedykowana dzieciom, jak również nauczycielom. W książce znajdują się opowiadania na podstawie dramatów Szekspira: Antoniusz i Kleopatra

Jak wam się podoba?

Komedia pomyłek

Hamlet

Król Lear

Stracone zachody miłości

Makbet

Kupiec wenecki

Sen nocy letniej

Wiele hałasu o nic

Otello

Romeo i Julia

Burza

Opowieść zimowa

Wieczór Trzech Króli 2 z 22 fot. Materiały prasowe Gra rodzinna Dobble, cena ok. 40 zł Dobble to jedna z najbardziej znanych gier - jej największym atutem jest fakt, że pasuje graczom w każdym wieku. To więc świetna opcja na rodzinne spotkanie czy imprezę: wtedy będą mogły grać nie tylko dzieci, ale nawet dziadkowie! 3 z 22 fot. Materiały prasowe Lisciani, laboratorium naukowe Im a Genius Manufaktura szminek, cena ok. 69 zł W środku znajdują się fiolki, aromaty i komponenty niezbędne do tworzenia autorskich kompozycji szminek. 4 z 22 fot. Materiały prasowe Książka Jagoda i tajemnica zaginionego naszyjnika, W. Michońska, cena ok. 18 zł Seria i przygodach Jagody zachwyca dziewczynki, jak również ich rodziców. Warto przetestować choć jedną część, by zaopatrzyć się potem w kolejne tomy! 5 z 22 fot. Materiały prasowe Zestaw do tworzenia bransoletek, Empik, cena ok. 70 zł Kreatywny zestaw do tworzenia spersonalizowanej biżuterii spodoba się wielu 9- i 10-latkom. To coś więcej, niż tylko nawlekanie koralików na sznurek! 6 z 22 fot. Materiały prasowe Gra planszowa Marvel United, edycja polska, cena ok. 160 zł Choć na opakowaniu widnieje 14+, to gra zachwyci i młodszych, i starszych fanów Avengersów. W środku znajdują się żetony, plansze, karty akcji i figurki bohaterów i wroga. Warto kupować również dodatki do tej gry. Cena tej gry mogłaby być wyższa, bo wykonana jest naprawdę świetnie! 7 z 22 fot. Materiały prasowe Dominik Łuszczyński, Widmowi motocykliści. Strachociny, cena ok. 30 zł W notce od wydawnictwa Mamania czytamy: - Lubisz czuć gęsią skórkę na ciele i przygody z dreszczykiem? Zapraszamy do Strachocin, miasta pełnego przerażających legend, które mieszkają bliżej, niż ci się zdaje… W Strachocinach się od nich nie uwolnisz! Damian Nowacki uwielbia motocykle. Podobnie jak jego tata, a kiedyś też dziadek, spędza całe godziny w warsztacie. Czy upiorne stworzenia na wielkich maszynach to wytwór jego wyobraźni, czy może przeszłość jego dziadka zaczyna wychodzić na jaw…? „Strachociny” to nowa polska seria dla fanów opowieści grozy. Jej bohaterowie, młodzi mieszkańcy Strachocin, niezwykłego miasta pełnego dziwów, w każdym tomie przeżywają niesamowitą przygodę, od której włos jeży się na głowie. Książki możesz czytać niezależnie od siebie. O ile się odważysz… 8 z 22 fot. Materiały prasowe Jørn Lier Horst, Operacja Płatki Śniegu, cena ok. 15 zł Kolejna część o przygodach Biura Detektywistycznego nr 2 - popularnej wśród dzieci i nastolatków serii. Tym razem bohaterowie muszą rozwikłać niezwykłą zagadkę. W ich miasteczku ma odbyć się wystawa, na której będą ukazane drogocenne płatki śniegu. Okazuje się jednak, że ktoś ukradł wyjątkowe dzieła sztuki... Czy wystawa odbędzie się zgodnie z planem? 9 z 22 fot. Materiały prasowe Lalka Barbie z kawiarenką, cena ok. 100 zł Wiele dziewczynek w tym wieku bawi się jeszcze lalkami. Zanim jednak sprezentujesz jakąś, upewnij się dyskretnie, czy obdarowana na pewno się ucieszy - dla niektórych dziewczynek może być to już spory nietakt. 10 z 22 fot. Materiały prasowe Szkatułka na biżuterię Djeco, cena ok. 125 zł Piękna szkatułka na biżuterię bez problemu pomieści wszystkie skarby. To prezent na lata - takiego designu nie powstydzi się też nastolatka! 11 z 22 fot. Materiały prasowe Kolorowanka 3 D, Empik, cena ok. 69 zł Kolorowanka 3 D to prawdziwie kreatywne wyzwanie! Wybieraj spośród różnych szablonów i wzorów. Gotowa figurka stanie się ciekawą ozdobą pokoju. 12 z 22 fot. Materiały prasowe Joanna Angiel, Wisła, cena ok. 36 zł Przepięknie ilustrowana, bardzo wartościowa pozycja - ogrom ciekawostek o królowej polskich rzek, z pewnością zaskoczy nawet dorosłych. Ciekawa narracja jest okraszona ślicznymi ilustracjami. 13 z 22 fot. Materiały prasowe Moby rządzą! Saga Stonesword. Minecraft. Tom 2, cena ok. 20 zł W notce od wydawnictwa Harper Collins Polska czytamy: - Kolejna odsłona przygód Morgana, Ash, Harper, Po i Jodi, czyli druga część z nowej serii powieści pt. "Saga Stonesword”, których akcja toczy się w świecie Minecrafta. Po i jego przyjaciele schodzą głęboko pod ziemię, aby stawić czoła kolejnemu wrogiemu wcieleniu Króla Przywoływaczy… zjawisku, które potrafi zwrócić przeciwko nim dosłownie każdego minecraftowego moba! To jednak nie koniec kłopotów, bo w świecie rzeczywistym Po postanowił startować na przewodniczącego samorządu uczniowskiego! Głosowanie na jego kandydaturę okazuje się jednak proszeniem się Po o poważne kłopoty… 14 z 22 fot. Materiały prasowe Clementoni Naukowa zabawa, Super chemia, cena ok. 105 zł Ciekawy edukacyjny prezent, który pokazuje chemię od innej strony - eksperymentalnej. To coś, czego brakowało również rodzicom w czasie szkoły. 15 z 22 fot. Materiały prasowe Smartwatch dla dzieci, Media Expert, cena ok. 100 zł Smartwatch to popularny gadżet, który może łączyć w sobie różne funkcje - zegarka, krokomierza, a czasem nawet telefonu. 16 z 22 fot. Materiały prasowe Książka i puzzle. Dinozaury, cena ok. 50 zł Zestaw książki i puzzli od wydawnictwa Wilga dostępny jest w 3 wariantach - publikacja o dinozaurach, drzewie życia i zwierzętach świata. Mnóstwo ciekawostek, a przy tym sporo dobrej zabawy przy układaniu puzzli. 17 z 22 fot. Materiały prasowe LEGO Ninjago Kryształowy Król, cena ok. 220 zł Z bycia fanem LEGO się nie wyrasta - miłość zazwyczaj zaczyna się od prostych zestawów LEGO Duplo, a potem tylko ewoluuje wraz z wiekiem dziecka. Wielu dorosłych sięga po bardziej skomplikowane modele, masz więc gwarancję, że każdy 9- czy 10-latek ucieszy się z nowego zestawu. 18 z 22 fot. Materiały prasowe Zabawka interaktywna Harry Potter, cena ok. 140 zł Masz do obdarowania jakiegoś Potteromaniaka? Sięgnij po mniej oczywisty wybór, niż puzzle z ulubionymi bohaterami. Interaktywna Tiara Przydziału ucieszy każdego fana! 19 z 22 fot. Materiały prasowe Interaktywny mówiący globus, Czytaj z Albikiem, cena ok. 360 zł Seria książek Albika z mówiącym piórem to często inwestycja, którą rodzice poczyniają na początku drogi szkolnej lub nawet w przedszkolu. Naszym zdaniem prawdziwą wartość tych produktów poznaje się w praktyce — czyli w trakcie nauki w szkole. Globus to jedna z rzeczy, która przetrwa wiele lat użytkowania. 20 z 22 fot. Materiały prasowe Gra Switch Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch, cena 224,99 zł Nowość na rynku gier, tym razem w wersji na Nintendo Switch. Nie da się ukryć, że uczniaki szaleją na punkcie fikcji, jak również na punkcie konsol. 21 z 22 fot. Materiały prasowe Zestaw kreatywne origami, Alexander, cena ok. 50 zl Kreatywne, przestrzenne origami to rozrywka, którą producent dedykuje dzieciom powyżej 8 roku życia. Uczy precyzji, cierpliwości i daje niesamowitą satysfakcję. 22 z 22 fot. Materiały prasowe Drewniana lodziarnia do złożenia, Empik, cena ok. 180 zł Składany model 3 D to nie tylko nauka mistrzowskiej precyzji, ale później również piękna ozdoba półki. Projekt został przygotowany z najwyższą dbałością o każdy detal.

Kuferki i szkatułki na prezent dla 10-latki

Dziewczynki w tym wieku zwykle posiadają już całkiem bogaty asortyment spinek do włosów, bransoletek czy pierścionków. By to wszystko pomieścić, przyda się ozdobna szkatułka lub kuferek. Może jeszcze nie całkiem „dorosły” design wchodzi w grę, ale też już niekoniecznie różowy, jaki kupuje się młodszym dziewczynkom. Warto skompletować go z torebką lub zestawem do samodzielnej personalizacji. Nie da się ukryć, że każda fanka biżuterii ucieszy się z możliwości tworzenia bransoletek i akcesoriów z małych klocków LEGO Dots. Możliwości ich kompletowania i miksowania jest cała masa.

Smartwatch na prezent dla 9-latków i 10-latków 2022

Chcesz mieć możliwość kontaktu z dzieckiem, które nie posiada jeszcze telefonu lub nigdy nie ma go przy sobie? Smartwatch to najlepszy sposób na to, by modny gadżet spełniał swoją praktyczną funkcję. Smartwatch to zegarek i telefon w jednym, ale zaawansowane technologicznie modele mają naprawdę dużo funkcji. Dodatkowo może sprawdzić się w codziennej rutynie małego sportowca lub zagorzałej sportsmenki. Bo chyba każdy lubi mierzyć swoje wyniki sportowe i sukcesy, prawda?

Książki na prezent dla 9- i 10-latków

Zawsze do znudzenia powtarzamy, że książka to dobry prezent na każdą okazję — i to niezależnie od wieku! Nie inaczej jest w przypadku prezentu świątecznego dla 9-latków i 10-latków. Możesz sięgnąć po którąś z supermodnych serii — np. Emi i Tajny Klub Superdziewczyn, Akademię Jednorożców, Nelly Rapp albo Zaopiekuj się mną. Uzgodnij też listę lektur z rodzicami — może warto kupić którąś z pozycji w kanonie? Na rynku pojawiły się też czytniki e-book dedykowane dzieciom, np. Kindle Kids.

Artykuł na podstawie treści opublikowanej 27.10.2023 przez Weronikę Kwaśniak.

