Prezenty na święta 2020 dla rodziców: gotowe pomysły i inspiracje

fot. Adobe Stock

Starannie wybrany wspólny prezent pod choinkę dla rodziców to forma podziękowania za przygotowanie świąt, lecz przede wszystkim pokazania im, jak bardzo są dla nas ważni. Podpowiadamy, co kupić dla rodziców na święta, by ułatwić ci podjęcie właściwej decyzji.

Zastanów się, co twoi rodzice lubią robić. Przemyślany podarunek powinien być dostosowany do preferencji, potrzeb i stylu życia. Warto przyjrzeć się, a nawet podpytać, czego rodzice potrzebują lub co może sprawdzić im przyjemność. Pamiętaj jednak, że ich potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem. Jeśli są już starsi, stan zdrowia nie zawsze może pozwalać na realizację pasji z młodości.

Prezenty dla rodziców domatorów

Jeżeli rodzice są domatorami, lubią spędzać spokojne popołudnia i wieczory w domowym zaciszu, z pewnością ucieszą się z prezentu, który umili im ten czas. Może to być zestaw filmów na DVD, płyt z ulubioną muzyką lub gry planszowe.

Dobrze sprawdzają się również gadżety na długie zimowe wieczory np. koc elektryczny, ciepłe kapcie, piżamy lub szlafroki. To prezenty uniwersalne, które zawsze ucieszą obdarowywanych. Warto zainwestować w produkty dobrej jakości, aby posłużyły rodzicom na lata.

Prezenty dla rodziców aktywnych

Aktywny styl życia nie jest zarezerwowany wyłącznie dla ludzi młodych. W dzisiejszych czasach dojrzałe pary również lubią wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu, uprawiać sporty czy podróżować, by budować nowe wspomnienia.

Jednym z najlepszych pomysłów jest voucher na wyjazd do SPA. W zależności od upodobań mamy i taty, może to być ośrodek w górach lub nad morzem. Najlepiej jeśli będzie położony w pięknych okolicznościach przyrody, z basenem, sauną oraz możliwością skorzystania z masaży lub innych zabiegów. Ważne, by miał długi termin ważności tak, by rodzice mogli wybrać dogodny czas.

Twoi rodzice uwielbiają gromadzić wspomnienia z wyjazdów rodzinnych? Fotoksiążka ze zdjęciami z wakacji, uroczystości rodzinnych lub najważniejszymi momentami w życiu waszej rodziny to wspaniały pomysł na prezent, który z pewnością dostarczy wzruszeń podczas wigilijnego spotkania.

Jeśli rodzice wolą tradycyjną formę zdjęć i wciąż wywołują nowe, przyda im się ładny album na zdjęcia.

Prezenty dla rodziców lubiących porządek

Jeśli rodzice lubią, gdy dom lśni czystością, ale nie są już tak sprawni fizycznie jak kiedyś, warto sprawić im prezent, który nieco ich odciąży. Dobrym wyborem będzie robot sprzątający. Ceny takich odkurzaczy zaczynają się już od 700 zł, większy koszt warto podzielić z rodzeństwem.

Prezenty dla rodziców kawoszy

Jeśli rodzice nie sprawili sobie jeszcze ekpresu do kawy lub ten, którego używają, od dawna szwankuje, warto kupić nowy.

Prezenty dla rodziców smakoszy

Gotowy zestaw smakołyków zawsze będzie dobrym pomysłem, który ucieszy oboje rodziców. Możesz zdecydować się na bogaty kosz lub wybrać coś, co rodzice lubią najbardziej, np. zestaw herbat kwitnących czy wysokiej jakości kaw.

Kosmetyczne prezenty dla rodziców

Możesz zdecydować się na gotowy zestaw kosmetyków dla dwojga lub kupić 2 oddzielne. Warto wybrać taki z kosmetyczką, to zawsze praktyczny drobiazg. Pamiętaj, by uwzględnić preferencje. Wybór nowych perfum może okazać się nietrafiony, bezpieczniej będzie wybrać kosmetyki do kąpieli czy pielęgnacji ciała.

Zestawy kieliszków lub karafka

Zestaw kieliszków to prezent, z którego oboje skorzystają. Jeśli samodzielnie robią nalewki bądź wina, warto sprezentować im karafkę.

Zestaw ręczników

Czy można wymarzyć sobie prezent bardziej praktyczny? Najbardziej uniwersalne będą białe, koniecznie miłe w dotyku i puszyste. Możesz też kierować się kolorem płytek w łazience.

Pościel dla rodziców

Wybierając pościel dla rodziców na święta 2020, lepiej nie decydować się na motyw świąteczny. Szybko okaże się, że jest niepraktyczna. Lepszym wyborem będzie modny ostatnio motyw roślinny lub inny, uniwersalny. Pamiętaj, że nie zawsze warto kierować się samym wyglądem - pościel satynowa wygląda ładnie, ale zimą zdecydowanie bardziej praktyczna, okaże się ciepła bawełna.

