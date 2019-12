najbardziej romantyczne miejsce na świecie – to stolica i największe miasto Francji, położone nad Sekwaną. Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Zobacz, co warto wiedzieć o Paryżu, co zwiedzać i jakie są najlepsze atrakcje miasta. Poznaj paryski styl, sztukę i słynne paryżanki.