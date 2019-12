Panna młoda i jej przygotowania do ślubu to temat niezwykle szeroki. Trzeba zadbać o strój, fryzurę, makijaż, manicure, kwiaty i dodatki, a także zająć się formalną stroną uroczystości. W tym miejscu znajdziesz wszystko, co związane z osobą panny młodej: praktyczne porady i inspiracje, a także informacje związane ze znanymi pannami młodymi!