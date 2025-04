Fenomen koronki polega na tym, że w modzie obecna jest już od wielu lat i nic nie zwiastuje tego, by miało się to kiedyś zmienić!

Suknie, firanki, obrusy, a nawet dodatki – wszystko, co ma koronkowe elementy, zawsze będzie na topie! Koronkowe suknie ślubne to marzenie wielu panien młodych. Koronka zwykle zdobi prostą, skromną kreację, a połączenie to daje efekt o wiele lepszy, niż można sobie wyobrazić.

Koronka jest wyjątkowa pod każdym względem – przede wszystkim jest seksowna i dodaje zmysłowości oraz drapieżności, a z drugiej strony jest kobieca, delikatna i wręcz dziewczęca! Wszystko zależy od tego, jak zostanie użyta i co będzie ją uzupełniać.

Koronkowe suknie ślubne – klasyka i nowoczesność, elegancja i skromność w jednym!

Koronka to jeden z ukochanych motywów wielu projektantów (nie tylko mody ślubnej). Bajkowe, bogato zdobione, a nieraz nieco przesadzone suknie ślubne coraz częściej wypierane są przez skromną, klasyczną elegancję najwyższych lotów.

Najpoważniejszym konkurentem są właśnie suknie ślubne koronkowe: składające się z niej w całości, bądź zdobione nią.

Nawet najprostsza, skromna, długa suknia zmieni się w misterne arcydzieło, jeśli w górnej części, na rękawach bądź na dole dodamy do niej koronkowe wstawki. Najbardziej klasyczna, skromna suknia ślubna z koronką, która zawsze zrobi piorunujące wrażenie, to ta z długimi rękawami, wycięciem na plecach i dużą ilością koronki!

Koronkowe i jednolite, skromne i bogate - zobacz najpiękniejsze inspiracje na suknie ślubne!

Koronkowe suknie ślubne – dla rozważnej romantyczki

Skromne suknie ślubne cieszą się coraz większym powodzeniem. Zwykle wybierają je kobiety o spokojnym usposobieniu romantyczki.

Prosta suknia ślubna może zadać więcej szyku, niż niejedna bogato zdobiona, składająca się z wielu warstw materiału. Wystarczy, że będzie wykonana z wysokiej jakości materiału, wykończenia będą staranne, a zdobić będzie ją właśnie koronka. Może stanowić samodzielną dekorację, lub być połączona na przykład z cyrkoniami lub perłami. Do tego klasyczna fryzura i delikatny makijaż i panna młoda jak z bajki gotowa!

Koronkowe suknie ślubne – dla odważnej, temperamentnej bogini seksu

Koronka w sukni ślubnej ma także drugie oblicze – to seksowne. Wystarczy, że kreacja będzie podkreślała kobiece kształty i będzie miała mocno wycięty dekolt, który przesłonięty może być zmysłową, półtransparentną koronką…

Do koronkowych zdobień można dodać także inne elementy:

Pióra

Wstążki

Elementy biżuterii

Kokardki

Marszczenia.

Jeśli chcesz osiągnąć jeszcze bardziej spektakularny efekt „z pazurem”, do sukni (obok koronki), możesz dodać elementy z tiulu.

Sto procent kobiecości i zmysłowości w najpiękniejszym stylu gwarantowane!

