Idealne buty ślubne? Ten termin już dawno wyszedł z mody. Bo co oznacza idealne? Dla jednej z Was idealny but ślubny to biały pantofel na niskim obcasie podczas gdy dla drugiej to soczyście różowy sandał na niebotycznym obcasie. Przy wyborze ślubnej pary idealnej kieruj się przede wszystkim własnym gustem, a nie radami wszystkich dookoła. To tylko i wyłącznie Twój dzień, Ty decydujesz co jest dla Ciebie dobre i w czym czujesz się najlepiej. Dzień ślubu już zawsze będzie Ci się kojarzył z najprzyjemniejszą chwilą w życiu. Nie pozwól, żeby za sprawą "dobrych rad" twoja ślubna stylizacja wywoływała gęsia skórkę, a oglądanie zdjęć z ceremonii i wesela przyprawiało Cię o zawrót głowy.

Reklama

Niemniej jeżeli czytasz ten artykuł, zapewne zastanawiasz się, czy aby na pewno to, co podpowiada serce jest dobrym wyborem. Dla Ciebie przygotowałyśmy komplet rad, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, które na pewno ci pomogą! Przed finalnym wyborem tej jednej, jedynej pary weź głęboki oddech i rozważ wszystkie za i przeciw.

Fot. Ksis

Wygodne buty czyli jakie?

Dzień ślubu to najprawdopodobniej jeden z najdłuższych dni w Twoim życiu. Pamiętaj, że od wyjścia z domu do końca zabawy weselnej długa droga. Dlatego odpowiedz sobie na pytanie czy but ma być tylko pięknie wyglądać, czy też pięknie wyglądać i dać komfort Twoim stopom?

Wybór ślubnych butów jest tak samo istotny jak wybór sukni. Wiele Panien Młodych zapomina o tym, pozostawiając ich wybór na ostatnią chwilę. Pamiętaj o tym i nie doprowadź do sytuacji, w której na przymiarce nie masz ze sobą pary wybranych butów. Nie zwlekaj z ich wyborem, nie dopuść do sytuacji, w której wymarzone buty ślubne nie przyjdą na czas i trzeba będzie je szybko zastąpić innymi z braku alternatywy!

Fot. Ksis

Ile Panien Młodych tyle opinii dotyczących wygody ślubnych butów. Jedne wybierają szpilki na szalenie wysokim obcasie ponieważ są one nieodłącznym elementem ich codziennej stylizacji i nie wyobrażają sobie, żeby w dniu ślubu z nich zrezygnować. Inne decydują się na modele na niższych obcasach ok. 7-8 cm, które wyglądają równie elegancko i efektownie.

Bezpiecznym rozwiązaniem jest wybór modeli, w których wbudowana jest platforma, która redukuje wysokość obcasa jednocześnie stabilizując stopę. Modele na platformie wybierane są głownie w wersji open toe, która dodaje im lekkości, uzupełniając romantyczne ślubne stylizacje. Wiele Panien Młodych wybiera nieśmiertelne sandałki, które zapinane wokół kostki dodatkowo unieruchamiają stopę, sprawiając, że chód staje się pewniejszy.

Najważniejsze jednak, żeby ślubny but wykonany był w całości z najwyższej jakości materiałów. Najlepiej, by buty wykonane były z miękkich skór, posiadały nie tylko skórzane wkładki wewnętrzne, ale również- co istotne - skórzane podeszwy, które w tym najważniejszym dniu w życiu niejednokrotnie zapobiegają upadkom i poślizgnięciom.

Jak wybrać wygodne buty do ślubu?

Płaskie buty dla wysokiej Panny Młodej i wysokie dla niskiej?

Te z Was, kochające szpilki często w związku z minimalną różnicą wzrostu pomiędzy Panem Młodym i Panną Młodą decydują się na płaskie buty. Przed podjęciem tej decyzji porozmawiaj z narzeczonym. Wspólnie zastanówcie się co jest dla Was najlepsze. Jest wiele par, w których to Pani jest wyższa i doskonale radzą sobie z tą różnicą. Pamiętajcie też, że również Pan Młody może wybrać but na "obcasie", tj. but z wbudowaną wkładką, który doda mu centymetrów.

Fot. Ksis

Podwyższające buty ślubne dla niskich Panów Młodych

To działa również w drugą stronę. Jeżeli Panna Młoda jest dużo niższa od swojego partnera warto zredukować różnicę, natomiast nie za wszelką cenę. Niskie Panny Młode - nie decydujcie się na buty na niebotycznych obcasach tylko ze względu na dzielącą Was z Panem Młodym różnicę centymetrów. Wybierzcie buty na obcasie natomiast tym najbardziej dla Was komfortowym.

A jeżeli wciąż macie wątpliwości popatrzcie na hollywoodzkie gwiazdy, np. Maja Hirsch i Jacek Braciak, Agniesz­ka Ma­ciąg i Ro­bert Wo­lań­ski, Nicole Kidman i Keith Urban, Claudia Schiffer i Matthew Vaughn, Roman Po­lań­ski i Em­ma­nu­el­le Se­igner, dla których różnica centymetrów stała się znakiem rozpoznawczym.

Buty białe czy kolorowe?

Rozważ dobór butów w stosunku do koloru Twojej sukni. Zdecyduj, czy chcesz te dopasowane kolorystycznie czy te mocno kontrastujące. W wielu stylizacjach but w odważnym kolorze nie uzupełnia sukni a ją dominuje. Z drugiej strony często but w jasnym odcieniu pozostaje niezauważony, bo schowany jest pod sukienką. Rozważcie wszystkie za i przeciw przy wyborze koloru idealnego. Jeżeli nie macie pewności, poradźcie się eksperta. W salonie sukien ślubnych czy w dobrym sklepie z butami sprzedawca podpowie Wam najlepsze rozwiązanie. Być może kontrastujący kolor będzie nawiązywał do kolorystyki przyjęcia, a biały model ze względu na efektowne zdobienie pięknie wyeksponuje walory stylistyczne sukni?

Fot. Ksis

Jedna para butów czy kupować zapasowe?

Pozwól sobie na nieco więcej niż na co dzień. Przecież, na ten dzień czekałaś całe życie. Kochasz buty i nie wiesz, na które się zdecydować? Kup dwie, trzy, nawet cztery pary. Raz się żyje. Przecież wspomnienia o tym wyjątkowym dniu pozostaną na zawsze. Dodatkowa para butów przyda się nie tylko w trakcie sesji zdjęciowej, która zazwyczaj wykonywana jest w różnych sceneriach, ale również w trakcie poprawin, kiedy Wasze stopy będą domagały się zmiany.

Jakie buty ślubne są obecnie najmodniejsze?

Bez względu na upływ lat, wciąż królować będą pastele: pudrowe róże, błękity jak również nieśmiertelne: łamana biel i śmietanka. Niezmiennie bezpiecznym kolorem pozostanie opcja nude i cielista. Nowością na wiosna-lato będą żółcie, ale te stonowane, które korespondować będą z nową paletą barw proponowaną przez florystów i agencje dekoratorskie.

W kolekcjach na nadchodzący sezon jest dużo awangardowych motywów i soczystych kolorów, których numerem jeden pozostaje szafir. Wśród ozdób butów dominować będą efektowne broszki i nieoczywiste łączenie faktur uzupełniane o prześwitujące elementy dodające lekkości.

Fot. Ksis

Tekst: Karolina i Katarzyna Koczdańskie, buty - materiały prasowe Showroom Ksis

Reklama

Zobacz także:

Najpiękniejsze buty ślubne [GALERIA]

Twoje buty ślubne są prawie idealne? Tutaj nie ma miejsca na kompromis! Przerób je samodzielnie!