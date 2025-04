Welon, podobnie jak obrączka, jednoznacznie kojarzy się ze ślubem. Praktycznie wszystkie panny młode wybierając suknię ślubną, automatycznie dobierają do niej welon. Czy zastanawiałaś się jednak kiedyś nad tym, czy welon jest tylko piękną ozdobą i symbolem ślubu, czy może niesie za sobą jakieś przesłanie? Oto parę ciekawostek!

Welony ślubne – skąd w ogóle wzięła się ta tradycja?

Welon ślubny był obecny na głowie panny młodej już w czwartym wieku! Tradycja wpinania go we włosy przyszłej żony jest więc już naprawdę wiekowa!

Podobnie jak biel sukni ślubnej, tak welon symbolizuje przede wszystkim niewinność i dziewictwo. Dawniej panny młode szły do ołtarza z twarzą zasłoniętą welonem, a po zawarciu małżeństwa, świeżo upieczony mąż odsłaniał go i całował swoją żonę.

Co na głowę panny młodej, zamiast welonu?

W zamierzchłych czasach wierzono także, że welon na głowie panny idącej do ślubu uchroni ją przed złymi zamiarami demonów.

Dziś coraz więcej panien młodych idących do ołtarza nie tylko nie współżyło już ze swoim partnerem (obecnym lub poprzednim), ale także nierzadko mieszka z nim. Biała suknia i welon nie mają więc w tym przypadku już swojego pierwotnego znaczenia i mają wymiar po prostu tradycji.

Welon ślubny współcześnie

Moda, także ta ślubna, zmienia się w zasadzie z każdym rokiem. Coraz częściej młode pary organizując uroczystość ślubną i wesele tylko luźno nawiązuje do tradycji, w innych przypadkach zaś jej wpływ jest bardzo wyraźny. Choć zmienia się niemal wszystko: począwszy od strojów, przez muzykę, potrawy, a na miejscu ceremonii kończąc, jedno wydaje się być stałe. To właśnie biała suknia ślubna i dopasowany do niej welon w tym samym kolorze.

Nawet panny młode biorące świecki ślub chętnie wpinają we włosy welon i zakładają białe suknie. Biel sukni i welon są niezmiennie symbolem czystości i dziewictwa – coraz częściej jednak w wymiarze jedynie symbolicznym i nawiązaniem do tradycji.

