Suknia ślubna już wybrana, czas pomyśleć o dodatkach. Idealnie jest dobierać dodatki w salonie, w którym kupiłyście suknię, kiedy macie ją na sobie. Wtedy możecie być pewne efektu, a o błędy w doborze dodatków nie trudno. Najważniejsza zasada - panna młoda na pierwszym planie, później suknia, a na końcu w tle dodatki. Dobierajcie je ostrożnie i z umiarem, nie pozwólcie, by zdominowały całość. Do sukni najpierw wybierzcie welon lub ozdobę na głowę, następnie bolerko (lub żakiet), które prawdopodobnie ściągniecie na sali, a na końcu dobierzcie biżuterię.

Biżuteria

Świetnie sprawdzają się kamienie Swarovskiego, perły lub połączenie obu, biżuteria z cyrkoniami lub brylantami. Kamienie Swarovskiego w odcieniu kryształowym, nie opalizujące pasują do sukien białych. Perły rewelacyjnie prezentują się z odcieniami typu ivory. Niezbyt dobrze prezentuje się do sukien ślubnych biżuteria złota oraz taka z dużą ilością srebra - jest po prostu za ciemna. Często panny młode popełniają błąd wybierając biżuterię z kamieniami w kolorze butów, bukietu lub dodatków na sukni. Za dużo koloru! Jeżeli zdecydowałyście się na buty w konkretnym kolorze, a taki pojawił się ostatnio trend, to kolor można powtórzyć w bukiecie lub na sukni i to wystarczy.

Buty ślubne

Pamiętajcie, że czeka was zabawa do białego rana, więc wybierajcie buty przede wszystkim wygodne. Świetne są buty o kroju na wzór butów do tańca, z paseczkiem wokół stopy. Nie przejmujcie się, że pasek skraca nogi - nie będzie ich widać pod długą suknią. Tak samo nie będzie widać obcasa - wybierajcie więc stabilny. Tak naprawdę jedynie czubek buta może się czasem wysunąć spod sukni.

Rękawiczki

Proszę pamiętać, że wyglądają dobrze tylko na szczupłych, długich rękach. Panie często uważają, że mając grube ręce zasłonią je rękawiczkami i tu popełniają błąd. Rękawiczki w miejscu gdzie się kończą, przecinają rękę w poprzek, podkreślając jej grubość. Tak samo niekorzystnie można pogrubić rękę nieodpowiednim rękawkiem w bolerku. Rękawek-skrzydełko zarezerwowany jest dla szczupłych rąk. Tęższe panie powinny wybrać rękaw lekko za łokieć z pionowym pęknięciem lub zupełnie długi.

Szal

Dla każdej sylwetki świetnie sprawdzają się szale z miękkich lejących tkanin. Można je fantazyjnie udrapować i zasłonić niedoskonałości. Szal długi, opadający z ramion prawie do ziemi dodatkowo wysmukli sylwetkę.

Pamiętajcie, w dobrym tonie jest mieć zasłonięte ramiona przed ołtarzem!

Torebka

Dziewczyny często zapominają o torebce. Swoje kobiece drobiazgi - szminka, zapasowe białe pończochy, perfumy itd. wkładają do torebek świadkowej lub mamy. Elegancką białą torebkę podczas ceremonii można przecież zostawić w samochodzie, a na sali mieć ją przy sobie.

Autor: Ekspert portalu abcslubu.pl - projektant mody ślubnej Dorota Wróbel