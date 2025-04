Bukiet ślubny to wiązanka kwiatów, którą ma niemal każda panna młoda w tym najważniejszym dla siebie dniu. Istnieje kilka rodzajów modeli bukietów ślubnych - od kaskadowych, po nosegay, arm bouquet, pomander, berło, pułkulę lub bukiet w stylu rustykalnym.

Reklama

Wiązanka ślubna powinna pasować przede wszystkim do sukni ślubnej, ale może również nawiązywać do całej weselnej oprawy. Kwiaty niosą ze sobą ogromną symbolikę, warto więc zwrócić uwagę na to, które z nich znajdą się w twoim ślubnym bukiecie.

Najpiękniejsze kwiaty do bukietów ślubnych

W naszej encyklopedii kwiatów ślubnych znajdziesz 17 najpopularniejszych rodzajów kwiatów idealnych do ślubnych wiązanek. Wśród nich są m.in. róże, goździk gałązkowy, dalia, hiacynt, chaber, gerbera, eustoma, storczyk czy jaskier.

Inne kwiaty używane do bukietów ślubnych:

śniedek,

glorioza,

santini,

margaretka,

ostróżka,

calla,

ornitogalum,

fiołek afrykański,

calanchoe,

frezja,

tawułka,

bouvardia,

piwonia,

hortensja,

amarylis,

dzwonek irlandzki,

groszek pachnący,

peonia,

cantedeskia,

tulipan.

Ale bukiet ślubny to nie tylko kwiaty. To także dodatki w postaci liści, gipsówki, gałązek bawełny czy ostrokrzewu.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na bukiet z polnych kwiatów, czy też postawisz na stylową wiązankę w stylu glamour, kompozycja kwiatowa musi współgrać z twoją ślubną stylizacją. Przed podjęciem tak ważnej decyzji, zobacz 60 najpiękniejszych bukietów ślubnych w naszej galerii!

Bukiety ślubne z dodatkami

Gałązki ostrokrzewu i bawełny to doskonałe uzupełnienie wielu bukietów. Na zdjęciu występuje razem z różowymi różami.

fot. Adobe Stock

Bukiety ślubne z róż

To klasyk, który od wielu lat króluje na ślubach i weselach. Czerwone, herbaciane, różowe, a nawet niebieskie - najważniejsze, by pasowały do stylu wesela.

fot. Adobe Stock

Bukiety ślubne z piwonii

To jeden z najmodniejszych kwiatów ostatnich sezonów. Bukiet ślubny z piwonii idealnie sprawdzi się na letnich ślubach.

fot. Adobe Stock

Bukiety ślubne z eustomy

To najlepszy wybór, jeśli decydujecie się na wesele w stylu romantycznym. Weselne wiązanki z eustomy wyglądają bardzo naturalnie i dodadzą dziewczęcej lekkości każdej pannie młodej.

fot. Adobe Stock

Bukiety ślubne z hortensji

Hortensje na ślub to najczęściej te w błękitnych odcieniach. Świetnie uzupełniają pudrowy róż i biel piwonii i dalii.

fot. Adobe Stock

Reklama

Więcej o bukietach ślubnych:

Bukiety ślubne z frezji

Bukiety ślubne z goździków

Chabry w bukietach ślubnych