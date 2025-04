Świadkowa zwana druhną, przez innych „starszą” (w regionach, gdzie Para Młoda wybiera „starszych” i „młodszych” drużbów), jest jedną z najważniejszych osób na weselu. Zwłaszcza dla Panny Młodej!

Zwykle bywa tak, że obowiązki świadkowej rozpoczynają się na długo przed weselem.

Obowiązki świadkowej - przed, w trakcie i po uroczystości!



Zależnie od relacji pomiędzy nią a Panną Młodą, świadkowa może zostać poproszona o pomoc w przygotowaniach oraz – przede wszystkim – poszukiwaniu sukni ślubnej. Świadkowa powinna być też taką osobą, do której przyszła panna młoda może zawsze zwrócić się po poradę: w sprawie wyboru bukietu ślubnego czy makijażu, dekoracji lub innych ślubnych drobiazgów.

Powinna być także tą osobą, z którą może się ona dzielić swoimi wątpliwościami i radościami. Ostatnim z obowiązków świadkowej przed ślubem jest organizacja wieczoru panieńskiego.

Przed uroczystością



W dniu ślubu świadkowa powinna zjawić się w domu Panny Młodej odpowiednio wcześniej, aby pomóc w ostatecznych przygotowaniach, a zwłaszcza w ubieraniu. Dobrze, jeśli potrafi zachować zimną krew i w razie potrzeby uspokoić zestresowaną przyszłą mężatkę. Jej rolą jest także zgromadzenie wszystkich drobiazgów, które mogą być potrzebne pannie młodej podczas ślubu i wesela oraz czuwanie, by były przez ten czas stale na podorędziu.

W trakcie i po uroczystości



Podobnie jak w przypadku świadka, pierwszą i najważniejszą sprawą o której powinna pamiętać świadkowa jest... dowód osobisty. O ile jednak świadek podczas uroczystości nie ma zbyt wielu obowiązków, o tyle rola świadkowej jest tu istotna. Nie bez powodu przez cały ten czas znajduje się ona tuż za panną młodą. Ma za zadanie czuwać nad jej strojem i ogólnym komfortem – w razie potrzeby poprawić welon lub tren, odebrać z jej rąk bukiet, podać chusteczkę.

Po uroczystości wraz ze świadkiem ustawia się za parą młodą, by odbierać z ich rąk kolejne bukiety i prezenty. Jeśli goście otrzymują kotyliony, przypinki – to właśnie świadkowa je rozdaje, a czasem nawet przypina.

Podczas wesela



Podczas wesela główną rolą świadkowej jest opieka nad panną młodą. To ona towarzyszy jej podczas wychodzenia do toalety (z suknią i halką zwykle trudno sobie poradzić samodzielnie) i poprawiania makijażu, to w jej bagażu zwykle znajdują się plastry, zapasowe pończochy, agrafka i wszystko, co może się przydać w awaryjnej sytuacji.

Ponadto, podobnie jak świadek, świadkowa powinna dbać o komfort gości, zabawiać ich rozmową, zachęcać do zabawy. Często bierze też udział w organizacji zabaw, wraz ze świadkiem dedykuje Młodym piosenkę oraz – obowiązkowo – uczestniczy w oczepinach.

