Makijaż ślubny powinien być idealnie dopasowany do urody, ale także charakteru panny młodej. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na lekki, czy mocny makijaż, pamiętaj o najważniejszych zasadach - jeśli makijaż chcesz zrobić sobie sama.

Praktycznych porad makijażowych udziela makijażystka marki Bobbi Brown.

Makijaż na ślub wykonany samodzielnie - 5 najważniejszych zasad

Jeśli malujesz się na co dzień, nawet delikatnie, twoja ręka jest już wprawiona, a także znasz swoją skórę i masz sprawdzone kosmetyki. To już bardzo dużo!

Zanim jednak zdecydujesz się pójść do ślubu w makijażu własnego autorstwa, poznaj 5 kluczowych zasad do tego, by był on udany.

1. Odpowiednia ilość czasu i prób

Jeśli jesteś doświadczoną makijażystką, albo samoukiem, pozostaw sobie odpowiednią ilość czasu przed ślubem (co najmniej 3 godziny), aby wykonać odpowiedni makijaż.

Jeśli jednak makijaż jest dla ciebie nowością, odwiedź wizażystę w lokalnym centrum handlowym. Powinien pokazać ci jakich produktów i narzędzi będziesz potrzebowała w tym wielkim dniu. Tak samo jak u profesjonalisty, wykonaj wcześniej próbę makijażu ślubnego i poproś przyjaciela o zrobienie kilku zdjęć w różnym oświetleniu.

Praktyka czyni mistrza, a zobaczenie efektu końcowego na zdjęciach upewni cię, że zmierzasz w odpowiednim kierunku.

2. Nie eksperymentuj przed ślubem

Chcesz wypróbować coś odważniejszego, np. czerwone usta? Jak najbardziej... o ile pasuje to do twojego stylu. Pamiętaj, że twój dzień ślubu to nie czas na eksperymenty z makijażem.

Jeśli uwielbiasz odważne kolory i chcesz mocno podkreślonych ust, poszukaj pomadki w odcieniach niebieskiej lub pomarańczowej czerwieni - są to najgłębsze odcienie. Aby czerwień na ustach stała się nieco subtelniejsza muśnij delikatnie usta pomadką lub użyj błyszczyka.

Delikatny makijaż ślubny - modny i sprawdzony!

3. Dobierz idealny odcień podkładu

Jak sprawić, by makijaż wyglądał idealnie na zdjęciach ślubnych? Upewnij się, że twój podkład ma dokładnie ten sam kolor co odcień twojej skóry na twarzy (oraz ciała, jeśli będziesz mieć sukienkę bez ramiączek).

Użyj pudrowego bronzera na twarzy i szyi, aby ocieplić i podkreślić ton twojej skóry. Nałóż dwie warstwy różu: o neutralnym i jaśniejszym oraz mocniejszym odcieniu, aby rumieńce utrzymywały się dłużej.

Wybierz jaśniejszą pomadkę niż ta, której używasz na co dzień. I na koniec, uśmiechaj się i baw się dobrze, a to wszystko razem sprawi, że świetnie wypadniesz na zdjęciach!

4. Zastosuj odpowiednie kosmetyki

Jak sprawić, by makijaż utrzymywał się przez wiele godzin od ceremonii ślubnej po wesele? Wybieraj długotrwałe formuły, które nie spływają, nie wałkują i nie ślizgają się. Szukaj słów kluczy takich jak „długotrwały”, „na cały dzień”, „12-godzinny” i wszystkiego co jest wodoodporne.

Następnie przygotuj skórę: odstaw na półkę olejki do twarzy, gęste kremy pod oczy i bogate serum. Prosty, szybko wchłaniający się krem nawilżający to wszystko czego potrzebujesz. Zastosowanie korektora z podkładem oraz sypkim pudrem, sprawi że makijaż pozostanie na miejscu oraz nie będzie się świecić. W końcu pamiętaj, żeby róż oraz cienie do oczu nakładać warstwami. W ten sposób uzyskasz naturalny, trwały makijaż.

Najmodniejsze i najpiękniejsze fryzury na ślub i wesele!

5. Makijaż ślubny musi być wyważony

Większość panien młodych popełnia najczęściej dwa błędy: zbyt duża lub zbyt mała ilość makijażu. Pierwszy błąd sprawia, że panna młoda wygląda jak ktoś nieznajomy dla swoich przyjaciół, rodziny i co najgorsze dla pana młodego.

Zbyt lekki makijaż może prowadzić do tego, że panna młoda będzie wyglądała niewyraźnie na zdjęciach. W jaki sposób to zrównoważyć? Wybieraj odcienie, które idealnie pasują do twojego odcienia skóry. Podkład powinien być niewidoczny na twarzy. Dzięki różowi, policzki powinny wyglądać na naturalnie zarumienione.

W makijażu oczu chodzi o odpowiednio wycieniowane i podkreślone powieki. Malując usta, nie wybieraj zbyt delikatnych i bladych odcieni – intensywniejsze kolory lepiej wyglądają na zdjęciach. Czujesz się niepewnie w kolorze? Zamiast tego wypróbuj koloryzujące błyszczyki.

Na podstawie materiałów prasowych Bobbi Brown

