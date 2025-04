Większość panien młodych ma koncepcję swojego makijażu i z gotowym pomysłem wybiera się do kosmetyczki. Ale są też i takie panny młode, które same wykonują swój ślubny makijaż. Jak go zrobić w domu? Zobacz makijaż ślubny krok po kroku.

Makijaż ślubny w domowym zaciszu - zrób go sama!

Jeśli na co dzień nie wychodzisz z domu bez chociaż lekkiego makijażu, bez problemu poradzisz sobie z tym ślubnym. Powinien być delikatny i subtelny, a jednocześnie podkreślający atuty urody. Jak wykonać taki makijaż? Skup się na tych wskazówkach!

1. Idealny odcień cery

Makijaż ślubny zacznij od przygotowania twarzy. Dobrze jest użyć bazy pod makijaż, która zmniejszy pory. Żeby nadać cerze idealny odcień warto użyć rozświetlającego korektora pod oczy oraz zielonego na zaczerwienienia. Całą twarz trzeba wymodelować dwoma odcieniami podkładu, dzięki czemu można idealnie dostosować kolor do koloru cery i uzyskać idealny kształt.

2. Efekt przydymionego oka

Kolejnym krokiem w makijażu na ślub powinny być oczy. Oczy zaznacz mocniej od zewnętrznego kącika brązowym cieniem , który delikatnie należy rozetrzeć ponad powiekę ruchomą, dzięki czemu powstanie przydymiony efekt.

Pod łukiem brwiowym oraz wewnętrzną część ruchomej powieki należy nałożyć cień w kolorze kości słoniowej, a dla uzyskania bardziej radosnego makijażu można nałożyć cień w kolorze delikatnego różu.

3. Tuszowanie rzęs

Oczy dla większego kontrastu można podkreślić mocniejszą kreską. Dla większego efektu warto dokleić sztuczne rzęsy. Pamiętaj o wodoodpornym tuszu - podczas ślubu i wesela możesz się wzruszyć. Aby nie zniszczyć makijażu weselnego, postaw na odpowiedni kosmetyk.

4. Brzoskwiniowe policzki i usta

brzoskwiniowy róż, a usta pomaluj aromatycznym, szklistym błyszczykiem w kolorze różowo brzoskwiniowym. Dobrze, jeśli kolor ust będzie dopasowany do dodatków ślubnych. Jeśli waszym motywem przewodnim jest głęboka czerwień, twoje usta powinny mieć podobny odcień.

5. Utrwalenie makijażu

Dla utrwalenia makijażu ślubnego delikatnie przyprósz twarz sypkim pudrem mineralnym z proteinami jedwabiu, który jednocześnie matowi i dodaje blasku.

Warto oczywiście na koniec zastosować utrwalacz do makijażu w spray'u.

