Wieczór panieński to ostatnia impreza w życiu kobiety, w której bierze udział w stanie wolnym. Jej ideą jest możliwość zrobienia rzeczy, które po ślubie już nie będą dla niej dostępne. Dlatego wieczór panieński często bywa pełen szalonych pomysłów i szaleństwa do białego rana.

Coraz częściej jednak wieczór panieński odbywa się w formie tradycyjnego spotkania z przyjaciółkami. Pyszne przekąski, wino, muzyka to wystarczy, by się dobrze bawić.

Ten wieczór i noc rządzi się swoimi prawami - a właściwie brakiem zasad. Wtedy dozwolone jest wszystko, co po ślubie będzie już zabronione. Zwyczaj świętowania wieczoru panieńskiego narodził się prawdopodobnie już w XIX wieku. Dawniej organizowany był w przededniu ślubu, jako huczny, pożegnalny wieczór młodych, spędzany przez nich osobno, w gronie przyjaciół biorących nazajutrz udział w uroczystościach ślubnych.

Zwyczaj wręczania prezentów z okazji wieczoru panieńskiego wziął się prawdopodobnie od legendy o ubogim młynarzu, któremu ojciec córki z bogatego domu odmówił wydania jej i darowania posagu. W takiej sytuacji ślub był niemożliwy. Przyjaciele dziewczyny obdarowali ją mnóstwem prezentów i ślub mógł dojść do skutku.

Organizacją wieczoru panieńskiego z reguły zajmują się najbliższe przyjaciółki (lub przyjaciółka) panny młodej, bądź jej świadkowa. Obecnie wieczór panieński organizuje się na tydzień lub dwa przed ślubem.

Organizatorka wieczoru panieńskiego jest odpowiedzialna przede wszystkim za obecność na imprezie wszystkich kobiet najbliższych sercu panny młodej. Przed rozpoczęciem przygotowań należy stworzyć listę gości i rozważyć również zaproszenie mamy oraz teściowej - tę decyzję koniecznie trzeba skonsultować z przyjaciółką wychodzącą za mąż.

Niektóre dziewczyny chcą, aby mama towarzyszyła im choćby przez pierwszą część zabawy, inne preferują zabawę w gronie rówieśniczek, a specjalny wieczór z mamą i przyszłą teściową spędzają w innym dniu.

Aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, biorącym udział w wieczorze panieńskim kobietom warto wysłać piękne, oficjalne zaproszenia na wieczór panieński. Jeśli wasze grono jest bardzo nowoczesne - zamiast tradycyjnych zaproszeń można też utworzyć wydarzenie na jednym z portali społecznościowych. Jest to wersja tańsza i szybsza, a w dodatku łatwiej dzięki niej ustalić wspólnie więcej szczegółów.

Przyszła panna młoda powinna oczywiście być poinformowana jedynie o najważniejszych aspektach wieczoru, a reszta szczegółów musi pozostać tajemnicą. Idea wieczoru panieńskiego opiera się bowiem w głównej mierze na niespodziankach dla przyszłej panny młodej. Ważne jest również, by wszyscy goście odpowiednio wcześnie potwierdzili swoją obecność – na tej podstawie można bowiem zarezerwować lokal czy inne atrakcje, wymagające podania ilości osób.

Wieczór panieński organizowany jest zwykle przez świadkową, czy najbliższą przyjaciółkę, jednak koszty zabawy dzielone są na wszystkie uczestniczki imprezy (oczywiście z wyjątkiem panny młodej). Czasami jednak zdarza się, zwłaszcza przy zasobniejszym portfelu panny młodej, że funduje ona coś ekstra swoim przyjaciółkom.

Na początku warto ustalić kwotę, jaką każda z dziewczyn może przeznaczyć na wieczór. Od tego zależy dopracowanie szczegółów przebiegu imprezy, listy zakupów oraz prezentu. Trzeba wziąć też pod uwagę etap życia, na jakim znajdują się zaplanowani goście – studentce na pewno trudniej będzie przeznaczyć 100 zł na wieczór panieński koleżanki, niż osobie pracującej.

Najczęściej kwota zbiórki wynosi od 50 do 100 zł. Zależy to jednak również od liczby zaproszonych osób. Ustalając budżet trzeba wziąć pod uwagę koszty prezentów dla przyszłej panny młodej, dodatków i gadżetów dla reszty dziewczyn, dekoracji, gier, jedzenia, alkoholu oraz wynajęcia sali VIP czy tzw. loży (jeśli część imprezy ma odbywać się w klubie).

Grupa dziewczyn bawiących się na wieczorze panieńskim zazwyczaj chce wyróżniać się z tłumu. Dla przyszłej panny młodej warto wybrać specjalne dodatki, które będą jednoznacznie wskazywały na to, że jest to jej ostatnia panieńska noc na mieście.

Może to być na przykład przypinka z napisem „Bride to be”, kotylion czy koszulka. Wesołe akcesoria i zabawne gadżety dla pozostałych uczestniczek zabawy też sprawią, że impreza będzie miała niepowtarzalną atmosferę.

Wybór dodatków jest bardzo duży: mogą to być kolorowe opaski, zabawne meloniki, śmieszne okulary, hawajskie naszyjniki czy boa z piór. Ciekawym pomysłem jest też zorganizowanie wieczoru panieńskiego z konkretnym motywem przewodnim – wówczas gadżety dla dziewczyn powinny do niego idealnie pasować.

Prezenty dla przyjaciółki, która wychodzi za mąż to obowiązkowy element panieńskiej imprezy. Jedną z rzeczy najczęściej wybieranych przez dziewczyny jest zmysłowa bielizna. Bardzo wiele z nich decyduje się jednak również na różnego rodzaju zabawne akcesoria, takie jak kajdanki, gra dla par – kamasutra czy rozmaite gadżety w nieprzyzwoitych kształtach.

Organizując wieczór panieński trzeba pamiętać także o dekoracjach. Najlepszy efekt można osiągnąć zestawiając ze sobą dodatki z jednolitym motywem graficznym lub po prostu w podobnym stylu. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie plastikowych lub papierowych talerzy, kubeczków, kieliszków oraz sztućców. Można je dostać w wielu kolorach i wzorach idealnie pasujących do wieczoru panieńskiego. Ich największą zaletą jest jednak to, że nie trzeba ich myć po imprezie – są jednorazowe.

Oprócz dodatków na stół, przydadzą się też dekoracje, które ozdobią wnętrze. Najbardziej popularne są balony ze specjalnymi grafikami na wieczór panieński, personalizowane banery z dowolnie wybranym napisem, na przykład „Szalona noc Karoliny” czy taśmy ozdobne do powieszenia na ścianie z hasłami takimi jak „Gorączka Panieńskiej Nocy”.

Wieczór panieński warto urozmaicić różnego rodzaju grami dla dziewczyn oraz zadaniami dla przyszłej panny młodej. Najpopularniejsze zabawy to: Pytanie czy Wyzwanie, Test wiedzy o narzeczonym, czy Kto najlepiej zna Pannę Młodą?. Przyjaciółka, która wychodzi za mąż, często dostaje również do wykonania zadania, które mają sprawdzić jej przydatność małżeńską.

Wieczór panieński ma być dobrą zabawą i wszystkie zadania trzeba oczywiście traktować z lekkim przymrużeniem oka. Główną zasadą jest „nic na siłę”. Jeśli ktoś nie ma ochoty na daną zabawę, absolutnie nie można go do tego zmuszać. Wszyscy mają dobrze się bawić - a to jest możliwe tylko z własnej woli, nie przymusu.

Rewelacyjnym pomysłem na spędzenie czasu na wieczorze panieńskim jest też przygotowanie dla przyszłej panny młodej pamiątkowego plakatu z podpisami lub poradami na udane małżeństwo. Wystarczy kupić gotową grafikę z nadrukowanym imieniem przyjaciółki oraz datą wieczoru panieńskiego i ozdobić ją według własnego uznania.

Porad udzieliła: Anna Gajówka, sklep z gadżetami na wieczór panieński - PinkDrink.pl

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.06.2014

