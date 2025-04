Witam:) Mam do Państwa ogromną prośbę. Mam pewną koncepcję stylizacji na swój ślub, tylko nie wiem czy dobrze to będzie wyglądać. Suknia jak na zdjęciu poniżej - tylko do tego czerwona wstążka. Buty beżowe jak na zdjęciu i bukiet ślubny w formie wachlarza z czerwonymi różami. Wachlarz jest w takim lekko beżowym odcieniu, czyli mógłby może pasować do tych właśnie czółenek nude? Nie chciałabym welonu tylko woalkę i czerwoną różę we włosach. Mam włosy koloru jasny blond, zielone oczy, raczej ciemną karnację. Wzrost 174 cm, ważę 62 kg. Z góry dziękuję za odpowiedź:) Pozdrawiam, Ewelina

Suknia Livia z karina.net.pl, Buty Taupage z zalando.pl, 239 zł

Odpowiedź stylistki ślubnej

Pani Ewelino, proponowana przez Panią stylizacja czerpie mocno ze stylu "hiszpańskiego". Nawiązuje do niego nie tylko wybrana przez Panią ślubna kreacja, ale także wiązanka "wachlarz" i kolor czerwony. Woalka będzie wyglądać dobrze zarówno z różą, jak i innymi ozdobami, np. kryształowym grzebykiem który doda całej stylizacji szyku.

Zdjęcia ilustrujące: biżuteria ślubna i dodatki z novia-blanca.pl, panna młoda fot. Sebastian Ścigalski/mat.pras. abcslubu.pl, bukiet ślubny FloralConceptStore/mat. pras. abcslubu.pl, buty fot. Wiktor Taszlow/ mat. pras. Perfect Moments

Zdjęcia ilustrujące: panna młoda fot. Sebastian Ścigalski/mat.pras. abcslubu.pl, kolczyki z novia-blanca.pl, suknia ślubne Livia z karina.net.pl

Po ślubie można zdjąć woalkę zostawiając we włosach tylko kwiat, bądź inny dodatek. W tym sezonie modne są naturalne bukiety, co można rozważyć wybierając wiązankę ślubną. Oprócz czerwieni nie wprowadzałabym już do stylizacji dodatkowego koloru jakim jest beż - sprawi to, że zatracimy ideę koloru przewodniego.

Zdjęcia ilustrujące: ozdoba ślubna z novia-blanca.pl, bukiet ślubny FloralConceptStore/abcslubu.pl, suknia ślubna Livia z karina.net.pl

bukiet ślubny FloralConceptStore/mat.pras. abcslubu.pl, para młoda fot. Bartłomiej Zackiewicz/mat.pras. Perfect Moments, buty ślubne z Something Blue /mat.pras. Something Blue, kolczyki z novia-blanca.pl, suknia ślubna Livia z karina.net.pl

Zamiast beżu można wybrać buty w kolorze sukni lub nawiązującym do bukietu (czerwień). Makijaż, którego głównym punktem będą czerwone usta będzie świetnym dopełnieniem stylizacji. Pozdrawiam, Asia

