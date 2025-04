Od poszukiwań sukni ślubnej rozpoczyna się zazwyczaj jakiekolwiek przygotowania do ślubu. Przyszłym pannom młodym zależy na tym, by kreacja była wyjątkowa i przyciągała spojrzenia wszystkich gości. Przyszła żona chce czuć się również w swojej sukni komfortowo. Wydatek na suknię ślubną to z reguły nawet kilka tysięcy złotych – sporo, jak na kreację, którą założysz dwa razy: na ślub i sesję zdjęciową. Oczywiście suknię po uroczystości można sprzedać, jednak praktyka pokazuje, że wcale nie jest to proste zadanie.

Reklama

Wypożyczalnia sukien ślubnych – dlaczego warto?

Jeśli więc nie chcesz wydawać sporej kwoty na suknię, za którą wydatek ci się nie zwróci, rozważ jej…wypożyczenie! Na terenie każdego większego miasta funkcjonuje przynajmniej jedna, a zazwyczaj kilka takich punktów.

Te błędy panny młode popełniają najczęściej przy wybieraniu sukni ślubnej!

Do najważniejszych zalet wypożyczenia sukni zalicza się:

Nieporównywalnie mniejszy koszt – nawet o połowę mniejszy, niż za nową suknię

– nawet o połowę mniejszy, niż za nową suknię Brak problemów z przechowywaniem sukni – po uroczystości zwracasz ją do wypożyczalni

– po uroczystości zwracasz ją do wypożyczalni Całkiem spory wybór kreacji – co prawda znalezienie wymarzonego fasonu w odpowiednim rozmiarze nie należy do najłatwiejszych zdań (asortyment wypożyczalni jest jednak ograniczony), to za połowę ceny możesz przyodziać się w piękną i modną suknię.

Przy wypożyczaniu sukni trzeba zapłacić dodatkową kaucję, na poczet ewentualnych uszkodzeń. Jeśli jednak zwrócisz kreację w nienaruszonym stanie, kaucja zostanie ci zwrócona.

Wypożyczalnia sukni ślubnych – druga strona medalu…

Ryzyko zniszczenia sukni (nadepnięcie obcasem i zrobienie dziury, poplamienie, zerwanie delikatnych elementów ozdobnych) jest wpisane w ryzyko każdego wesela. Jeśli uszkodzeniu ulegnie wypożyczona suknia, koszt jej wypożyczenia i kaucji zatrzymanej na poczet naprawy, może okazać się niewiele niższy, niż przyszłoby zapłacić ci za nową lub prawie nową sukienkę.

Pozostałe niedogodności wynikające z wypożyczenia sukni to:

Nie będziesz mieć najważniejszej pamiątki po dniu ślubu

Świadomość, że sukienkę nosił przed tobą ktoś inny, a nawet kilka kobiet – nie będziesz mieć poczucia wyjątkowości

Stres związany z uważaniem na suknię przez cały ślub i wesele – aby jej nie zniszczyć.

Wypożyczenie sukni ślubnej, tak jak inne rozwiązania (kupno nowej lub używanej), ma tyle samo zalet, co wad. Wybór należy wyłącznie do ciebie i zależy od indywidualnych kwestii.

Reklama

To także może ci się przydać!

Masz kilka kilogramów więcej? W TEJ sukni będziesz wyglądać szałowo!

Jesteś ciekawa, jak powstaje wymarzona suknia ślubna? Zobacz!