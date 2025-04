Welon to żeńskie nakrycie głowy, wykonane z delikatnej tkaniny. Dziś jest symbolem ślubu. Chociaż na przestrzeni lat moda weselna mocno się zmieniała, to welon nadal utrzymuje swoją silną pozycję, jako ślubny must-have. > Welon najczęściej wykonany jest z tiulu. Bywa koronkowy, z ozdobną lamówką, haftem, cyrkoniami, cekinami, zdobiony kwiatami, a nawet perłami. Poznaj rodzaje welonów oraz sprawdź, jak umiejętnie dobrać go do modelu sukni ślubnej.

Woal



Woal zwany też toczkiem to delikatna, utwardzona koronka dopinana do koka albo wkładana we włosy. Woal przeżywa dziś czas swojej świetności i coraz częściej wypiera tradycyjny, długi welon. Jest bardzo elegancki, lekko wyniosły. To dlatego nie będzie pasował do każdej kobiety. Woal stanowi też nawiązanie do XVIII i XIX wieku, wprowadzając element retro do ślubnej stylizacji.

Toczek a suknia ślubna: Toczek świetnie sprawdzi się w przypadku prostych sukien ślubnych. Śmiało możesz go wybrać do sukni w fasonie A, krótkiej lub klasycznej. Nie do końca widziałabym go w zestawieniu w princeską, która jet bardziej baśniowa, niż elegancka.

Welon mantilla: sprawdź, do jakiej sukni pasuje

Welon do ramion

Flyaway sięga do ramion panny młodej i ma najczęściej około 50 cm długości. Najczęściej wykonany jest z delikatnego tiulu. Wyróżnia się niezwykłą uniwersalnością. Jest krótki, a więc nie będzie plątał się pod nogami podczas tańca, a także nie zmęczysz się jego ciężarem. Flyaway bywa oczywiście pięknie zdobiony haftami, kryształami, cekinami i innymi drobiazgami. Możesz więc pozwolić sobie na eksperymentowanie, ale pamiętaj, że mnogość dodatków nie zawsze sprawi, że efekt będzie spektakularny. Co za dużo to niezdrowo. Aby nie uzyskać efektu "ciężkiej głowy" zdecyduj się albo na prosty welon, albo na jeden styl zdobniczy.

Welon do ramion a suknia ślubna: Flyaway pasuje niemal do każdej sukni ślubnej. Jest praktyczny i bardzo uniwersalny. Wybierz go jeśli zdecydowałaś się na model księżniczki, klasyczny czy każdy inny z odkrytymi ramionami.

Welon do linii biustu



Mierzy około 65 cm, sięga do biustu, często jest poszerzany dołem. Najczęściej wykonuje się go z tiulu lub koronki. Podobnie jak flyaway jest wygodny i uniwersalny.

Welon do linii biustu a suknia ślubna: Ponieważ odkrywa ramiona, pasuje do fasonu księżniczki, modelu A oraz do klasycznej sukni ślubnej. Pięknie będzie też wyglądał w przypadku sukni empire. Jeśli się na nią zdecydujesz, welon powinien być prosty. Zrezygnuj z bogatych zdobień, kamieni czy pereł.

Welon St. Patricka

Welon do łokcia

Ten rodzaj welonu sięga do łokcia panny młodej i mierzy około 70 cm. To bardzo klasyczny wybór, który sprawdzi się zarówno u wysokich dziewczyn, jak i tych niższych. Szczególnie elegancko wygląda, gdy jest wpięty w kok. W przypadku tego modelu śmiało możesz pozwolić sobie na zdobienie, np. za pomocą białej koronki lub lamówki na zakończeniu.

Welon do łokcia a suknia ślubna: Welon do łokcia świetnie wygląda w połączeniu z modelem prostej i klasycznej sukni ślubnej. Idealnie komponuje się też z fasonem A. Nie jest jednak zalecany z typem księżniczki. Pamiętaj, że welon skończy się tam, gdzie zacznie się rozszerzenie twojej princessy, co znacznie może poszerzyć nawet najbardziej idealną figurę.

Welon do końca dłoni

Fingertip to chyba najczęściej wybierany model. Też jest praktyczny i wygodny. Może być zarówno prosty, jak i bogato zdobiony czy haftowany.

Welon do końca dłoni a suknia ślubna: Welon do końca dłoni również nie pasuje do modelu księżniczki, za to sprawdzi się w przypadku fasonów: A, klasycznego i syrenki.

Welon do walca



Ballerina to długi welon, który nie sięga do podłogi, ale jest dłuższy niż za kostkę. Nie powinien przeszkadzać podczas tańca. Aby nie był zbyt ciężki, lepiej zrezygnuj z koronki czy haftów na rzecz delikatnego tiulu.

Welon do walca a suknia ślubna: Welon do walca pasuje do każdej sukni. Najlepiej prezentuje się w połączeniu z klasyczną i prostą suknią ślubną, a także z modelem empire.

Welon do podłogi

Powinien delikatnie ocierać się o podłogę, albo nie może ciagnąć się za tobą. Pamiętaj, że też nie powinien być zbyt ciężki i najlepiej jeśli wybierzesz model uszyty z tiulu.

Welon do podłogi a suknia ślubna: To idealny wybór dla wysokich kobiet. Świetnie sprawdzi się z długą klasyczną suknią, ale i z piękną syrenką. Niekoniecznie pasuje do trenu. Optycznie wyszczupla i wydłuża sylwetkę.

Welon kościelny



Champel, czyli welon kościelny powinien wyróżniać się długością i obowiązkowo powinien ciągnąć się po podłodze. Najczęściej wybieranym welonem kościelnym jest bogato zdobiony haftem i koronkami, długi tiul.

Welon kościelny a suknia ślubna: Połącz go z klasyczną, długą suknią ślubną. Jeśli masz krótką kreację nie musisz rezygnować z champela, który w tym wypadku też może wyglądać genialnie.

Welon katedralny

Model royal to pełen przepychu welon w iście królewskim wydaniu. Mierzy nawet do 3,5 m! Wyróżnia go bardzo długi tren, który będzie ciągnął się za suknią. Mogą podtrzymywać go dziewczynki tak jak to robi się na Zachodzie. Model royal jest chyba najmniej wygodny, ale jeśli koniecznie chcesz postawić na elegancję i pełen rozmach, po prostu musisz go wybrać.

Welon katedralny a suknia ślubna: Model royal świetnie pasuje do fasonu księżniczki, jak i innych bogatych i ogromnych sukien.

