Ile dać na ślub chrześniaka?



Klasyczne zasady savoir-vivre’u zaznaczają, że tylko rodzicom państwa młodych wypada dawać pieniądze zamiast prezentu ślubnego. Mimo to chrzestni również najczęściej wręczają nowożeńcom pieniądze. Minimalna kwota, jaką przyjęło się dawać, to 500-1000 zł. Jeśli chrzestni są dobrze sytuowani, suma ta może być nawet większa (ponad 2000-3000 zł).

Reklama

Sprawdź, ile wypada dać na wesele będąc ojcem lub matką chrzestną

Prezent na ślub od chrzestnej i chrzestnego – co, jeśli nie pieniądze?

Co jednak, jeśli nie chcemy wręczać koperty? Czy wypada, by chrzestna lub chrzestny podarowali nowożeńcom coś innego niż gotówkę? Czy powinno to być coś bardziej osobistego (jakaś pamiątka), sprzęt do nowego mieszkania, czy może inny rodzaj prezentu? Wszystko zależy od sytuacji młodych oraz naszych możliwości.

Jeśli młoda para stworzyła listę prezentów

Przejrzyj listę i wybierz jedną z opcji o równowartości 500-2000 zł (czyli mniej więcej takiej kwoty, jaką wypadałoby wręczyć w kopercie). Jeżeli prezenty zasugerowane przez młodych maja niższą wartość, możesz do danego upominku dołączyć dodatkową sumę w gotówce, ale nie musisz. Pamiętaj, że dla nowożeńców najważniejsza jest twoja obecność w tak ważnej dla nich uroczystości, a nie to, jak bardzo wartościowy prezent od ciebie dostaną.

Jeśli młoda para potrzebuje pomocy przy organizacji wesela

W organizacji wesela zwykle pomagają głównie rodzice pary biorącej ślub. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by chrzestni także się zaangażowali. Jeśli przyszli państwo młodzi nie mają zbyt wielu pieniędzy na organizację wesela, zaproponuj, że pokryjesz część kosztów lub sfinansujesz np. usługi fotografa i kamerzysty, DJ-a lub zespołu czy koszt sali weselnej, tak by nowożeńcy nie musieli zadłużać się z powodów przygotowań do ślubu i mogli wejść na nową drogę życia bez zobowiązań finansowych. Wówczas podarowany przez ciebie podczas samej uroczystości prezent może być już symboliczny.

Sprawdź, ile kosztuje organizacja wesela

Jeśli państwo młodzi są w trakcie urządzania nowego mieszkania

Pamiętaj o tym, że to nie ty urządzasz mieszkanie młodych i mogą mieć oni zupełnie inne potrzeby i gusta. Zamiast konkretnych sprzętów czy mebli, zafunduj im np. talon do sklepu meblowego lub budowlanego, tak by sami mogli zdecydować, co w ramach danej kwoty naprawdę im się przyda i będzie pasować do planowanego wystroju ich lokum.

Jeśli poza gotówką chcemy dać coś bardziej osobistego

Pieniądze to nie wszystko, jak zwykło się mawiać. Po latach młodzi i tak nie będą pamiętać, na co je wydali. Wiele osób uważa więc, że do koperty warto dołączyć symboliczny upominek, który będzie przypominał parze o uroczystości. Najlepiej jest jednak podarować nie konkretną rzecz, taką jak komplet sztućców, porcelanowych filiżanek czy kryształów, ale piękne wspomnienia:

wycieczka – nie każdą młodą parę stać na wyjazd w podróż poślubną. Twojego chrześniaka lub chrześnicę z pewnością ucieszy nawet kilkudniowy wyjazd, który pozwoli na odstresowanie się po pełnym napięć okresie przygotowań do wesela. Taki prezent warto jednak wcześniej uzgodnić, gdyż nie wiadomo, kiedy po weselu młodzi znajdą czas na taki wyjazd;

– nie każdą młodą parę stać na wyjazd w podróż poślubną. Twojego chrześniaka lub chrześnicę z pewnością ucieszy nawet kilkudniowy wyjazd, który pozwoli na odstresowanie się po pełnym napięć okresie przygotowań do wesela. Taki prezent warto jednak wcześniej uzgodnić, gdyż nie wiadomo, kiedy po weselu młodzi znajdą czas na taki wyjazd; voucher podarunkowy – romantyczny pobyt w malowniczym hotelu dla młodej pary, wypad do spa na relaksujące masaże, lot paralotnią lub balonem we dwoje, a może degustacja win? Bony podarunkowe mają zwykle dość długi okres ważności, dzięki czemu mąż i żona będą mogli dostosować termin do swoich planów;

– romantyczny pobyt w malowniczym hotelu dla młodej pary, wypad do spa na relaksujące masaże, lot paralotnią lub balonem we dwoje, a może degustacja win? Bony podarunkowe mają zwykle dość długi okres ważności, dzięki czemu mąż i żona będą mogli dostosować termin do swoich planów; sesja zdjęciowa – chrzestny może opłacić fotografa na weselu, co z pewnością oszczędzi młodym sporego wydatku. Może też zaproponować im prezent w postaci romantycznej sesji zdjęciowej dla nowożeńców, by upamiętnić pierwsze chwile na nowej drodze życia. Takie zdjęcia można później umieścić w ramkach lub albumach i po latach spoglądać na nie z sentymentem.

Ile gotówki powinien dać chrzestny na ślub? Sprawdź

Czego nie daje się w prezencie ślubnym?

Planując prezent na ślub chrześniaka lub chrześnicy, warto wziąć pod uwagę, że niektórych rzeczy po prostu nie wypada kupować z takiej okazji. Dobrze jest omijać takie upominki, jak:

obrazy – są kosztownym podarunkiem, więc w pierwszej chwili można pomyśleć, że młodzi będą zadowoleni. Jednak sztuka ma to do siebie, że każdy odbiera ją inaczej. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie trafisz w gust nowożeńców lub obraz nie będzie pasował do wystroju ich domu. Wówczas trafi do szafy i będzie się kurzył. Ewentualnie chrześniak i jego druga połówka wystawią dzieło na sprzedaż;

– są kosztownym podarunkiem, więc w pierwszej chwili można pomyśleć, że młodzi będą zadowoleni. Jednak sztuka ma to do siebie, że każdy odbiera ją inaczej. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie trafisz w gust nowożeńców lub obraz nie będzie pasował do wystroju ich domu. Wówczas trafi do szafy i będzie się kurzył. Ewentualnie chrześniak i jego druga połówka wystawią dzieło na sprzedaż; biżuteria – dużo taktowniej jest wręczyć ją na gwiazdkę, rocznicę lub urodziny. Nie wypada jednak podarować jej z okazji ślubu. Problemem jest tu trudność z wpasowaniem się w gust młodej pary. Ponadto, o ile wybór biżuterii dla kobiety jest dość łatwy, o tyle mężczyźnie trudno wybrać dodatki tego typu. A dobrze by było, by żadne z młodych nie czuło się pominięte przy otwieraniu prezentu i aby służył on każdemu z nich;

– dużo taktowniej jest wręczyć ją na gwiazdkę, rocznicę lub urodziny. Nie wypada jednak podarować jej z okazji ślubu. Problemem jest tu trudność z wpasowaniem się w gust młodej pary. Ponadto, o ile wybór biżuterii dla kobiety jest dość łatwy, o tyle mężczyźnie trudno wybrać dodatki tego typu. A dobrze by było, by żadne z młodych nie czuło się pominięte przy otwieraniu prezentu i aby służył on każdemu z nich; zegarki – ani zegar ścienny, ani zegarki na rękę nie są dobrym pomysłem, głownie dlatego, że kojarzą się z przemijaniem i ich symbolika nie pasuje do uroczystości. Jeśli młodzi są przesądni, mogą poczuć się dotknięci takim prezentem;

– ani zegar ścienny, ani zegarki na rękę nie są dobrym pomysłem, głownie dlatego, że kojarzą się z przemijaniem i ich symbolika nie pasuje do uroczystości. Jeśli młodzi są przesądni, mogą poczuć się dotknięci takim prezentem; meble – urządzanie komuś mieszkania może być niemile widziane, dlatego, o ile młodzi sami nie poproszą o pomoc w zakupie wyposażenia nowego mieszkania, nie powinieneś brać mebli pod uwagę przy wyborze prezentu;

– urządzanie komuś mieszkania może być niemile widziane, dlatego, o ile młodzi sami nie poproszą o pomoc w zakupie wyposażenia nowego mieszkania, nie powinieneś brać mebli pod uwagę przy wyborze prezentu; rzeczy dla dziecka – wręczenie państwu młodym akcesoriów dla niemowlęcia może być dużą gafą, gdyż mogą wcale nie planować potomstwa (lub wstrzymywać się z powiększeniem rodziny). Nawet jeśli faktycznie już spodziewają się dziecka, prezent weselny powinien być przeznaczony dla nich, nie dla malucha. Z upominkami tego typu należy poczekać do chrzcin lub narodzin nowego członka rodziny;

– wręczenie państwu młodym akcesoriów dla niemowlęcia może być dużą gafą, gdyż mogą wcale nie planować potomstwa (lub wstrzymywać się z powiększeniem rodziny). Nawet jeśli faktycznie już spodziewają się dziecka, prezent weselny powinien być przeznaczony dla nich, nie dla malucha. Z upominkami tego typu należy poczekać do chrzcin lub narodzin nowego członka rodziny; kosmetyki – nawet jeśli chodzi o drogie perfumy i ekskluzywne marki, warto wstrzymać się z podobnym prezentem. Młodym może nie przypaść do gustu zapach. Nie jest to też coś, co można uznać za pamiątkę. Po zużyciu flakonik się wyrzuca i po prezencie nic nie zostaje.

Reklama

Artykuł powstał we współpracy z vivus.pl