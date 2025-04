Z kultury anglosaskiej napływają do Polski coraz to nowe trendy i zwyczaje ślubne. Polskie panny młode czerpią z zachodnich wzorców i próbują łączyć rodzime tradycje z tymi zagranicznymi.

Jedną z nich jest świta druhen towarzysząca pannie młodej podczas ślubu. Co prawda w Polsce nie jest to bardzo powszechny trend, jednak również bardzo często można spotkać się z praktykowaniem tego zwyczaju. Najwięcej tego typu imprez jest jednak wciąż organizowanych na Zachodzie.

Druhny w Polsce i na zachodzie - różnice

Podczas współczesnych ślubów polskich spotyka się raczej jedną osobę, która pełni jednocześnie funkcję i świadkowej i druhny. W tradycji anglosaskiej druhen jest wiele -zwykle trzy lub więcej.

Druhnami najczęściej zostają przyjaciółki panny młodej, siostry lub kuzynki. Często kobiety niezamężne. Poproszenie o bycie druhną przyjmowane jest zwykle z wielką radością, jako wyróżnienie.

Chociaż obowiązki druhen są najczęściej takie same w każdym z krajów, to druhny z krajów anglosaskich mają trochę inne przywileje. Obowiązkowo ubierają się w suknie wybrane przez pannę młodą, w tym samym kolorze, czasem również fasonie. Na barkach panny młodej często spoczywa ciężar poniesienia kosztów za suknie.

Jeśli natomiast druhny zakupią suknie na własną rękę, to muszą kierować się kolorem przewodnim, wybranym przez pannę młodą. W tym wypadku panna młoda często przygotowuje upominki dla swojej świty – mogą to być bransoletki, naszyjniki, kolczyki itp. Po stronie pannie młodej jest też wybór i zamówienie bukietów dla druhen lub korsaży na rękę.

Obowiązki druhen

Przed ślubem

„Praca” druhen rozpoczyna się już przed ślubem. Często są doradcami przyszłej panny młodej. Pomagają wybrać jej idealną suknię ślubną i wszystkie dodatki. Czasami służą radą w innych kwestiach jak wybór tortu czy kompozycji kwiatowych.

W dniu ślubu

W dniu ślubu pomagają pannie młodej ubrać suknię, dbają o to, by miała dobry humor od samego rana. Jeśli panna młoda wierzy w przesądy i dobre wróżby, przygotowują dla niej coś niebieskiego, pożyczonego, nowego i starego. To one wyposażone są w kosmetyki panny młodej, aby w razie potrzeby pomóc w poprawieniu makijażu.

W kościele lub przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego obowiązki świadka może pełnić tylko jedna z druhen. To ona siedzi bezpośrednio za panną młodą, podpisuje akt ślubu, aby w razie potrzeby zaświadczyć o zawartym małżeństwie. Świadkowa powinna mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport i musi być osobą pełnoletnią.

Panny młode, które mają całą świtę druhen, bardzo często decydują się na orszak do ołtarza. Widok druhen w tych samych sukniach i bukietami w takim samym kolorze jest niezapomniany.

W trakcie wesela

Podczas życzeń druhny pomagają w odbiorze prezentów i kwiatów, a po przyjeździe na salę weselną pomagają gościom znaleźć miejsca przy stole. Podczas wesela dbają, żeby goście dobrze się bawili do białego rana.

Wybierając druhny na swój ślub, warto pamiętać, żeby były to bliskie osoby, nie warto wybierać kogoś na siłę, tylko dlatego, żeby mieć określoną liczbę osób. Prawdziwe przyjaciółki jako druhny sprawią, że wesele będzie na pewno niezapomniane!

