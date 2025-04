Zorganizowanie takiego wieczoru leży w kwestii przyjaciółek przyszłej Pani Młodej i wcale nie jest takie trudne jak by się wydawało. W filmach oglądać możemy wieczory panieńskie wyprawiane w noc poprzedzającą ślub.

W Polsce najczęściej spotykamy się z imprezami wyprawianymi tydzień, dwa, rzadziej miesiąc przed ślubem. Dobrze zorganizowany wieczór panieński powinien przede wszystkim być prezentem dla przyszłej Pani Młodej i o ile sam termin i miejsce imprezy powinny być jej znane, o tyle sam jej scenariusz i przebieg już niekoniecznie.

Kiedy zorganizować wieczór panieński?

Wieczór taki najlepiej zacząć organizować na dwa tygodnie wcześniej. Wraz z przyszłą Panią Młodą ustalcie termin i listę gości - i na tym udział jej samej się kończy (choć zdarzają się takie wieczory gdzie te bardziej przedsiębiorcze Panie Młode organizowały takie imprezy od A do Z i jakby tego było mało były całkowitymi sponsorami takiej imprezy). Na szczęście należą one do rzadkości.

Gdzie zorganizować wieczór panieński?

Po tym jak zaplanujecie listę gości, przychodzi czas na podjęcie decyzji co do miejsca imprezy. Może to być mieszkanie prywatne, pub czy inny lokal. Wielokrotnie jest tak, że pierwsza część odbywa się w domu następnie całą grupą udajecie się na imprezę.

Nowym a jednocześnie coraz częstszym pomyłem jest podkreślenie tego, że jesteście jedną grupą. Co to znaczy? Np. możecie się przebrać w jednym określonym stylu. Najprostszym sposobem jest zrobienie koszulek, np. z napisem " Wieczór panieński Magdy". Mogą być też bardziej pikantne teksty, tutaj wszystko zależy tylko od waszej wyobraźni.

Jakie atrakcje zaplanować?

Atrakcje to nieodzowny element wieczoru panieńskiego. Najlepszym sposobem jest zaproszenie tancerza, którego zadaniem będzie właśnie to, by Pani Młoda zapamiętała imprezę na bardzo długo. Najważniejszy jest element zaskoczenia, wiec nie pytaj Pani Młodej, czy chce taki występ na swoim wieczorze czy też nie, (większość kobiet chce)!

Jeśli zorganizujesz imprezę w domu nie ma problemu, jeśli jednak w klubie dopilnuj by dysponowała osobną salą na tego typu imprezy, gdzie występ będzie mógł odbyć się dla was, a nie dla całego klubu. Znalezienie tancerza nie jest już problemem w dobie internetu, a jeśli popytasz koleżanki, na pewno niejedna z nich znajdzie numer kogoś wartego polecenia.

Im tancerz będzie bardziej profesjonalny, tym bardziej profesjonalne będzie samo show. Do wyboru macie szeroką gamę strojów, muzyki itd. On sam może także pomóc w przygotowaniach.

Najlepsze zabawy na wieczór panieński - w domu i na mieście!

Jakie kupić upominki?

Upominki dla Pani Młodej to już kwestia indywidualna każdej z zaproszonych Pań. Zdecydowanie jednak króluje tutaj bielizna, a ta na pewno przyda się już niedługo. Noc poślubna już tuż - tuż, więc im bardziej pikantna będzie bielizna, tym lepiej.

Skąd na to wszystko brać fundusze? Pamiętajcie, że wszystkie koszty rozłożą się na dziesięć lub więcej uczestniczek imprezy więc im was więcej tym lepiej, a ilość osób ma jeszcze jedno znaczenie: Im was więcej tym lepiej głośniej, ciekawiej, a organizacja idealnego wieczoru panieńskiego będzie łatwiejsza!

