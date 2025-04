Buty są jednym z najważniejszych elementów każdego stroju. Przede wszystkim muszą być wygodne. Wygodne buty gwarantują dobre samopoczucie i udaną zabawę. Na tak wyjątkową okazję warto wydać trochę więcej pieniędzy i zakupić buty o odpowiedniej jakości. Warto zastanowić się nad butami skórzanymi, które zapewne wytrzymają szaleństwa weselne oraz uchronią przed poceniem się stopy, co zwłaszcza w lecie, wpędza w zakłopotanie wiele osób. W zależności od pory roku i miejsca, gdzie odbywają się uroczystości weselne można wybrać różne fasony butów.

W porze letniej można założyć zwykłe czółenka, bądź czółenka z odkrytą piętą lub palcami. W upalne lato bardzo pasują sandałki, które całemu strojowi nadadzą lekkości. Na szczęście skoczyły się czasy, że aby kupić białe buty ślubne trzeba było odwiedzić kilkanaście a czasem kilkadziesiąt sklepów. Dziś coraz częściej można spotkać bardzo różnorodne fasony. Buty ślubne ozdabiane są haftem, cekinami, kwiatami, koronką, kryształkami białymi i kolorowymi, perełkami, koralikami itp.

Kolejnym ważnym dodatkiem do stroju ślubnego jest welon i chociaż coraz więcej panien młodych odchodzi od tego zwyczaju, to jego popularność nadal jest ogromna. Welon jest uzupełnieniem i wykończeniem stroju. Dobrany stosownie do fasonu sukni oraz urody panny młodej, decyduje o końcowym efekcie całej kreacji. Zależnie od fasonu sukni i urody panny młodej można dobrać odpowiedni welon.

W sprzedaży są welony długie i bardzo długie niczym tren. Dla pań, które cenią sobie wygodę jednocześnie nie rezygnując z szyku bardzo odpowiednie są krótsze welony. Wykonane są z tiulu lub szyfonu, a te najwspanialsze z koronki i ozdobione haftem. Nowoczesne welony składają się z dwóch części: dłuższa część okala całą sylwetkę, krótsza – przełożona przez twarz panny młodej – tworzy woal. Dłuższą część można odpiąć podczas zabawy weselnej i szaleć na parkiecie z wpiętą we włosy krótszą częścią tiulu.

Welon powinien być gładki, jeżeli panna młoda ma sukienkę z dużą liczbą ozdób lub koronkową. Wykończony haftami, koronką lub lamówką pasuje do sukni skromnych, gładkich. Może być on również ozdobiony elementami, które występują na sukni. Ważne, aby ten atrybut panny młodej, był upięty do grzebienia, który łączy go fryzurą. Jeśli panna młoda nie zakłada welonu, może zdecydować się na wpięcie we włosy większej ozdoby, np. diademu.

To sprawi, że poczuje się jak księżniczka. Diadem wpięty we włosy, nadaje dostojnego wyglądu całej sylwetce. We włosy panny młode wpinają również stroiki lub tiulowe kwiaty. Zamiast welonu doskonałym rozwiązaniem może być także kapelusz ubrany kwiatami, tiulami i woalką.

Bardzo istotnym dodatkiem do sukni ślubnej są rękawiczki, które ostatnio straciły na popularności. Obecnie można spotkać różnego rodzaju rękawiczki, są one wykonane z koronki, elastycznej siateczki, atłasowe i jedwabne, ozdabiane są haftem, koronką, falbankami, cekinami, perełkami, kryształkami czy koralikami.

Ponadto są różnych długości, od krótkich sięgających nadgarstków do długich poza łokieć. Rękawiczki powinny być kolorystycznie dopasowane do sukni lub na zasadzie kontrastu, swym kolorem odpowiadać kolorowi butów. Nie zapomnij też o pończochach ślubnych!