Większość osób jest zdania, że każda kobieta w białej sukni wygląda prześlicznie, tak więc trzeba się mocno postarać, aby wyglądać nie tylko prześlicznie, ale i niebanalnie.

Istotne w wyglądzie są: fryzura, welon, bukiet i inne dodatki, jednak najważniejsza jest suknia ślubna. To dzięki niej panna młoda prezentuje się tak niewiarygodnie pięknie. Dlatego każda przyszła żona powinna, ze szczególną starannością poszukiwać tej jednej jedynej kreacji na swój ślub, nietuzinkowej, ale i perfekcyjnie dobranej do osobowości i kształtu naszej figury.

Suknia ślubna - jak wybrać tą jedyną?

Wiemy, jak ciężko znaleźć coś odpowiedniego spośród ogromnej ilości ofert. Dlatego wybrałyśmy dla was kilka przykładów najpiękniejszych sukien, które naszym zdaniem zasługują na zwrócenie szczególnej uwagi!

Znajdziecie tutaj suknie przede wszystkim białe. Oprócz tego kilka propozycji w innych kolorach:

ecru

błękitne

fioletowe

z różnymi kolorowymi dodatkami m.in paskami.

Wzory w sukniach to przede wszystkim wzory kwiatowe (białe róże, łączka). Nie brakuje też świeżego trendu, który od niedawna zaistniał w sukniach ślubnych i delikatnie przebija się przez rynek zdobywając coraz więcej zwolenniczek, a mowa o piórach, które delikatnie zdobią nadając sukni lekkości, zwiewności i upragnionej przez wszystkie kobiety wyjątkowości!

Są też suknie krótkie dla odważnych i lubiących szokować, falbany dodające uroku i wytworności, ogony i treny, które są marzeniem wielu kobiet, koronki delikatne, urokliwe oraz romantyczne, rozkloszowane suknie dla księżniczek, suknie proste dla lubiących minimalizm oraz fason, który zawojował i podbił rynek ślubnych kreacji: syrenka lub inaczej rybka.

Każdy rodzaj sukni ma w sobie coś, co może być tym czymś sprawiającym, że serca wielu z was zabiją szybciej i koniecznie jej zapragniecie! Zobaczcie!

Suknie ślubne proste i długie

Proste, skromne i długie suknie ślubne to najczęściej wybierana opcja. Taka sukienka daje ogromne pole do doboru dodatków, fryzury i makijażu. Jest bezpieczną bazą, dzięki której można pozwolić sobie na odważne dodatki, bez ryzyka, że całość będzie wyglądać źle i kiczowato!

Sukienki o prostym luźnym fasonie będą rewelacyjnie się prezentować na niskich dziewczynach, kobietach z dużymi biodrami i dużymi piersiami.

Długie i proste suknie ślubne są świetne jeżeli mamy poczucie, że jest nas gdzieś za dużo i chcemy to koniecznie ukryć. W galerii znajdziemy kilka propozycji nowoczesnych sukien, z połyskliwych materiałów, minimalistycznie i symetrycznie skrojonych.

Suknie ślubne rozkloszowane tzw. bezy

W dzieciństwie wiele z nas marzyło by wyglądać jak prawdziwa księżniczka. Wyobrażałyśmy sobie, że zakładamy balowe, obszerne suknie, w których jakiś książę porywa nas do tańca. W dniu ślubu nasze marzenia mogą się spełnić!

Jest to jedna z niewielu okazji, w której możemy dać upust naszym dziewczęcym fantazjom i włożyć najbardziej strojną, ekskluzywną, falbaniastą suknie jaką tylko sobie upatrzymy! Ten dzień jest naszym dniem i nie powinnyśmy sobie niczego odmawiać.

Jeżeli chcemy, by wszystko było jak z bajki, to nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy i my wyglądały jak prawdziwe księżniczki, które wychodzą za swojego księcia. Taki typ sukienki rewelacyjnie wygląda na większości kobiet. Jedynie panie o mocno przysadzistych kształtach powinny z niej zrezygnować. Ich tusza będzie zbyt przerysowana w rozkloszowanej sukni ślubnej.

Krótkie suknie ślubne

Krótkie suknie ślubne na pewno zasługują na miano wyjątkowych. Mimo, że w świadomości naszej goszczą już od ładnych paru sezonów, niewiele kobiet się na nie decyduje. Ich liczba wciąż jest niewielka, tak jak pań mających odwagę je włożyć. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie z powodu konwenansów, które gdzieś tam wciąż "tłuką" się w naszych głowach i nie pozwalają nam wyjść poza ramy przyjętych norm

Poza tym zbyt krótka kreacja w kościele mogłaby przyprawić o zawał serca niejedną starszą ciocię, czy babcię. Wiec taki zakup koniecznie trzeba skonsultować z resztą rodziny albo przynajmniej ich wcześniej poinformować, jeżeli nie chcemy mieć kogoś na sumieniu. Taka suknia powinna sprawdzić się na ślubie cywilnym. Pięknie prezentować się w niej będą panie o zgrabnych nogach.

Pióra w sukniach ślubnych

Suknie ślubne z piórami prezentują się fenomenalnie. Jest to trend obecnie mało popularny, więc oczywiście wciąż niepowtarzalny. W wybranych przez nas przykładach pióra są jedynie subtelnym dodatkiem do całości.

Jednak jeżeli ktoś ma niezwykła fantazję z pewnością odnajdzie suknię, która będzie w całości pokryta piórami. Ten materiał daje wiele możliwości.

Z takim dodatkiem nawet najzwyklejsza suknia stanie się czarująca. Dodatkowo pióra symbolizują lekkość, delikatność, zwiewność, więc ciężkim długim sukniom nadają zupełnie nowego wymiaru.

Taki dodatek jest odpowiedni dla wszystkich panien młodych, więc bez wahania możesz z niego korzystać i zastosować do wszystkich projektów.

Koronki w sukniach ślubnych

Jeżeli jako przyszła panna młoda marzysz o czymś wyrafinowanym, w dobrym guście i smaku, a oprócz tego cenisz sobie skromną elegancję koronki są z pewnością tym czego poszukujesz. Niezwykle delikatne, nadają sukni ekskluzywnego wyglądu bez przesadnego przepychu

Panna młoda powinna być usposobieniem niewinności, czystości i skromności, a jednocześnie promieniować subtelnym kobiecym pięknem.

Koronka sprawia, że wyglądamy właśnie w taki sposób, a co najważniejsze pasuje do każdej kobiety, nadając jej szczególnego wyglądu. Zobaczcie, jak koronka prezentuje się w sukniach ślubnych!

Suknie ślubne z falbanami

Falbany są różne i różny nadają charakter sukniom. Mogą być romantyczne, pełne przepychu, dodawać objętości, delikatnie zdobić i wiele, wiele innych. Wszystko zależy od ich ułożenia, kształtu i ilości.

Falbany są najbardziej uniwersalne. Mogą się w nie ubrać kobiety różnych kształtów i rozmiarów, jednak nie każda falbana pasuje do każdej kobiety. Falbany i marszczenia w sukniach mogą maskować różne części ciała, ale mogą także pewne rzeczy uwypuklać. Przy odpowiednim dobraniu falbaniastej sukni możemy wyglądać naprawdę zjawiskowo!

Suknie ślubne z trenem

Która kobieta nie marzy bądź nie marzyła o długiej, ciągnącej się po ziemi sukni? Mimo braku praktyczności ogonów, czy trenów w sukniach ślubnych znajdują one wiele zwolenniczek. Cóż się dziwić! Taka kreacja wygląda nieziemsko i bardzo awangardowo! Czujemy się w niej jak prawdziwe królowe!

Pamiętajmy jednak że takim ogonem zbieramy cały kurz i bród z ziemi i zamiast wyglądać zniewalająco możemy się po prostu ośmieszyć!

Żeby nasz ogon wyglądał przez całą uroczystość ślubną pięknie, potrzebne nam będą osoby, które o niego zadbają np. druhny. Oprócz tego abyśmy mogły wygodnie bawić się na weselu najlepiej będzie, gdy tren będzie odczepiany lub, gdy zakupimy sobie specjalną sukienkę na weselę. Zobacz więcej trenów i ogonów, a także peleryn i innych doczepianych wariacji!

Fason syrenka w sukniach ślubnych

Fason syrenka w sukniach ślubnych jest ostatnio najbardziej rozchwytywany! Kobiety go uwielbiają. Jest jednocześnie obcisły i rozkloszowany, wysmukla naszą sylwetkę, wydłuża nogi, nadaje zniewalających kształtów naszemu ciału.

Mimo iż wygląda na taki, w którym ciężko zrobić krok, tak naprawdę dobrze uszyty pozwala na pełną swobodę ruchów. Suknia w takim fasonie może być delikatna bądź bardzo wystawna. Wybór jaka ma być zależy tylko od nas i naszych upodobań.

Pamiętajmy jednak, że taka suknia nie pasuje do kobiet o rubasznych kształtach. Jej obcisły fason na górze nie pozwoli ukryć zbędnych kilogramów!

Fason syrena w sukniach ślubnych - zobacz!

Nietypowe suknie ślubne

Jeżeli chcesz wyglądać naprawdę oryginalnie i wyróżniać się na tle innych panien młodych koniecznie musisz wybrać coś nietuzinkowego i niestandardowego. Nie jest to łatwe, gdyż w sukniach ślubnych zazwyczaj stawia się na konwencjonalność.

Mimo wszystko wśród tysięcy jak nie milionów podobnych sukni zawsze można wypatrzyć jakąś perełkę, która ma w sobie coś wyjątkowego, mimo iż wpisuje się w kanon współczesnych trendów ślubnych.

Gdybyś miała dokonać takiego przeglądu całkiem sama mogłabyś zwariować. Z tego tytułu postanowiliśmy przedstawić ci kilka naprawdę niestandardowych propozycji, wyszukanych wśród kilku marek. Może nasze starania podpowiedzą Ci czego szukać i na co stawiać przy wyborze sukni. Pamiętaj ten dzień należy do Ciebie! To ty musisz się dobrze czuć, w sukni, której musisz być pewna! Nie kupuj niczego pochopnie!

